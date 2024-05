La solution intègre la plateforme et les capacités de financement pour créer le premier écosystème de capital connecté

NEW YORK, 22 mai 2024 /CNW/ - GSCF, un important fournisseur mondial de solutions de fonds de roulement, a lancé aujourd'hui la première solution de fonds de roulement en tant que service de l'industrie. Cette nouvelle offre novatrice permet aux entreprises d'optimiser la gestion des liquidités en appliquant un modèle d'exploitation technologique parfaitement intégré à leurs partenaires de financement.

Nouvellement regroupée sous la marque GSCF, la Société combine les capacités d'exploitation de Peridot Financing Solutions LLC et de Global Supply Chain Finance Ltd. Cette intégration repose sur la convergence de l'entreprise vers une plateforme technologique commune qui soutient le cycle du fonds de roulement de bout en bout au moyen de solutions hautement configurables intégrant des services gérés par des experts et l'accès aux capitaux non traditionnels.

Grâce à d'importants investissements technologiques, GSCF a élargi davantage la portée des solutions qu'elle offre aux entreprises clientes et aux institutions financières. Les capacités découlant de la solution de fonds de roulement en tant que service de GSCF permettent au bureau du directeur financier de travailler avec ses partenaires financiers pour mettre en œuvre de nouvelles stratégies favorisant l'efficacité du fonds de roulement qui renforcent la solidité du bilan, gèrent les risques et la complexité et soutiennent la croissance des entreprises.

Le bureau du directeur financier demeure confronté à des défis persistants dans ses efforts de transformation des finances, de gestion de systèmes variés et d'intégration des données et des modèles opérationnels. Face aux perturbations continues de l'économie et de la chaîne d'approvisionnement, les entreprises et leurs partenaires financiers saisissent l'occasion de tirer parti du fonds de roulement comme catalyseur clé de la croissance.

En réponse à ce besoin essentiel, la solution de fonds de roulement en tant que service de GSCF offre aux clients :

Un écosystème de capital connecté de fournisseurs, d'acheteurs et d'institutions financières pour créer une expérience intégrée et sans friction

de fournisseurs, d'acheteurs et d'institutions financières pour créer une expérience intégrée et sans friction Une plateforme holistique de bout en bout pour permettre et optimiser l'écosystème tout au long du cycle du fonds de roulement

pour permettre et optimiser l'écosystème tout au long du cycle du fonds de roulement Un partenaire de confiance offrant une vaste expertise dans le domaine des fonds de roulement et des services gérés à valeur ajoutée

offrant une vaste expertise dans le domaine des fonds de roulement et des services gérés à valeur ajoutée Une couverture complète de l'éventail des risques dans les différentes régions et différents profils de risque des clients grâce à un accès unique à des solutions de capitaux non traditionnels

dans les différentes régions et différents profils de risque des clients grâce à un accès unique à des solutions de capitaux non traditionnels Des renseignements axés sur les données favorisant une gestion dynamique et la transformation du fonds de roulement en avantage stratégique

Selon BCG, les entreprises qui ont optimisé leur fonds de roulement sont 20 % plus susceptibles d'atteindre leurs objectifs de croissance des revenus, et 70 % des entreprises en croissance qui utilisent des solutions de fonds de roulement ont constaté une amélioration de leurs indicateurs financiers, y compris une réduction du délai moyen de règlement des comptes fournisseurs, des cycles de conversion en espèces plus rapides et une augmentation des ratios de fonds de roulement.

« La solution de fonds de roulement en tant que service illustre le besoin d'aller au-delà du recours à des solutions ponctuelles limitées pour accéder à une gamme holistique d'offres intégrées afin de gérer l'ensemble du cycle de conversion en espèces avec valeur ajoutée en optimisant les sources de financement et en tirant parti de l'expertise en matière de service de GSCF », a déclaré Doug Morgan, chef de la direction de GSCF.

« La solution de fonds de roulement en tant que service de GSCF peut agir comme catalyseur de la transformation stratégique en aidant les entreprises et leurs partenaires financiers à utiliser les programmes de fonds de roulement pour éventuellement stimuler l'efficacité et la croissance durable. Comme le bureau du directeur financier évolue sans cesse, l'investissement dans des solutions de fonds de roulement qui sont profondément intégrées aux plateformes de financement et aux flux de travail actuels est d'une importance capitale », a déclaré Kevin Permenter, directeur de recherche principal, Applications d'entreprise d'IDC.

À propos de GSCF

GSCF est le principal fournisseur mondial de solutions de fonds de roulement. L'entreprise permet aux entreprises et à leurs institutions financières partenaires d'accélérer leur croissance, de libérer des liquidités et de gérer les risques et la complexité du cycle du fonds de roulement de bout en bout. L'offre novatrice de fonds de roulement en tant que service de GSCF combine la puissance d'une plateforme technologique de capital connectée de bout en bout avec des services gérés spécialisés et des solutions de capitaux non traditionnels. L'équipe d'experts en fonds de roulement de GSCF exerce ses activités dans plus de 75 pays, offrant une perspective mondiale et globale pour résoudre les problèmes d'efficacité du fonds de roulement. Visitez www.gscf.com pour en savoir plus.

