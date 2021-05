L'entreprise intégrera Fishbone Analytics et Iceberg Networks pour former une seule équipe sous la marque Highmetric

SAN FRANCISCO, le 28 mai 2021 /CNW/ -- Gryphon Investors (« Gryphon »), une société de capital-investissement de premier plan sur le marché intermédiaire, a annoncé aujourd'hui qu'elle a acquis une participation majoritaire dans la division ServiceNow de Highmetric, un fournisseur mondial de services de TI numériques de The Acacia Group (« Acacia »), qui a conservé une participation minoritaire dans l'entreprise. La branche ServiceNow autonome continuera d'être connue sous le nom de Highmetric, tandis que les divisions ne relevant pas de ServiceNow ont été rebaptisées MajorKey Technologies et continueront d'être soutenues par The Acacia Group. Les modalités de la transaction n'ont pas été dévoilées.

Highmetric est un partenaire d'élite de ServiceNow, la plateforme infonuagique qui aide les entreprises à optimiser les flux de travail numériques. La plateforme offre également des capacités importantes en gestion du service à la clientèle, en gestion des services de la technologie de l'information (TI) des RH et des employés et en gestion des opérations de TI. Nommé Partenaire de l'année aux États-Unis de ServiceNow en 2021 pour son offre de gestion du service à la clientèle, Highmetric offre des services à des clients dans de nombreux secteurs, y compris les services financiers, les services aux entreprises, la technologie, les entreprises industrielles et l'énergie. L'entreprise est également prestataire de services auprès du gouvernement américain.

Gryphon a également annoncé ses deux premiers ajouts à la famille Highmetric, avec des ententes définitives pour acquérir Iceberg Networks Analytics, Inc. et Iceberg Networks. Ces ajouts stratégiques feront de Highmetric le plus grand partenaire de ServiceNow au monde. L'entreprise comprend 300 membres d'équipe qui joignent leur expertise et leur expérience à l'ensemble des offres de ServiceNow. À cela s'ajoute l'atout supplémentaire que présentent ses capacités de livraisons mondiales.

Fishbone Analytics, une entreprise de Calgary dirigée par Matt Nielsen, chef de la direction, est un partenaire d'élite de ServiceNow. L'entreprise apporte son expertise dans les domaines de l'intégration, de la prestation des services de RH, de la gestion du service à la clientèle, de la gestion des opérations de TI, de la gestion des biens de TI, de la gestion des activités de TI et de la gestion des services de TI. Iceberg Networks, dirigé par Ken McPherson, chef de la direction, est le partenaire principal mondial de l'année 2021 de ServiceNow et Partenaire de l'année aux États-Unis, et apporte à l'entité combinée une gestion et une gouvernance avancée des opérations de sécurité, ainsi qu'une gestion intégrée du risque et la conformité. L'expertise approfondie d'Iceberg Networks et ses opérations de sécurité permettent à ses clients de prendre des décisions d'affaires fiables, regroupées et transparentes.

Gabe Stephenson, directeur général chez Gryphon, a déclaré : « La société Gryphon est extrêmement heureuse de s'associer aux équipes talentueuses de Highmetric, Fishbone et Iceberg. Nous avons une vision très nette de la puissance qu'offre ServiceNow dans l'optimisation des flux de travail de transformation numérique et nous croyons que ce sont les trois meilleures entreprises dans lesquelles nous devons investir au départ afin de créer un leader du marché qui se démarque dans ce secteur. » Alex Earls, partenaire de transaction et chef du groupe des services aux entreprises de Gryphon, a ajouté : « Cet investissement s'inscrit en ligne droite avec nos antécédents et nous avons hâte d'appuyer la direction pour faire croître rapidement l'entreprise de façon organique tout en faisant d'autres acquisitions stratégiques. »

Dans le cadre de la transaction, Matt Stoyka s'est joint à Highmetric en tant que chef de la direction et Den Roenfeldt est devenu président exécutif. M. Stoyka compte plus de 20 ans d'expérience dans les secteurs des services technologiques et de la fabrication. Il a récemment occupé les postes de chef des solutions et de chef des relations chez Rackspace. Plus récemment, M. Roenfeldt était responsable principal des Services-conseils chez Deloitte. Il a aussi été partenaire des Services à la clientèle à l'échelle mondiale pour l'ensemble des activités de ServiceNow de Deloitte.

