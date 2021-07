Le consortium OCIANAMC dirigera les efforts favorisant les améliorations portuaires, les gains d'efficacité et la protection de l'environnement

HALIFAX, NS, le 13 juill. 2021 /CNW/ - Global Spatial Technology Solutions (« GSTS » ou « la société ») une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle et l'analyse maritime, a annoncé aujourd'hui que les ports de Halifax, de New York et du New Jersey et l'Administration de pilotage des Laurentides se sont joints au consortium OCIANAMC, ce qui porte le nombre de membres du consortium à huit. Les objectifs du programme TDDC sont de soutenir le développement et la démonstration de nouvelles technologies environnementales visant à résoudre les problèmes liés aux changements climatiques, à la qualité de l'air, à la propreté de l'eau et à la salubrité des sols.

OCIANAMC est un système appuyée par l'intelligence artificielle mis au point par GSTS et qui traite rapidement les données satellitaires à l'aide d'autres ensembles de données recueillies dans le cadre d'activités océaniques, météorologiques et portuaires afin de fournir des renseignements dynamiques favorisant la prise de décisions en temps quasi réel. Ces capacités comprennent le rehaussement de l'efficacité des ports et des navires, la réduction des émissions et l'amélioration de la protection de l'environnement et des espèces marines menacées. OCIANAMC appuie directement les objectifs du Plan de protection des océans et les initiatives de lutte contre les changements climatiques du Canada tout en offrant les mêmes avantages à la communauté maritime mondiale.

OCIANAMC est une plateforme modulaire configurée selon les conditions opérationnelles, géographiques et réglementaires propres à chaque port, qui procure une performance inégalée sur le plan de l'exactitude et de l'optimisation. Le système s'entraîne continuellement au fil du temps, ce qui lui permet de s'adapter aux changements de conditions, comme les modifications aux flux commerciaux, les catastrophes écologiques ou climatiques et la disponibilité des ressources

« Notre engagement auprès des nouveaux membres du consortium permettra à GSTS de démontrer la flexibilité d'OCIANAMC qui s'ajuste et s'adapte aux conditions opérationnelles et géographiques de n'importe quel port dans le monde. GSTS est fier de travailler avec les ports résolus à favoriser l'innovation, l'efficacité et la durabilité environnementale et d'appuyer les initiatives mondiales de protection des océans et de lutte contre les changements climatiques. »

Richard Kolacz, chef de la direction de GSTS

« Les entrepreneurs canadiens du secteur des technologies climatiques mettent au point des solutions innovantes dont nous avons besoin pour atteindre nos cibles de carboneutralité d'ici 2050. La technologie d'intelligence artificielle de GSTS a le potentiel de réduire considérablement les émissions mondiales de CO2 pour aider à atteindre les cibles ambitieuses de carboneutralité. Nous sommes fiers d'investir dans des pionniers comme GSTS qui propulsent l'économie verte.

L'ajout des ports de Halifax, de New York et du New Jersey et de l'Administration de pilotage des Laurentides permettra à GSTS de démontrer les caractéristiques hautement adaptatives et dynamiques d'OCIANA afin de soutenir la durabilité environnementale et d'aborder les problèmes liés aux changements climatiques à l'échelle mondiale. »

Leah Lawrence, présidente-directrice générale, Technologies du développement durable Canada

« L'Administration de pilotage des Laurentides est heureuse de se joindre à GSTS et au consortium OCIANAMC et de contribuer ainsi à la protection de l'environnement dans les eaux qui relèvent de sa compétence. Cette initiative s'inscrit directement dans la mission de l'Administration qui est de fournir un service de pilotage sécuritaire efficace et efficient, ainsi que de contribuer à la protection de la santé humaine, des biens et de l'environnement tout en innovant et en faisant appel à des technologies de pointe sur le Saint-Laurent et la rivière Saguenay. »

