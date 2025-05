SUBIC, Philippines, 13 mai 2025 /CNW/ - Le 12 mai 2025, la base de production de modules de Gstar Subic aux Philippines a lancé avec succès son premier module de type N. Cette étape importante marque l'exploitation officielle de l'usine, marquant un nouveau chapitre dans la fabrication d'énergie solaire aux Philippines, tout en soulignant l'engagement de Gstar envers l'industrie photovoltaïque et ses forces en matière de fabrication allégée et de livraison fiable de modules à haut rendement.

Modules de type N dirigés par une production intelligente

Lancement réussi du premier module à haut rendement de type N de Gstar Subic Philippines (PRNewsfoto/Gstar Solar) Base manufacturière de Gstar Subic aux Philippines (PRNewsfoto/Gstar Solar)

Le premier module produit par Gstar Subic est doté de cellules de type N de 183,75 mm dans un format bifacial à double vitrage à 72 cellules, intégrant des technologies comme le marquage non destructif laser, la technologie SMBB et l'encapsulation à haute densité. En réduisant l'espacement des cellules et en maximisant la surface active, le module atteint une puissance de sortie maximale de 595 W et une efficacité de conversion de 23,03 %. La bifacialité améliorée, un coefficient de température plus faible et une meilleure réponse à faible luminosité la placent parmi les offres de premier plan dans sa catégorie. Le module convient à une utilisation commerciale et industrielle, à des centrales électriques à grande échelle et à divers scénarios « PV+ », offrant une production d'énergie plus élevée et un coût actualisé de l'énergie plus faible, répondant à la demande mondiale croissante pour des modules solaires à haut rendement et à haute puissance.

Les processus clés des chaînes de production des modules sont entièrement automatisés. Au cours de la phase de conception, la sécurité, la stabilité, l'intelligence et l'efficacité ont été prises en compte de manière exhaustive. Après une optimisation multidimensionnelle, l'installation a été transformée en une usine intelligente et intégrée offrant une sécurité élevée, une automatisation, une faible consommation d'énergie et une forte compatibilité. L'usine prend en charge la commutation de type de module flexible tout en maintenant un rendement élevé et des coûts plus bas, assurant ainsi la production à grande échelle de modules à haut rendement.

Une nouvelle référence pour l'industrie photovoltaïque philippine

Gstar a terminé la construction de la base, démontrant ses solides capacités d'exécution de projet et son efficacité opérationnelle. Alors que la première phase des modules de 1 GW et des cellules de 1,5 GW est terminée, Gstar accélère la construction de la deuxième phase, un projet de modules de 2 GW, dans le but de créer un centre de l'industrie photovoltaïque de premier plan et de confiance aux Philippines et en Asie du Sud-Est.

L'usine a obtenu des certifications internationales clés : ISO 9001 pour la gestion de la qualité, ISO 14001 pour la gestion de l'environnement et ISO 45001 pour la santé et la sécurité au travail, ce qui signifie des opérations conformes aux normes mondiales. Gstar fait également progresser activement le processus d'inscription au numéro D-U-N-S® afin d'améliorer davantage la crédibilité internationale, la transparence de la chaîne d'approvisionnement et la réputation des entreprises.

La production de masse devrait commencer le 18 mai. Cela comblera l'écart dans la fabrication de modules photovoltaïques aux Philippines, apportera des capacités de production avancées pour améliorer l'industrie solaire locale et offrira au marché mondial une option de chaîne d'approvisionnement plus diversifiée.

Renforcement d'une implantation mondiale par une compétitivité accrue

Les Philippines, en tant que marché émergent, connaissent une croissance constante de la capacité installée de l'énergie solaire. Selon le Philippine Energy Plan 2020-2040, le pays vise à accroître sa part des énergies renouvelables à plus de 35 % d'ici 2030 et à plus de 50 % d'ici 2040. L'établissement et l'exploitation de l'usine de Gstar donneront un élan solide à ce développement.

Gstar utilise un modèle de plan stratégique mondial « 1+N », couvrant un réseau de bases de fabrication et de centres de service. Sa stratégie de sélection des sites correspond étroitement aux besoins du marché local et aux considérations commerciales à long terme en matière d'exportation. Gstar exerce maintenant ses activités aux États-Unis, en Inde, en Thaïlande, en Indonésie, au Laos, aux Philippines, aux Émirats arabes unis et en Égypte. Le lancement réussi de l'usine philippine marque une autre étape dans l'empreinte mondiale de Gstar, complétant son aménagement industriel et améliorant la compétitivité dans l'industrie solaire mondiale.

Gstar présente ses produits au salon Solar & Storage Live Philippines

Tout en accélérant la fabrication locale, Gstar continue d'approfondir sa coopération avec ses partenaires mondiaux. Au prochain salon Solar & Storage Live Philippines (du 19 au 20 mai), Gstar présentera l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement et de ses solutions de systèmes photovoltaïques au kiosque 1-AA29, notamment des tiges de silicium, des plaquettes, des cellules, des cadres, des modules et des systèmes de stockage d'énergie. Les experts de l'industrie, les partenaires et les clients sont invités à discuter des dernières tendances et des possibilités de développement.

