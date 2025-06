BOSTON, 17 juin 2025 /CNW/ - Gryphon AI, le nom de confiance en matière de renseignements sur les conversations et de conformité depuis plus de deux décennies, a annoncé aujourd'hui un lancement marquant de produits de technologie SaaS qui renforce sa plateforme unifiée et introduit de nouvelles capacités puissantes favorisant la croissance du chiffre d'affaires, l'expérience client et l'atténuation des risques. Le lancement stratégique de produit Gryphon ONE donne vie à une vision raffinée du produit, une vision qui permet aux équipes du marketing, des ventes et du service à la clientèle d'interagir plus intelligemment, de croître plus rapidement et d'assurer la conformité à grande échelle.

Plateforme Gryphon ONE.

Ce lancement déterminant harmonise l'innovation en matière de produits de Gryphon AI et le nouveau cadre de messagerie puissant :

« Gryphon AI permet aux organisations de marketing, de service à la clientèle et de vente d'offrir une croissance significative du chiffre d'affaires, une expérience client améliorée et une atténuation des risques essentiels en équilibrant harmonieusement la conformité réglementaire et les objectifs propres à l'entreprise lors de chaque interaction. »

Portée intelligente, retombées positives importantes : Le pouvoir de Gryphon ONE

Dans l'environnement de communication complexe d'aujourd'hui, les entreprises font face à un monde où les contacts se font de plus en plus rares et à des demandes croissantes en matière de conformité. Les innovations de Gryphon ONE offrent une solution audacieuse, mais pratique, élargissant la portée sans compromettre la précision ou la protection. Les premiers résultats en disent long :

Augmentation des communications avec le client de 173 %

Augmentation de plus de 51 % de l'efficacité de l'engagement par message texte, courriel, courrier et appels

Les entreprises clientes ont généré de nouveaux revenus de plusieurs millions de dollars

Quoi de neuf dans le lancement stratégique de produits

✔ Surveillance de la conformité des appels en temps réel

La protection en direct de la conformité est maintenant devenue réalité. Cette fonction détecte le langage non conforme en cours de conversation et invite les agents à fournir des publications en temps réel, ce qui permet aux entreprises d'assurer la conformité de façon dynamique tout en conservant la confiance des clients.

✔ Tableau de bord de conformité intelligente

La plateforme avancée de Gryphon donne accès à des auditoires qui étaient sous-utilisés ou supprimés en déterminant les personnes-ressources à durée de vie limitée et exclues, offrant ainsi aux spécialistes du marketing une visibilité stratégique dans leur univers compétitif, complet et conforme.

✔ Appels affichant la marque

Optimisez votre taux de réponse et votre crédibilité grâce à une image de marque vérifiée pour les appels sortants. En améliorant la transparence et la reconnaissance de la marque, les appels affichant la marque réduisent les coûts d'acquisition tout en augmentant le potentiel de conversion.

✔ Collections 2.0

Élargissez votre réseau et exercez vos activités de façon éthique grâce à des capacités améliorées de recouvrement des dettes. Collections 2.0 élargit les cadres de conformité au Canada et ajoute des contrôles individuels pour la fréquence des appels, le calendrier et les mesures de protection en matière de planification, soutenant ainsi les équipes de la partie principale et de tierce partie.

✔ Bientôt : Intégration de Salesforce 2.0

Simplifiée et modulaire, la nouvelle intégration de Gryphon dans Salesforce permet une adoption plus rapide au sein des équipes internes et externes. Grâce à une réduction des difficultés liées à la configuration et à une amélioration de la fonctionnalité, vos outils travaillent aussi fort que votre équipe.

« Ce lancement marque un moment charnière dans notre parcours », a déclaré Clay McNaught, chef de la direction de Gryphon AI. « Nous avons constamment permis aux entreprises de participer de façon conforme, et nous offrons maintenant une voie transparente pour élargir leur portée sur le marché et améliorer l'expérience client. »

Une nouvelle ère de croissance, d'expérience et de protection

Depuis plus de deux décennies, Gryphon AI est le gardien de confiance des communications conformes pour plus de 200 entreprises. Avec ce lancement, la vision de Gryphon AI va encore plus loin, en transformant la conformité d'une limitation en un multiplicateur de croissance.

Pour en savoir plus sur le lancement stratégique de produit Gryphon ONE, visitez :

👉 gryphon.ai/strategic-product-release

À propos de Gryphon AI

Gryphon AI permet aux équipes de marketing, du service à la clientèle et de vente de générer des revenus, d'améliorer l'expérience et d'assurer la conformité réglementaire, sans compromis. Notre plateforme axée sur l'IA fournit des renseignements en temps réel, des renseignements exploitables et des mesures d'atténuation des risques pour chaque interaction avec vos clients.

Personne-ressource pour les médias :

Rebekah Naramore

[email protected]

972 365-1991

gryphon.ai

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2711885/Gryphon_ai_Company_Video.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2711886/Gryphon_AI_Logo.jpg

SOURCE Gryphon AI