L'investissement appuiera la mission du chef de file mondial pour la fourniture de produits nutritionnels pour améliorer les résultats de santé en partenariat avec les professionnels de la santé

SAN FRANCISCO, le 18 octobre 2021 /CNW/ - Gryphon Investors (« Gryphon »), société d'investissements privés intermédiaire, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif pour l'acquisition de Metagenics, Inc. d'Alticor Inc. Metagenics est un chef de file mondial des produits nutritionnels et suppléments recommandé par les professionnels de la santé. En partenariat avec l'équipe de direction de Metagenics, dont son PDG, Brent Eck, Gryphon continuera d'investir dans la mission mondiale de Metagenics qui consiste à fournir des solutions nutritionnelles efficaces recommandées par les professionnels de la santé pour aider les gens à vivre mieux et en meilleure santé. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées. La transaction devrait être réalisée au quatrième trimestre 2021.

Fondée en 1983 et basée à Aliso Viejo, en Californie et avec des installations en Amérique du nord, en Europe et en Australie, Metagenics a créé des programmes et produits nutritionnels cliniquement prouvés et de manière transparente afin de favoriser une bonne santé. La marque dispose d'une gamme de plus de 850 produits de santé naturels recouvrant sept domaines fonctionnels, y compris la santé digestive, la santé primaire, la réponse cardiométabolique/immunitaire, la santé neurologique, la santé immunitaire, la santé des femmes et la santé bariatrique. Depuis plus de 35 ans, Metagenics s'est associée à des professionnels de la santé qui recommandent ses produits pour renforcer la santé de leurs patients avec des résultats mesurables.

L'équipe de direction de Metagenics continuera d'être dirigée par son PDG, Brent Eck. Dans le cadre de la transaction, Steve LaMonte, conseiller exécutif de Gryphon, deviendra président exécutif du conseil d'administration de Metagenics. Il s'agit du quatrième investissement dans lequel Gryphon et M. LaMonte ont collaboré. Ce dernier deviendra l'un des nombreux conseillers exécutifs de Gryphon à se joindre au conseil d'administration avec Mike Ferry, adjoint des opérations de Gryphon, Matt Farron, associé commercial de Gryphon et Ryan Fagan, directeur exécutif de Gryphon. La transaction constitue le troisième investissement de Gryphon dans les produits de santé pour consommateurs et le premier investissement dans la catégorie de la santé nutritionnelle.

Mike Ferry, adjoint des opérations de Gryphon, a déclaré : « Metagenics bénéficie d'une position unique comme chef de file des marques de produits nutritionnels recommandés par les professionnels de la santé dans ses trois principaux marchés géographiques. Nous sommes heureux d'investir dans la mission de Metagenics, notamment en aidant leurs partenaires de la santé à soutenir la santé de leurs patients dans le monde. »

Ryan Fagan, directeur exécutif du groupe de consommateurs de Gryphon, a déclaré : « Nous sommes heureux de nous associer à une compagnie qui fonctionne conformément aux normes de référence en matière de crédibilité scientifique, de qualité, d'innovation et de transparence dans la passation des marchés. » Les professionnels de la santé et leurs patients s'efforcent de plus en plus de faire des choix de mode de vie sains et proactifs, et la nutrition fait partie intégrante de cet effort. Depuis plusieurs années, Gryphon recherche le bon partenaire pour investir dans ce mouvement, et nous continuerons activement de rechercher des occasions semblables -- de potentielles acquisitions pour Metagenics ainsi que des partenaires indépendants supplémentaires dans la catégorie de la santé et du bien-être. »

M. Eck a de son côté déclaré : « Nous sommes heureux de nous associer avec l'équipe de Gryphon pour la marque Metagenics afin de développer notre programme de croissance mondiale sur le long terme et de façon durable. Gryphon, en tant que partenaire, apporte un ensemble complet de capacités distinctes, et son investissement nous permet d'investir dans le futur, tant par la croissance interne que par des acquisitions stratégiques. »

Matt Farron, Partenaire et dirigeant du groupe de consommateurs de Gryphon a ajouté : « Metagenics dispose d'une organisation passionnée dirigée par une équipe de direction hautement professionnelle. Nous sommes ravis du potentiel de notre partenariat et de l'avenir à long terme de cette entreprise. »

Jefferies LLC et Solomon Partners occupent les fonctions de conseillers financiers de Gryphon. Nomura Securities International, Inc. et William Hood & Company sont conseillers financiers co-responsables d'Alticor. Kirkland & Ellis LLP agit à titre de conseiller juridique de Gryphon, et Bryan Cave Leighton Paisner LLP occupe les fonctions de conseiller juridique d'Alticor.

À propos de Metagenics

Fondée en 1983 et basée à Aliso Viejo, en Californie, et avec des installations en Amérique du nord, en Europe et en Australie, Metagenics est un chef de file mondial dans le domaine des suppléments nutritionnels. Metagenics fait appel à la génomique nutritionnelle pour créer des programmes et des produits nutritionnels qui favorisent une bonne santé. La marque dispose d'une gamme de plus de 850 produits de santé naturels recouvrant sept domaines fonctionnels, y compris la santé digestive, la santé primaire, la réponse cardiométabolique/immunitaire, la santé neurologique, la santé immunitaire, la santé des femmes et la santé bariatrique. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.metagenics.com.

À propos de Gryphon Investors

Basée à San Francisco, Gryphon Investors (www.gryphoninvestors.com) est une importante société d'investissements privés, principalement active dans le domaine de la croissance rentable et de l'amélioration concurrentielle des sociétés du marché intermédiaire, qui s'appuie sur une équipe de direction expérimentée. La société a géré, depuis 1997, plus de 7,5 milliards de USD de placements en actions et en capital. Gryphon vise à investir entre 50 et 300 millions de USD dans des sociétés de portefeuille dont la valeur varie approximativement entre 100 et 600 millions de USD. Gryphon accorde la priorité aux opportunités d'investissement dans des sociétés où des partenariats solides peuvent être créés avec les propriétaires et dirigeants afin de développer des entreprises chefs de file, en se servant du capital de Gryphon, de ses ressources professionnelles spécialisées et de son expertise opérationnelle.

