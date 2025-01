L'acquisition élargit l'écosystème de capital connecté des entreprises et des partenaires bancaires, assurant une présence dans l'ensemble de l'UE

NEW YORK, 7 janvier 2025 /CNW/ - GSCF, un important fournisseur mondial de solutions de fonds de roulement, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'IBM Deutschland Kreditbank GmbH dans le but d'améliorer les capacités de sa plateforme de capital connecté sous la nouvelle marque GSCF Working Capital Bank GmbH.

Cette mesure stratégique renforce la position de chef de file mondial de l'optimisation des fonds de roulement de GSCF et permet à l'entreprise d'offrir une valeur ajoutée à ses clients et partenaires de financement. GSCF Working Capital Bank est autorisée par la Banque centrale européenne à fournir des solutions de capital flexibles dans l'ensemble de l'UE, appuyées par la plateforme de service de premier ordre de GSCF.

En exerçant ses activités avec une licence bancaire, la GSCF peut créer de nouvelles possibilités de partenariat pour les banques et les gestionnaires d'actifs et fournir des services améliorés aux entreprises clientes ayant des besoins particuliers nécessitant un accès à des capitaux alternatifs.

Avantages pour les banques et les gestionnaires d'actifs :

Plus grande portée commerciale : capacité accrue de financer des solutions de fonds de roulement dans l'ensemble de l'UE en tirant parti de la licence bancaire et des services gérés de GSCF.

Renforcement des partenariats : potentiel accru de collaboration avec les entreprises clientes et d'autres institutions fiancières pour répondre aux besoins en liquidités.

Offres de produits améliorées : souplesse pour offrir une plus vaste gamme de produits et de services de fonds de roulement.

Nouvelles possibilités de revenus : possibilité d'exploiter des sources de revenus supplémentaires en offrant des solutions de financement novatrices.

Avantages pour les entreprises :

Présence régionale élargie : soutien aux transactions transfrontalières transparentes dans l'UE sans la complexité d'accéder à une licence bancaire ou le besoin de la gérer.

Accès flexible au capital : possibilité de tirer parti des capacités d'exploitation uniques de GSCF, qui combinent la rapidité d'accès et la souplesse du capital alternatif aux fonctions de réglementation et de soutien éprouvées d'une banque.

Solutions personnalisées : accès à des solutions de fonds de roulement personnalisées visant à répondre aux différents besoins commerciaux précis au sein de l'UE.

Opérations simplifiées : automatisation et transparence complète des processus liés aux fonds de roulement, ce qui se traduit par une efficacité opérationnelle accrue, davantage de liquidités et une amélioration des flux de trésorerie.

« Cette acquisition stratégique place GSCF en meilleure position pour redéfinir l'avenir des fonds de roulement. Avec GSCF Working Capital Bank, nous offrirons à nos clients une gamme plus complète de solutions de capital connecté pour soutenir un écosystème financier qui intègre plus harmonieusement le capital alternatif et le financement bancaire », a déclaré Doug Morgan, chef de la direction de GSCF.

À propos de GSCF

GSCF est le principal fournisseur mondial de solutions de fonds de roulement. L'entreprise permet aux entreprises et à leurs institutions financières partenaires d'accélérer leur croissance, de libérer des liquidités et de gérer les risques et la complexité du cycle du fonds de roulement de bout en bout. L'offre novatrice de solutions de fonds de roulement en tant que service de GSCF combine la puissance d'une plateforme technologique de bout en bout avec des services gérés spécialisés et des solutions de capitaux alternatifs. L'équipe d'experts en fonds de roulement de GSCF exerce ses activités dans plus de 75 pays, offrant une solution mondiale et globale de capital connecté pour résoudre les problèmes d'efficacité du fonds de roulement. Visitez www.gscf.com pour en savoir plus.

