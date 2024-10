TROIS-RIVIÈRES, QC, le 31 oct. 2024 /CNW/ - Groupe Vision Optique, propriétaire des bannières Entrepôt de la Lunette/Optical Warehouse, est fier d'annoncer le développement de la télémédecine en optométrie au Canada grâce à un partenariat stratégique avec 20/20NOW, leadeur dans le secteur de la télémédecine en optométrie, et avec Visionix Technologies, une entreprise de renommée mondiale reconnue pour ses solutions de pointe dans les domaines du diagnostic, du dépistage et de la réfraction.

L'instrument VX 120+ de Visionix Technologies permet aux optométristes de compléter un examen de la vue à distance (Groupe CNW/Groupe Vision Optique)

Ce partenariat a pour objectif de mettre en œuvre la télémédecine en optométrie par Optique Avant Garde, la bannière du développement en optométrie chez Groupe Vision Optique, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour les professionnels de la vue au Québec ainsi que dans les autres provinces.

L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) dans les équipements de dernière génération révolutionne le domaine de l'optométrie. Grâce à ces technologies avancées, les optométristes peuvent désormais faciliter les diagnostics tout en accédant à des données fiables. Qu'il s'agisse de consultations en présentiel ou de télémédecine en optométrie, la qualité des soins est assurée.

L'IA permet de réduire le temps d'analyse de plus de 50 %, optimisant l'efficacité du processus d'examen. Cela se traduit par une augmentation du nombre de patients traités et, par conséquent, une rentabilité accrue pour les optométristes et les entreprises.

« Notre passion pour l'innovation et la mise en valeur des dernières technologies nous amène aujourd'hui à cette étape importante. Le lancement de la télémédecine en optométrie représente une avancée significative qui fera en sorte que les optométristes seront encore plus accessibles, au bénéfice de leurs patients », déclare Daniel Beaulieu, président du Groupe Vision Optique.

En collaboration avec le Dr Alain Desjardins, président du Regroupement des opticiens et optométristes affiliés chez EDLL inc., et Roberto Iazzolino, optométriste ayant une maitrise en science de l'optique en Italie, le groupe poursuit son développement de la télémédecine en optométrie au Canada.

Les professionnels de la vue sont invités à se joindre au Groupe Vision Optique dans cette transformation passionnante qui met l'IA au service de l'optométrie, au bénéfice de leurs patients.

À PROPOS DU GROUPE VISION OPTIQUE ( opticalvisiongroup.com )

Groupe Vision Optique a été mis sur pied par l'homme d'affaires Daniel Beaulieu ayant une expertise de longue date dans le domaine de l'optique. L'entreprise, dont le siège social est situé à Trois-Rivières, comprend les bannières Entrepôt de la Lunette, Optical Warehouse et Griffé Lunetier, qui démocratisent l'achat de lunettes avec le concept de « La fin des lunettes chères ». Motivé à se positionner comme leadeur technologique en optique et toujours dans le but de faciliter l'expérience client, le Groupe Vision Optique, par le biais d'Optique Avant-Garde, souhaite enrichir le parcours client dans l'ensemble de ses différentes bannières, en proposant des technologies exclusives et innovatrices en optométrie.

