L'adoption de la plateforme favorise la création d'un réseau intégrant les entreprises clientes et les partenaires financiers

NEW YORK, 16 septembre 2025 /CNW/ - GSCF, le chef de file mondial des solutions de fonds de roulement, annonce aujourd'hui une forte adoption du marché et d'importantes améliorations à sa plateforme un an après le lancement de sa plateforme Connected Capital. Conçu pour unifier le financement bancaire et les capitaux alternatifs sur une seule plateforme de gestion, Connected Capital a évolué pour devenir un écosystème à grande échelle offrant une couverture complète des risques, un accès plus rapide aux liquidités et une expérience de gestion plus rationalisée pour les entreprises internationales, les entreprises en phase de croissance et les institutions financières.

Depuis le lancement de la plateforme en 2024, GSCF a activé 30 nouveaux programmes de fonds de roulement avec des entreprises de premier plan et des entreprises émergentes en forte croissance, tout en approfondissant la collaboration avec ses partenaires bancaires et gestionnaires d'actifs pour soutenir plus de 52 milliards de dollars de volumes. Le modèle de service intégré de la société permet aux clients d'optimiser leur fonds de roulement en accédant à un financement bancaire rentable auprès d'un groupe sélectionné de partenaires bancaires, ainsi qu'à des solutions de capitaux flexibles soutenues par les partenaires gestionnaires d'actifs de GSCF.

« En 2025, nous sommes passés du lancement à la mise à l'échelle », déclare Doug Morgan, CEO de GSCF. « En combinant notre infrastructure de services de pointe au modèle de financement Connected Capital, nous aidons nos clients à élargir leur couverture de financement, à libérer de nouvelles liquidités, à stimuler la croissance des ventes et à gérer les programmes mondiaux avec plus de précision. C'est ce que l'équipe du directeur financier exige aujourd'hui : le choix du capital, le contrôle des services et la clarté des données. »

Optimisation de la plateforme : Renforcer la connectivité et le contrôle

GSCF continue d'investir stratégiquement dans la technologie en introduisant de nouvelles capacités qui unifient les données, la prise de décisions et les flux de travail dans l'ensemble des programmes mondiaux de fonds de roulement :

Centre de contrôle Connected Capital : plateforme centralisée qui consolide les données sur les programmes entre les acheteurs, les fournisseurs, les bailleurs de fonds et les régions et offre une visibilité en temps réel sur l'utilisation, les risques, les indicateurs clés de performance et les facteurs de flux de trésorerie. La solution offre des tableaux de bord personnalisés qui permettent aux équipes des finances de coordonner avec clarté et précision les actions dans le cadre de programmes complexes à entités multiples.

plateforme centralisée qui consolide les données sur les programmes entre les acheteurs, les fournisseurs, les bailleurs de fonds et les régions et offre une visibilité en temps réel sur l'utilisation, les risques, les indicateurs clés de performance et les facteurs de flux de trésorerie. La solution offre des tableaux de bord personnalisés qui permettent aux équipes des finances de coordonner avec clarté et précision les actions dans le cadre de programmes complexes à entités multiples. Intégration des données et préparation à l'IA : amélioration de la connectivité des API entre plusieurs systèmes de gestion intégrés et financiers pour éliminer les cloisonnements de données et automatiser l'intégration, le rapprochement et la production de rapports. La plateforme native cloud de GSCF regroupe les données afin de prendre des décisions plus éclairées et de fournir des analyses fondées sur l'IA à grande échelle.

amélioration de la connectivité des API entre plusieurs systèmes de gestion intégrés et financiers pour éliminer les cloisonnements de données et automatiser l'intégration, le rapprochement et la production de rapports. La plateforme native cloud de GSCF regroupe les données afin de prendre des décisions plus éclairées et de fournir des analyses fondées sur l'IA à grande échelle. Des services à grande échelle : un modèle opérationnel flexible et axé sur la technologie, soutenu par les services d'experts en gestion déléguée de GSCF, de la personnalisation au libre-service, accélère le délai de financement initial et réduit les coûts d'exploitation pour les entreprises clientes.

« Les clients veulent une flexibilité de financement sans complexité opérationnelle », déclare Shannon Dolan, Chief Product Officer, GSCF. « Notre plateforme Connected Capital de prochaine génération réunit les données et la prise de décisions entre les programmes et les partenaires, ce qui permet aux équipes d'agir à partir d'une source unique et fiable, d'accélérer l'accès au capital et d'optimiser continuellement le rendement de la trésorerie. »

Pourquoi optimiser Connected Capital maintenant ?

Dans l'environnement opérationnel instable d'aujourd'hui, l'évolution des réseaux de la chaîne d'approvisionnement et des structures d'entreprise à entités multiples exige une couverture plus large des risques et une exécution plus rapide. La plateforme Connected Capital de GSCF offre aux clients les avantages suivants :

Portée élargie : capacité à servir un plus grand nombre d'acheteurs, de fournisseurs et de régions géographiques tout en atténuant les risques liés au programme.

capacité à servir un plus grand nombre d'acheteurs, de fournisseurs et de régions géographiques tout en atténuant les risques liés au programme. Flexibilité accrue : structures à bailleurs de fonds multiples qui couvrent les acheteurs autres que de qualité investissement, les marchés géographiques secondaires et les exigences complexes des programmes.

structures à bailleurs de fonds multiples qui couvrent les acheteurs autres que de qualité investissement, les marchés géographiques secondaires et les exigences complexes des programmes. Accès accéléré aux liquidités : exécution en temps quasi réel réalisée grâce à la conception du programme et à l'intégration des données.

exécution en temps quasi réel réalisée grâce à la conception du programme et à l'intégration des données. Réduction de la friction opérationnelle : flux de travail configurables qui réduisent la complexité des programmes et configurations personnalisées.

flux de travail configurables qui réduisent la complexité des programmes et configurations personnalisées. Renseignements exploitables : des renseignements en temps réel qui transforment le fonds de roulement d'un levier tactique en un moteur de croissance stratégique.

À propos de GSCF

GSCF est le chef de file mondial des solutions de fonds de roulement. La société permet aux entreprises et aux partenaires financiers d'accélérer la croissance, de libérer des liquidités et de gérer le risque et la complexité du cycle complet du fonds de roulement. Nous créons, gérons et analysons des programmes de fonds de roulement grâce à notre offre novatrice de fonds de roulement en tant que service, combinant la puissance d'une plateforme technologique configurable et complète, des services d'experts et un écosystème Connected Capital de solutions alternatives et de capital bancaire. L'équipe d'experts en fonds de roulement de GSCF intervient dans plus de 75 pays pour relever les défis mondiaux en matière d'efficacité du fonds de roulement. Visitez www.gscf.com pour en savoir plus.

Contact :

GSCF

Natalie Silverman

Chief Marketing Officer

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2418575/GSCF_Logo.jpg

SOURCE GSCF