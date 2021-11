Grupo Bimbo s'engage à atteindre la neutralité des émissions de carbone d'ici 2050 et lance sa nouvelle plateforme de durabilité

Le nouvel engagement envers la neutralité des émissions de carbone, qui fait partie de l'effort de durabilité Préparé dans le respect de l'environnement de Grupo Bimbo, a été fixé selon le cadre de l'initiative Science Based Targets.

Trois objectifs internationaux intermédiaires ont été définis sur la voie de la neutralité des émissions de carbone. Ils prévoient l'élimination des émissions indirectes ou de portée 2 liées à l'électricité achetée et utilisée par l'entreprise d'ici 2025, ainsi que la réduction de 50 % des émissions directes ou de portée 1 et de 28 % des émissions indirectes ou de portée 3 d'ici 2030.

L'engagement en faveur de la neutralité des émissions de carbone est le premier d'une série d'objectifs ambitieux définis par Grupo Bimbo dans le cadre de sa nouvelle plateforme de durabilité, qui comprend que pour atteindre son objet social, à savoir « Nourrir un monde meilleur », les mesures prises aujourd'hui changeront le monde de demain.

MEXICO, le 4 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Grupo Bimbo, la plus grande entreprise de boulangerie au monde, et un chef de file de la durabilité, a annoncé aujourd'hui son engagement à atteindre la neutralité des émissions de carbone d'ici 2050. Cet engagement prend en compte les émissions de l'ensemble de sa chaîne de valeur, couvrant les émissions de portée 1, 2 et 3, pour toutes les activités d'exploitation, de logistique, de vente, d'approvisionnement et de marketing1. L'objectif a été fixé selon le cadre de l'initiative Science Based Targets2, puis validé par l'organisation en question, qui suit une méthodologie reconnue et normalisée axée sur la réduction des émissions compatible avec la limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels afin de limiter les dommages irréversibles causés à notre planète. Ce faisant, Grupo Bimbo est devenu la première entreprise alimentaire mexicaine à s'engager à respecter l'objectif Business Ambition for 1.5 °C et à se joindre à la campagne Objectif zéro des Nations Unies en adoptant des objectifs établis et validés par Science Based Targets. La campagne Objectif zéro est la première tentative coordonnée de réduire les émissions de carbone à temps.

1 Les émissions de portée 1 font référence aux émissions directes générées par les sources détenues ou contrôlées par l'entreprise (par exemple, l'énergie produite dans les installations de l'entreprise, les véhicules de l'entreprise). Les émissions de portée 2 comprennent les émissions indirectes résultant de la production de l'électricité consommée par l'entreprise (électricité achetée, vapeur, chaleur et refroidissement). Les émissions de portée 3 font référence à d'autres émissions indirectes résultant des activités de l'entreprise, mais dont elle n'est pas propriétaire ou qu'elle ne contrôle pas (par exemple, les installations louées, les déplacements des employés, les déchets opérationnels). 2 Science Based Targets est un partenariat entre Carbon Disclosure Project (CDP), le Pacte mondial des Nations Unies, le World Resources Institute (WRI) et le Fonds mondial pour la nature (WWF). Il définit et promeut les meilleures pratiques en matière de réduction des émissions et d'objectifs de neutralité, conformément à la science du climat. Son équipe fournit aux entreprises une évaluation et une validation indépendantes des cibles.

La feuille de route vers cet engagement a été soigneusement définie. S'appuyant sur les initiatives qui ont orienté Grupo Bimbo vers une énergie plus propre depuis des années, l'entreprise prévoit renforcer les mesures visant à prévenir, à réduire ou à éliminer au moins 90 % des émissions de carbone dans sa chaîne de valeur. Cet objectif sera atteint directement en passant à une énergie entièrement renouvelable, en adoptant une logistique et des véhicules à faible émission de carbone, en mettant en œuvre des stratégies d'efficacité énergétique dans toutes les opérations et en aidant les fournisseurs et les partenaires à réduire leurs émissions grâce à des pratiques exemplaires comprenant l'innovation technologique.

Dans ce contexte, trois principaux objectifs intermédiaires de réduction des émissions de carbone ont été définis afin de mettre Grupo Bimbo sur la bonne voie pour atteindre la neutralité des émissions de carbone d'ici 2050 :

Comme annoncé en 2018, Grupo Bimbo, dans le cadre de sa participation à RE100 (une initiative collaborative du CDP), s'est engagé à utiliser 100 % d'électricité renouvelable à l'échelle mondiale d'ici 2025. Ainsi, la totalité de ses émissions de portée 2 sera éliminée. L'entreprise est en bonne voie pour atteindre cet objectif et réitère son engagement envers RE100. D'ici 2030, Grupo Bimbo s'engage à réduire de 50 % ses émissions absolues de portée 1 par rapport à une année de référence de 2019. D'ici 2030, Grupo Bimbo s'engage à réduire de 28 % ses émissions absolues de portée 3 à partir de l'année de référence 2019.

Dans le cadre d'initiatives de reboisement et de séquestration du carbone, Grupo Bimbo introduira des mesures de neutralisation dans sa stratégie qui seront, à leur tour, alignées sur son initiative d'agriculture régénératrice, un élément important de l'engagement envers la neutralité des émissions de carbone.

Daniel Servitje, président et chef de la direction de Grupo Bimbo, a commenté l'engagement : « Je suis fier que Grupo Bimbo puisse continuer à contribuer aux objectifs de développement durable des Nations Unies et que l'entreprise recherche activement des moyens de limiter les effets néfastes du réchauffement climatique. Notre nouvelle plateforme de durabilité a été définie selon des objectifs ambitieux à long terme qui sont intimement liés à notre objectif, à savoir nourrir un monde meilleur. Grupo Bimbo est une entreprise qui a une longue expérience dans le domaine des initiatives sociales et environnementales. En lançant notre nouvelle plateforme, nous prenons les mesures nécessaires pour intégrer pleinement la durabilité dans notre stratégie commerciale globale et nous nous engageons publiquement à continuer d'avoir un effet positif sur l'avenir. »

À propos de Grupo Bimbo

Grupo Bimbo est la principale et la plus grande entreprise de boulangerie au monde et un acteur important du secteur des collations. Grupo Bimbo possède 208 boulangeries et autres usines et plus de 1 600 centres de vente stratégiquement situés dans 33 pays d'Amérique, d'Europe, d'Asie et d'Afrique. Ses principales gammes de produits comprennent, entre autres, le pain en tranches, les petits pains et les brioches, les pâtisseries, les gâteaux, les biscuits, le pain grillé, les muffins anglais, les baguels, les tortillas et les pains plats, les collations salées et les produits de confiserie. Grupo Bimbo fabrique plus de 13 000 produits et possède l'un des plus grands réseaux de distribution directe au monde, comptant plus de 3,4 millions de points de vente, plus de 54 000 itinéraires et plus de 135 000 employés. Ses actions sont négociées à la Bourse mexicaine (BMV) sous le symbole BIMBO, et sur le marché hors cote aux États-Unis selon un programme ADR de niveau 1, sous le symbole BMBOY.

SOURCE Bimbo Canada

Renseignements: Relations avec les médias: Karina Fogel: [email protected], Adriana Villalobos: [email protected]