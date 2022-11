MONTRÉAL, le 1er nov. 2022 /CNW Telbec/ - Groupe W Investissements II S.E.C. (« W II »), un fonds d'investissements privé basé à Montréal, annonce aujourd'hui avoir pris une participation dans Groupe Canva aux côtés de Desjardins Capital, actionnaire de la société depuis 2019.

Groupe Canva est une entreprise montréalaise fondé en 2004 et spécialisée dans l'imprimerie industrielle et commerciale. La société, qui est en pleine croissance dans le domaine de l'identification et des communications visuelles, compte près de 400 employés et plus de 5 000 clients en Amérique du Nord.

Bien plus qu'un fournisseur en impression, Groupe Canva est un partenaire d'affaires stratégique pour ses milliers de clients et contribue à accroître leur visibilité, stimuler leurs ventes et optimiser la valeur de leur marque et de leurs produits.

Groupe Canva a connu dans les 18 dernières années une impressionnante croissance par acquisitions et est devenue un guichet unique offrant une large gamme de produits et services dans le secteur de l'imprimerie à travers de l'Amérique du Nord.

« Nous sommes très enthousiastes de ce nouveau partenariat prometteur avec W Investissements » a déclaré M. René-Pierre Roussel, co-fondateur et CEO de Groupe Canva. « Malgré la pandémie, Groupe Canva a su poursuivre ses objectifs de croissance et est très bien positionnée pour saisir les opportunités de consolidation qu'offrent actuellement le marché canadien. Avec un nouveau partenaire d'affaires comme W Investissements, nous pourrons accélérer notre croissance en Amérique du Nord et ailleurs et atteindre, dans un avenir rapproché, un chiffre d'affaires de 120 millions de dollars ».

« Nous sommes heureux d'accueillir Groupe Canva dans notre portefeuille de sociétés » a déclaré Maxime St-Laurent, associé directeur de Groupe W Investissements. « La profondeur de l'équipe de direction et l'historique de croissance de l'entreprise nous ont grandement impressionnés ».

« C'est très rare de voir un plan de croissance aussi bien défini que celui de Groupe Canva et nous sommes heureux de pouvoir supporter l'équipe dans la réalisation de ce plan avec notre partenaire Desjardins Capital » a déclaré M. David Waddell, associé directeur de Groupe W Investissements.

À propos de Groupe Canva

Groupe Canva est une société de portefeuille dynamique dans le domaine de l'imprimerie industrielle et commerciale. Issue de 16 entreprises complémentaires acquises au cours des 18 dernières années, Groupe Canva s'appuie aujourd'hui sur près de 400 employés et exploite 6 unités d'affaires autonomes portant les noms de Idenco (Boucherville), Artistic (Montréal), Mirazed (Saint-Hubert), Flash (Laval), CMD (Brossard) et Intergraphics (Manitoba). Guichet unique en identification et communications visuelles, Groupe Canva dessert plus de 5000 clients au Canada, aux États-Unis et à l'international avec ses services complémentaires en sérigraphie et impression numérique.

Pour plus de renseignements, visitez www.groupecanva.com

À propos de W Investissements

Nous sommes W Investissements, un fonds de capital-investissement basé à Montréal. Une part significative de notre capital a été investi par nos cinq fondateurs, ce qui permet un véritable alignement d'intérêts avec nos investisseurs. Nous tirons parti de notre important réseau pour créer des opportunités et pour supporter nos sociétés en portefeuille. Nous ciblons des positions minoritaires dans des entreprises ayant une valeur d'entreprise d'au moins 30 millions de dollars. Nous sommes ouverts à tous les secteurs d'activités et nous souhaitons nous associer à des gestionnaires d'expérience pour les accompagner dans leur plan de croissance, tout en générant de la valeur pour nos partenaires.

Pour plus de renseignements, visitez www.winvestments.ca

