CIKARANG, Indonésie, 29 mars 2025 /CNW/ - Gstar a franchi une étape importante avec l'expédition de son premier lot d'équipement de base pour sa nouvelle usine de fabrication photovoltaïque en Indonésie. L'expédition comprend des fours de croissance monocristallins et les systèmes de contrôle y afférents, qui seront utilisés pour mettre en place une installation de haute technologie avec une capacité de production annuelle de 3GW de barres de silicium monocristallin et de 3GW de plaquettes de silicium. Ce changement marque le début de la phase d'installation de l'équipement clé du projet.

Des progrès constants avec le déploiement de l'équipement

Les fours de croissance monocristalline inclus dans la livraison utilisent la méthode de croissance des cristaux de Czochralski (CZ), une technique bien établie dans l'industrie photovoltaïque. Les fours sont équipés de systèmes de contrôle entièrement automatisés, permettant une gestion précise des paramètres critiques tels que les gradients de température, la vitesse de traction et la vitesse de rotation pendant le processus de croissance des cristaux. Ainsi, les cristaux de silicium sont cultivés avec de faibles densités de dislocation et une grande cohérence, ce qui permet de répondre aux normes de qualité de l'industrie.

Dans le cadre du plan stratégique du projet, Gstar déploiera par étapes un total de 120 fours de croissance de silicium monocristallin et d'autres équipements de pointe sur le site indonésien. L'accent mis par l'usine sur la fabrication numérique et intelligente se concentrera sur la production de barres de silicium monocristallin et de plaquettes de silicium de grande taille, telles que les formats 182 mm et 210 mm. Cette innovation permanente soutiendra l'évolution de l'industrie vers des plaquettes de silicium plus grandes, plus minces et plus fines, offrant ainsi aux clients du monde entier des produits de meilleure qualité et plus efficaces.

Un emplacement stratégique qui favorise l'intégration dans l'industrie

Située dans le Greenland International Industrial Center (GIIC), l'un des centres industriels indonésiens à la croissance la plus rapide, l'installation de Gstar bénéficie d'un emplacement stratégique à Kota Deltamas. Cette zone industrielle accueille de nombreuses entreprises internationales, dont Coca-Cola, Hitachi, Hyundai et Suzuki, ainsi que des entreprises chinoises de premier plan comme Alibaba, Yili et Mengniu. La présence de ces grandes entreprises contribue à créer un écosystème industriel solide, ce qui permet à la base de fabrication de Gstar de s'intégrer efficacement dans la chaîne d'approvisionnement et d'augmenter ses capacités à l'avenir.

Tirer parti de la croissance du marché indonésien des énergies renouvelables

L'Indonésie, la plus grande économie et le plus grand centre de population de l'Asie du Sud-Est, est devenue une destination de plus en plus attrayante pour les investissements étrangers, notamment dans le secteur des énergies renouvelables. La position commerciale stratégique et les avantages politiques du pays sur le marché mondial de l'énergie photovoltaïque ont renforcé son rôle de plaque tournante pour l'exportation de produits solaires.

Sur le plan national, les perspectives de l'Indonésie en matière d'énergie solaire sont prometteuses. Selon l'Institute for Essential Services Reform (IESR), le pays devrait se doter d'une capacité de production d'énergie solaire comprise entre 350 et 550 GW d'ici à 2050, ce qui renforce encore le potentiel de croissance du secteur.

L'installation de Gstar jouera un rôle central dans cette expansion, en offrant des matériaux essentiels pour la production de cellules photovoltaïques et en contribuant à la création d'emplois locaux, avec des perspectives de plus de 500 nouveaux emplois. En outre, l'intégration de technologies de fabrication intelligente de pointe soutiendra la transition de l'Indonésie vers une industrie photovoltaïque à plus forte valeur ajoutée et même vers l'industrie des semi-conducteurs.

En bonne voie pour atteindre sa pleine capacité de production

L'expédition de cet équipement marque une étape importante dans la construction de l'installation de traction de cristaux et de fabrication de plaquettes de Gstar en Indonésie. L'installation devrait commencer la production expérimentale en mai de cette année, avec une capacité annuelle de traction de cristaux de 3 GW et une capacité de tranchage de plaquettes de 3 GW. Gstar suit une approche stratégique « 1+N », puisque son siège social se trouve à Singapour et que de nombreux centres de service et de fabrication soutiennent les opérations commerciales à l'échelle mondiale. Actuellement, l'usine de cellules solaires de Gstar en Thaïlande et les usines de cadres et de modules en aluminium au Laos sont pleinement opérationnelles, tandis que l'usine de modules aux Philippines est en phase d'installation et de mise en service de l'équipement.

