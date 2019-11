GSR révolutionne le domaine de la décontamination au Québec !

SOREL, QC, le 7 nov. 2019 /CNW Telbec/ - GSR Construction Décontamination est la première entreprise québécoise à innover grâce à l'utilisation d'une nouvelle technologie de décontamination éprouvée en Europe.

Martin Robichaud and Angélique Salvas, associates (Groupe CNW/GSR Construction Décontamination)

En jumelant innovation et expertise, GSR Construction Décontamination se spécialise davantage. Avec l'acquisition d'équipement de pointe, du robot Brokk et du Planeur BCP 250, GSR pourra planer les cloisons intérieures et même les plafonds des lieux contaminés sans avoir à tout démolir, ce qui ouvre de nouvelles avenues plus écologiques et moins coûteuses. Grâce à cette technologie innovante, le travail est standardisé, plus rapide et diminue significativement le volume de déchets. Vous ne trouverez rien de plus performant sur le marché.

GSR Construction Décontamination est une entreprise familiale chapeautée par Angélique Salvas, fondatrice et spécialiste en gestion de projet et Martin Robichaud, associé et spécialiste en décontamination.

GSR soutient les domaines institutionnel, commercial, et industriel ainsi que les entrepreneurs généraux dans leurs projets de construction et de décontamination. Leurs services, offerts partout au Québec, sont particulièrement adaptés aux clients aux prises avec des problèmes de décontamination -- (amiante, moisissure, plomb) -- ou qui ont besoin d'un coup de main au niveau de la démolition.

« Le domaine de la décontamination est souvent un milieu où les choses changent lentement. En tant qu'expert de la décontamination, il était important pour nous d'investir dans des solutions innovantes pour ouvrir de nouvelles perspectives en lien avec les préoccupations d'aujourd'hui et d'offrir des solutions sur mesure, un service de qualité supérieure et le tout de façon plus sécuritaire, » mentionne Angélique.

« Ça révolutionne notre approche qui était auparavant exécutée à la main par des employés et qui est maintenant standardisée, » ajoute Martin.

L'équipe Angélique et Martin seront au salon Contech à Montréal le 14 novembre prochain afin de dévoiler le Planeur BCP 250. Venez les rencontrer au kiosque 936.

gsrconstruction.ca

