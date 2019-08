Gryphon Investors s'engage à investir dans la marque des adeptes de la protection des mains, Mechanix Wear

SAN FRANCISCO, 19 août 2019 /CNW/ - Gryphon Investors (« Gryphon »), établie à San Francisco, une société de capital-investissement axée sur les entreprises de taille intermédiaire, a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord définitif portant sur un investissement important dans Mechanix Wear® (ou « la société »), l'un des principaux concepteurs et fabricants de gants de travail haute performance. Travaillant aux côtés du propriétaire et chef de la direction actuel, Michael Hale, qui conservera une participation dans la société, Gryphon entend bâtir une plateforme de premier plan dans le secteur des équipements de protection individuelle (EPI). La transaction, qui devrait être finalisée au quatrième trimestre, est soumise aux conditions de clôture habituelles. Les conditions de l'entente ne sont pas divulguées.

Mechanix Wear, fondée en 1991 par Jim Hale, est le chef de file de la protection des mains aussi bien dans les secteurs de l'automobile, de la construction et de l'industrie que dans les missions tactiques. Michael Hale, le fils du fondateur, qui s'est joint à la société en 2005 et qui est chef de la direction depuis 2016, a piloté sa croissance rapide et son expansion internationale. Aujourd'hui, Mechanix Wear, une marque reconnue dans le monde entier, doit sa notoriété à la constance de son offre, caractérisée par une performance, une qualité et une fiabilité supérieures, offre qui lui a valu une clientèle fidèle et croissante constituée d'utilisateurs fervents. En effet, ayant son siège social à Valencia, en Californie, Mechanix Wear vend ses produits chez plus de 20 000 détaillants dans plus de 70 pays et par l'intermédiaire de distributeurs industriels.

Dans le cadre de la transaction, Jesse Spungin se joint à la société en tant que président et chef de l'exploitation, succédant à Bari Waalk, l'actuel chef de l'exploitation, qui s'en va en décembre, après 30 ans de service, pour relever de nouveaux défis. Encore récemment, M. Spungin, qui dirigera les ventes, le marketing et les opérations à l'échelle mondiale, était président de K&N Engineering, le leader du secteur de la filtration et de la technologie automobile et un placement ancien du portefeuille Gryphon.

Keith Stimson, associé et chef du groupe Produits et services de consommation chez Gryphon, a commenté : « Notre investissement dans Mechanix Wear s'inscrit dans le prolongement de notre activité de longue date, laquelle consiste à soutenir les marques orientées style de vie active et adeptes fervents. Mechanix Wear, une marque authentique tributaire de son héritage NASCAR qui remonte à près de 30 ans, a su se constituer une base d'utilisateurs, importante et fidèle. Nous sommes ravis de nous associer à la société pour bâtir ensemble l'entreprise et lui faire franchir la prochaine étape de son évolution en tant que leader du marché de la protection des mains. »

Dans la même veine, Dennis O'Brien, associé exploitant du groupe Produits et services de consommation chez Gryphon, a déclaré : Michael Hale et son équipe de direction ont bâti une marque de gants de travail, synonyme d'innovation, de qualité et d'excellence opérationnelle, et ce, pour les travailleurs et consommateurs du monde entier, et nous entendons les aider à faire fructifier cette promesse. Par son investissement, Gryphon apportera à la société de quoi accélérer sa croissance organique et assurer la meilleure innovation produit du secteur, tout en se dévouant comme de toute première priorité à servir ses clients et ses consommateurs. »

« Nous sommes heureux de nous associer à Gryphon, qui aide depuis longtemps les entreprises familiales à faire croître leur activités », a déclaré M. Hale. « Forts des ressources opérationnelles que nous apporte Gryphon et avec notre nouveau président et chef de l'exploitation, nous comptons accélérer la croissance de Mechanix Wear dans tous les canaux de distribution, notamment la vente au détail, le commerce électronique, l'industrie et le secteur fédéral, y compris les régions géographiques dont l'Amérique du Nord, l'Asie et l'Europe, en misant sur sa position de leader et la notoriété de la marque. »

« La protection des mains est un impératif grandissant dans l'économie moderne et Mechanix Wear, la marque la plus recherchée, occupe depuis longtemps une position de leader sur le marché haut de gamme, où la demande est en plein essor », a expliqué Ryan Fagan, vice-président directeur chez Gryphon. « Nous nous réjouissons à la perspective de travailler avec Michael, Jesse et les autres membres de l'équipe de direction pour favoriser la croissance organique de la société et repérer des acquisitions intéressantes qui viendront contribuer au développement de la plateforme. »

EC M&A et Houlihan Lokey ont agi en tant que conseillers financiers de Gryphon, et Kirkland & Ellis a été conseiller juridique auprès de Gryphon. Doug Hood a agi en qualité de conseiller financier de Mechanix Wear, et Stradling Yocca Carlson & Rauth a servi de conseiller juridique de la Société.

À propos de Mechanix Wear®

Depuis le lancement du gant de travail Original® au Daytona 500 de 1991, Mechanix Wear s'est forgé une réputation de leader de la protection des mains en offrant des gants à vocation automobile, construction, industrielle et tactique. Portés par notre mission, qui est de dépasser les idées reçues, nous continuons d'innover en équipant les mains de gants de travail à la pointe de la technologie. C'est l'outil qui vous va comme un gant (The Tool That Fits Like a Glove®). Pour tout complément d'information, consultez le site www.mechanix.com.

À propos de Gryphon Investors

Gryphon Investors (www.gryphoninvestors.com), établie à San Francisco, une société de capital-investissement de premier plan, est axée sur la croissance rentable et la mise en valeur concurrentielle des entreprises du marché intermédiaire, et ce, en partenariat avec des équipes de direction expérimentées. Depuis 1997, la société a eu sous sa gestion plus de 4,9 milliards de dollars en prises de participation et capitaux propres. Gryphon V vise des prises de participation d'environ 100 à 300 millions de dollars, par société de portefeuille, y compris souvent des co-investissements par ses associés commanditaires. Gryphon privilégie les possibilités d'investissement où elle peut forger des partenariats solides avec les propriétaires et les dirigeants pour bâtir des sociétés de premier plan, en mobilisant les capitaux de Gryphon, ses ressources professionnelles spécialisées et son expertise opérationnelle.

