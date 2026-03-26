Visibilité et contrôle pour les entreprises, les banques et les gestionnaires d'actifs

NEW YORK, 26 mars 2026 /CNW/ - GSCF, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de fonds de roulement, a annoncé aujourd'hui le lancement de Connected Capital Control Center (C4) - une plateforme de services conçue pour aider les banques, les gestionnaires d'actifs et les entreprises à créer, gérer et analyser les fonds de roulement avec une plus grande visibilité, un meilleur contrôle et une plus grande confiance à travers de multiples programmes.

Conçu pour soutenir l'écosystème Connected Capital de GSCF et l'ensemble du marché, C4 répond à un besoin croissant du marché : les organisations déploient de multiples programmes de fonds de roulement à travers les régions, les bailleurs de fonds, les assureurs et les prestataires de services, mais ne disposent pas de source unique de vérité pour suivre l'exposition, la liquidité, le coût et le risque à travers l'ensemble de leur portefeuille de programmes.

C4 consolide les données et les flux de travail du programme en une couche de contrôle unifiée pour les programmes gérés par GSCF ou par des fournisseurs externes, ce qui permet aux institutions financières et aux entreprises d'augmenter leur fonds de roulement plus efficacement tout en réduisant les frictions et les risques opérationnels.

« Alors que les portefeuilles de fonds de roulement deviennent de plus en plus complexes, les vues fragmentées et la surveillance manuelle ne sont pas viables », a déclaré Doug Morgan, directeur général de GSCF. « C4 apporte aux entreprises et à leurs partenaires financiers une clarté au niveau du portefeuille, ce qui permet de prendre des décisions en toute confiance, d'appliquer les limites de manière proactive et de déployer les fonds de roulement de manière plus stratégique dans l'écosystème mondial. »

C4 pour les grandes entreprises : l'intelligence avancée pour le bureau du directeur financier

Pour les entreprises internationales qui s'appuient sur de multiples programmes de fonds de roulement à travers les régions, les bailleurs de fonds et les administrateurs pour générer des liquidités et alimenter la croissance, C4 fournit une vue unique et agrégée de toutes les activités de fonds de roulement afin d'éliminer les silos de données et de permettre une supervision centralisée.

Les capacités clés pour les entreprises sont les suivantes :

Vues de données agrégées : une source unique de vérité consolidant tous les programmes de fonds de roulement, quel que soit le bailleur de fonds ou la plateforme.

une source unique de vérité consolidant tous les programmes de fonds de roulement, quel que soit le bailleur de fonds ou la plateforme. Intelligence au niveau du portefeuille : une visibilité globale sur les régions, les acheteurs, les fournisseurs et les contreparties afin de faciliter la prise de décision au niveau du directeur financier et du trésorier.

une visibilité globale sur les régions, les acheteurs, les fournisseurs et les contreparties afin de faciliter la prise de décision au niveau du directeur financier et du trésorier. Transparence entre les bailleurs de fonds : une vision claire des flux de financement, de l'utilisation et de la tarification au sein de plusieurs banques et partenaires financiers

une vision claire des flux de financement, de l'utilisation et de la tarification au sein de plusieurs banques et partenaires financiers Flux opérationnels mondiaux : des processus normalisés et automatisés conçus pour des environnements multirégionaux et multifinanciers

des processus normalisés et automatisés conçus pour des environnements multirégionaux et multifinanciers Gestion de l'exposition et de la concentration : analyses au niveau des programmes et des portefeuilles pour identifier les risques, ajuster les limites et optimiser l'affectation des capitaux

En unifiant les données et la prise de décision au niveau du portefeuille, C4 permet aux entreprises d'aller au-delà du reporting réactif et de gérer le fonds de roulement comme un actif stratégique.