M. Stoyka a déclaré : « La combinaison de Highmetric, Fishbone Analytics et Iceberg Networks représente un engagement complet et total envers l'écosystème ServiceNow et nos clients. Nos clients nous ont fait part de leur besoin d'une entreprise offrant une gamme complète de services et une expertise dans le domaine, rehaussée par un intérêt marqué pour l'industrie. Nous sommes prêts à travailler en étroite collaboration avec nos clients et ServiceNow pour introduire de puissantes solutions de flux de travail qui produisent des résultats commerciaux significatifs. Avec l'appui de Gryphon Investors, nous continuerons également à investir massivement dans la croissance de notre extraordinaire et talentueuse équipe. C'est un privilège de participer à cette transformation. Nous nous réjouissons aussi de pouvoir influencer nos clients et d'avoir une incidence positive sur eux, ainsi que sur nos partenaires et nos collectivités. »

Guggenheim Partners et 7Mile Advisors ont agi à titre de conseillers financiers de Gryphon, et Kirkland & Ellis a agi à titre de conseiller juridique de Gryphon. Jefferies a agi à titre de conseiller financier exclusif de Highmetric et Miles & Stockbridge P.C. a agi à titre de conseiller juridique de Highmetric. Transact Capital Partners LLC a agi à titre de conseiller financier exclusif pour Fishbone Analytics et Iceberg Networks, et Labarge Weinstein a agi à titre de conseiller juridique pour les deux entreprises.

À propos de Highmetric

Highmetric est un partenaire en matière de stratégie technologique, de conception et d'exploitation pour des organisations publiques et privées du monde entier. La société possède une expertise inégalée sur la plateforme ServiceNow, le principal moteur de transformation numérique et de flux de travail au monde. En affaires depuis plus de 20 ans, Highmetric offre une expertise en gestion des services, en intégration intelligente et en gestion des risques et de la sécurité. En offrant des conseils s'appliquant au domaine complexe de la technologie, Highmetric aide ses clients à élaborer des stratégies numériques qui leur permettent de saisir de nouvelles occasions et de réaliser leur vision. Pour en savoir plus, visitez www.highmetric.com .

À propos de Fishbone Analytics

Fondée en 2013 en tant qu'entreprise d'analyse en tant que service, Fishbone a pris de l'expansion dans l'écosystème ServiceNow en 2016. L'entreprise est maintenant un chef de file canadien dans la conception, la mise en œuvre, l'automatisation et le soutien des flux de travail opérationnels sur la plateforme ServiceNow. L'entreprise est établie à Calgary, en Alberta, et met de l'avant une pratique de la plateforme qui est harmonisée avec les capacités de base de ServiceNow, notamment la prestation de services de RH, la gestion du service à la clientèle, la gestion des opérations de TI, la gestion des biens de TI, la gestion des activités de TI et la gestion des services de TI. Pour en savoir plus, visitez www.fishbone-analytics.com .

À propos de Iceberg Networks

Iceberg Networks planifie, déploie et gère des programmes efficaces pour la gestion intégrée du risque (GIR) et les opérations de sécurité dans les secteurs des services financiers, des soins de santé, des services gouvernementaux, de la fabrication et de la vente au détail. En fournissant des renseignements fiables, agrégés et transparents sur les risques et la sécurité, Iceberg permet aux organisations de prendre des décisions opérationnelles sûres et efficaces. Pour en savoir plus, visitez www.icebergnetworks.com .

À propos de Gryphon Investors

Basée à San Francisco, Gryphon Investors ( www.gryphoninvestors.com ) est une société de financement par capitaux propres de premier plan spécialisée dans la croissance rentable et l'amélioration de la compétitivité des entreprises du marché intermédiaire en partenariat avec une direction expérimentée. Depuis 1997, la société a géré plus de 5,0 milliards de dollars de placements en actions et de capital. Gryphon vise à effectuer des placements en actions de 50 à 300 millions de dollars dans des sociétés de portefeuille dont la valeur d'entreprise varie entre 100 et 600 millions de dollars. Elle accorde la priorité aux occasions de placement qui lui permettent d'établir de solides partenariats avec des propriétaires et des hauts dirigeants pour bâtir de grandes entreprises à l'aide de son capital, de ses ressources professionnelles spécialisées et de son expertise opérationnelle.

