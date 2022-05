MONTRÉAL , le 10 mai 2022 /CNW Telbec/ - L'entreprise de logiciels montréalaise GSoft est fière d'avoir été nommée parmi les Sociétés les mieux gérées au Canada par Deloitte. L'entreprise est lauréate dans la catégorie Or, ayant maintenu son statut de Mieux gérée pendant trois années consécutives et ayant démontré son engagement envers le programme en conservant son titre pour quatre à six années consécutives.

« Je suis particulièrement fier et honoré que GSoft fasse partie, une fois de plus, des Sociétés les mieux gérées au Canada » affirme Simon De Baene, co-fondateur et chef de la direction chez GSoft. C'est une reconnaissance du talent et de l'engagement de nos équipes qui mettent, depuis maintenant 16 ans, toute leur créativité et leur passion pour développer des produits qui façonnent l'expérience employé dans le monde entier. »

Derrière ce prix reflète la croissance fulgurante des activités de GSoft. L'entreprise a enregistré plus de 100M de dollars de revenus en 2021 et elle prévoit engager plus de 200 nouveaux talents au cours de la prochaine année. Avec ses produits ShareGate, OfficeVibe et Softstart, GSoft compte dorénavant une solution pour tous les aspects clés de l'expérience employé : l'intégration et l'engagement des employés, la transition numérique, ainsi que le soutien aux gestionnaires et aux professionnels des TI.

« GSoft est dans une période très stimulante et prometteuse. Notre croissance accélérée des dernières années est le fruit d'une stratégie d'affaires efficace, et nous poursuivrons nos efforts pour continuer à propulser GSoft à titre d'entreprise de premier plan dans le domaine de la technologie et réaliser nos grandes ambitions » affirme Martin Goudreau, président et directeur général chez GSoft.

GSoft tient à féliciter chaleureusement toutes les autres entreprises qui ont remporté le titre de Mieux gérée au Canada. Chaque année, des centaines d'entreprises suivent un processus de candidature rigoureux et sont évaluées par un panel de juges indépendants. Cette année les sociétés lauréates ont mis en évidence leur planification stratégique, leur adaptabilité et leur engagement envers leurs collectivités en tant que facteurs clés contribuant à leur réussite à l'échelle mondiale. Elles ont également porté une attention particulière et constante au mieux-être de leurs employés et en favorisant un milieu de travail inclusif et collaboratif.

À propos de GSoft

GSoft est l'entreprise indépendante derrière une famille de produits logiciels qui améliorent l'expérience des employés alors que le monde du travail ne cesse de changer. Nous repensons nos propres façons de travailler pour développer des outils intuitifs, qui rendent le travail plus simple, humain et efficace. Un logiciel à la fois. GSoft permet aux entreprises de gérer paisiblement leur transition numérique avec ShareGate, aide les gestionnaires à contribuer au bien-être et à l'engagement de leur équipe avec Officevibe et facilite des expériences d'intégration simplifiées et personnalisées pour les nouveaux employé-es avec Softstart.

GSoft, c'est aussi plus de 300 passionnés soudés autour d'une vision: penser et bâtir des outils qui nous permettent de travailler mieux, quelle que soit notre façon de travailler. Cette vision répond à un besoin grandissant, puisque nos logiciels font aujourd'hui une différence pour des dizaines de milliers de compagnies, dans plus de 100 pays. Ces marques de confiance nous énergisent et nous inspirent à continuer de bâtir les prochaines générations de solutions qui changeront le travail pour le mieux.

À propos des Sociétés les mieux gérées au Canada

Le concours des sociétés les mieux gérées au Canada demeure le sceau d'excellence pour les sociétés détenues et gérées par des Canadiens dont le chiffre d'affaires dépasse 50 millions de dollars. Chaque année depuis le lancement du concours en 1993, des centaines d'entreprises y participent dans le cadre d'un processus indépendant et rigoureux permettant d'évaluer leurs capacités et leurs pratiques de gestion. Il existe quatre niveaux de prix : 1) les nouvelles lauréates des Mieux gérées au Canada (nouvelles lauréates choisies chaque année); 2) les lauréates des Mieux gérées au Canada (lauréates qui ont soumis leur candidature de nouveau avec succès et conservent le titre de Mieux gérée pendant deux années additionnelles, sous réserve d'un examen annuel de leur exploitation et de leurs finances); 3) les sociétés lauréates de la catégorie Reconnaissance Or (sociétés qui conservent le titre de Mieux gérée pendant trois années consécutives; ces sociétés lauréates ont démontré leur engagement à l'endroit du concours et ont conservé leur titre pour quatre à six années consécutives); 4) les membres du Club Platine (lauréates qui ont conservé le titre de Mieux gérée pendant sept années consécutives ou plus). Les commanditaires du programme sont Deloitte Sociétés privées, la CIBC, Salesforce, le Globe and Mail et le Groupe TMX. Pour en savoir plus, visitez www.societeslesmieuxgerees.ca.

SOURCE GSoft