C4 pour les banques : augmenter les fonds de roulement avec confiance et contrôle

Pour les équipes de financement du commerce et de fonds de roulement structurés, C4 offre une visibilité en temps réel et des contrôles intégrés sur des portefeuilles multi-programmes et multi-bailleurs de fonds afin d'accélérer l'origination, de renforcer la gouvernance et d'assurer une croissance évolutive.

Les capacités clés pour les banques sont les suivantes :

Visibilité au niveau du portefeuille : une vue consolidée et en temps réel de l'exposition des débiteurs, des régions, des assureurs et des structures.

une vue consolidée et en temps réel de l'exposition des débiteurs, des régions, des assureurs et des structures. Gestion intégrée des limites : des limites de crédit intégrées, des seuils de concentration,des alertes etdes mécanismes de « pause » automatisés.

des limites de crédit intégrées, des seuils de concentration,des alertes etdes mécanismes de « pause » automatisés. Rationalisation des comptes clients : des processus de gestion de comptes clients normalisés qui s'étendent des programmes simples aux structures complexes et assurées.

des processus de gestion de comptes clients normalisés qui s'étendent des programmes simples aux structures complexes et assurées. Co-origination et capacité étendue : Une combinaison unique d'expertise en matière de services et de capacités de financement qui accroît la souplesse financière

C4 permet aux banques de passer d'un modèle de surveillance programme par programme à une véritable gestion de portefeuille, ce qui réduit les angles morts tout en renforçant la confiance dans la capacité de croître avec efficacité et discipline.

Un centre de contrôle conçu évoluer, et non pour les silos

Contrairement au contexte actuel du fonds de roulement qui peut être fragmenté entre les opérations, la technologie et les données, C4 est conçu comme une couche de contrôle au niveau du portefeuille qui intègre la technologie aux services de gestion de niveau mondial du GSCF. S'appuyant sur plus de 30 ans d'expérience dans la gestion de programmes de fonds de roulement complexes à l'échelle mondiale, GSCF intègre la précision opérationnelle directement dans la plateforme, ce qui permet aux clients de se décharger de la complexité tout en gardant le contrôle.

« C4 répond aujourd'hui aux besoins des banques et des entreprises tout en soutenant leur croissance dans le cadre de nombreux programmes, partenaires et juridictions », a déclaré Shannon Dolan, Directrice des produits de GSCF. « En consolidant les données, les limites, les flux de travail et les décisions dans un seul centre de contrôle, C4 aidera les équipes à agir plus rapidement, à réduire les risques et à optimiser en permanence la performance des fonds de roulement à l'échelle. »

« L'évolution de la gestion des fonds de roulement va au-delà de l'efficacité des processus pour s'orienter vers l'orchestration des liquidités. Alors que les entreprises et leurs partenaires financiers déploient des programmes dans un écosystème de plus en plus complexe de bailleurs de fonds, de régions et de structures, la demande de visibilité et de contrôle au niveau du portefeuille s'intensifie. C4 reflète la direction que prend le marché - une couche de contrôle unifiée qui permet aux directeurs financiers et aux trésoriers de gérer les liquidités non seulement comme une nécessité opérationnelle, mais aussi comme un moteur de la performance et de la résilience de l'entreprise », a déclaré Kevin Permenter, directeur principal de la recherche, IDC Enterprise Applications.

À propos de GSCF

GSCF est le chef de file mondial des solutions de fonds de roulement. La société permet aux entreprises et aux partenaires financiers d'accélérer la croissance, de libérer des liquidités et de gérer le risque et la complexité du cycle complet du fonds de roulement. Nous créons, gérons et analysons des programmes de fonds de roulement grâce à notre offre novatrice de fonds de roulement en tant que service, combinant la puissance d'une plateforme technologique configurable et complète, des services d'experts et un écosystème Connected Capital de solutions alternatives et de capital bancaire. L'équipe d'experts en fonds de roulement de GSCF intervient dans plus de 75 pays pour relever les défis mondiaux en matière d'efficacité du fonds de roulement. Visitez www.gscf.com pour en savoir plus.

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SOURCE GSCF