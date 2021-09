MONTRÉAL, le 8 sept. 2021 /CNW Telbec/ - New Look (Delaware) Corporation (« Groupe Vision New Look »), annonce la conclusion d'un partenariat stratégique avec Black Optical. Fondée en 2007 par Gary Black, l'entreprise est un acteur de premier plan dans le segment de l'optique de luxe et de la lunetterie aux États-Unis. Gary Black est bien connu et respecté dans l'industrie de l'optique en tant que visionnaire. Black Optical exploite trois boutiques de luxe situés à Dallas, Tulsa et Oklahoma City. Gary Black restera actionnaire de la société et dirigera les efforts visant à étendre l'empreinte et la présence de Black Optical dans l'industrie.

Antoine Amiel, président et chef de la direction du Groupe Vision New Look a déclaré : « Groupe Vision New Look est entré sur le marché américain en mars 2020 avec l'acquisition du groupe Edward Beiner. Je suis ravi de franchir une nouvelle étape stratégique sous la forme d'un partenariat avec Gary Black. Notre modèle de développement mise sur des alliances avec des leaders et des équipes avec lesquels nous nous nous associons pour gérer et développer leur entreprise. Gary Black et son équipe sont réputés pour leur excellence et leur vision. Le Groupe Vision New Look s'engage dans ce partenariat plus que jamais conscient de sa responsabilité de copropriétaire d'une entreprise emblématique. Ensemble, nous envisageons d'autres développements immédiats et sommes très impatients d'élargir les opportunités pour l'équipe de Black Optical. »

Gary Black, le fondateur de Black Optical a déclaré : « C'est un honneur de s'associer aux leaders de l'industrie que sont Groupe Vision New Look et Antoine Amiel pour étendre la présence de Black Optical dans les soins oculaires, le service client et la mode. Nous partageons des objectifs communs pour offrir la meilleure qualité, style, esthétique et service à l'industrie, ce qui en fera un partenariat réussi avec un potentiel illimité. Depuis sa création, Black Optical incarne l'idée qu'un grand design peut exister n'importe où, et que les vraies personnes se font rapidement des amis. Nous sommes impatients de travailler avec Groupe Vision New Look alors que nous évoluons selon nos valeurs fondamentales et élargissons notre portée, tout en établissant des relations durables, en développant notre équipe et en servant nos merveilleux clients qui sont devenus comme une famille. Je suis reconnaissant pour cette opportunité et pour la confiance et le soutien du Groupe Vision New Look envers Black Optical. Ce partenariat change la donne et nous sommes prêts à poursuivre. »

Groupe Vision New Look est le chef de file dans l'industrie des soins oculaires au Canada avec sa première entrée aux États-Unis en 2020. Le Groupe possède un réseau de près de 450 succursales opérant principalement sous les bannières Iris, Lunetterie New Look, Vogue Optical, Greiche & Scaff et Edward Beiner, ainsi qu'un laboratoire utilisant des technologies de pointe.