Fulvio Fracassi, chef de la direction

« La résilience et la durabilité de la chaîne d'approvisionnement sont des éléments essentiels, et les ports sont des acteurs clés pour les garantir. En travaillant avec GSTS et la plateforme OCIANA, nous sommes en mesure de mieux comprendre le risque dans le contexte maritime, et grâce à leurs outils de simulation, nous serons en mesure de nous rétablir rapidement après les perturbations. »

Andrew Black, directeur général, « The PIER » de Seaport

« Le port de New York et du New Jersey se réjouit à l'idée de collaborer avec GSTS et le consortium OCIANA pour examiner comment l'intelligence artificielle et les données peuvent aider à améliorer les opérations, soutenir nos objectifs de développement durable et devenir de meilleurs voisins pour les communautés qui entourent nos six terminaux maritimes à New York et au New Jersey. Nous sommes fiers du rôle essentiel que nous jouons en soutenant des centaines de milliers d'emplois et en assurant la circulation des échanges commerciaux partout au nord-est des États-Unis et dans la région des deux États. Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles possibilités et de moyens innovants pour y parvenir plus rapidement, plus efficacement et en laissant une empreinte carbone réduite. »

Sam Ruda, directeur du département portuaire de l'Administration portuaire de New York et du New Jersey

GSTS est un chef de file en matière de solutions d'intelligence artificielle dans le secteur maritime. Nos solutions visent à sauver des vies, à économiser l'énergie et à protéger l'environnement à l'échelle mondiale grâce à l'utilisation d'applications novatrices fondées sur des analyses et ensembles de données émergents. Elles permettent d'améliorer les opérations axées sur la prise de décisions pour les organismes et les industries des secteurs civil, commercial et de la sécurité. Pour en savoir plus, visitez www.gsts.ca.

Technologies du développement durable Canada (TDDC) aide les entreprises canadiennes à mettre au point et à déployer des solutions technologiques propres et concurrentielles contribuant à résoudre certains des problèmes environnementaux les plus pressants de la planète : les changements climatiques, la qualité de l'air, la propreté de l'eau et la salubrité des sols. Adoptant une approche pancanadienne, de l'amorçage à l'expansion, et travaillant en partenariat avec les meilleurs pairs et experts, TDDC est la référence mondiale sur le plan des programmes d'innovation en matière de développement durable. Pour en savoir plus : www.sdtc.ca

L'Administration de pilotage des Laurentides (APL), une société d'État fédérale créée en 1972, est chargée d'établir, de gérer et de fournir des services de pilotage maritime sécuritaires et efficaces, ainsi que des services connexes dans les eaux de la région des Laurentides, notamment dans le fleuve Saint-Laurent et la rivière Saguenay. L'APL offre des services dans trois districts de pilotage qui couvrent une distance de 265 milles marins entre Montréal et Les Escoumins et 70 milles marins sur la rivière Saguenay.

Le port de'Halifax est la porte d'entrée des navires de classe Ultra dans l'Atlantique au Canada, reliant plus de 150 pays. En 2020, l'impact total du port de Halifax sur la province de la Nouvelle-Écosse s'est élevé à plus de 3,6 milliards de dollars en retombées économiques, la partie directe étant de 2,3 milliards de dollars. Ce niveau d'activité a généré plus de 18 775 emplois. L'infrastructure naturelle et profonde pour gros navires du port d'Halifax permet d'accueillir de grands volumes de cargaisons transportées par conteneur, marchandises diverses et cargaisons liées à un projet de toutes tailles. En collaborant avec de solides partenaires et parties prenantes, la communauté portuaire de Halifax continue d'offrir de l'excellence.

Le port de New York et du New Jersey est la porte d'entrée de l'un des marchés de consommation les plus concentrés en Amérique du Nord. Il s'agit du troisième port en importance aux États-Unis, et du plus grand sur la côte est des États-Unis. La capacité du port maritime de livrer rapidement des marchandises aux consommateurs lui procure un avantage concurrentiel, puisqu'il est le premier port d'escale de la côte est pour 72 % des lignes de navigation dans la région.

