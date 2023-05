MONTRÉAL, le 9 mai 2023 /CNW/ - Groupe Vision New Look (GVNL) a été reconnu pour son rendement global et sa croissance soutenue en recevant le prestigieux titre de lauréate des Sociétés les mieux gérées au Canada. Cela fait deux années consécutives que GVNL reçoit cette importante reconnaissance.

Célébrant son 30e anniversaire, le programme des Sociétés les mieux gérées du Canada récompense l'excellence auprès des entreprises privées canadiennes. Pour obtenir leur nomination, les entreprises sont évaluées sur leur leadership dans les domaines de la stratégie, de la culture, de l'engagement, des capacités, de l'innovation, de la gouvernance et de la performance financière.

En tant que plus grand détaillant de lunettes et de soins oculaires au Canada et plus grand détaillant de lunettes de luxe au monde, GVNL considère qu'il est de sa responsabilité d'être à l'avant-garde des développements visant à améliorer l'expérience du client. Les innovations que la compagnie a mises sur le marché ces dernières années comprennent les diagnostics assistés par l'intelligence artificielle (IA) fournis par ses optométristes dans des cliniques sélectionnées, l'amélioration de la qualité des lunettes vendues en ligne pour atteindre celle des lunettes vendues en magasin grâce à son application iPhone de mesures ultra-précises des lunettes, ainsi que l'optométrie à distance pour permettre l'accès aux examens de la vue, même sans la disponibilité locale d'un optométriste. Ses plus de 3000 employés et professionnels dévoués partagent la passion de fournir chaque jour d'excellents services de soins de la vue et de l'audition à leurs patients et clients.

« Groupe Vision New Look est honoré de recevoir cette reconnaissance pour une deuxième année consécutive. Cela n'aurait pas été possible sans la passion et l'engagement de nos collaborateurs qui travaillent chaque jour à rehausser les images et les sons de la vie. La taille de notre société nous permet d'investir dans l'expérience client et notre force réside dans notre diversité ainsi que dans la connaissance et l'expertise locales de nos magasins et de nos équipes de production. Nous avons la chance d'opérer dans un secteur où nous pouvons avoir un impact positif direct sur la vie de milliers de personnes chaque jour. C'est précisément ce qui nous unit et nous encourage à repousser les limites pour fournir les meilleurs soins et services à nos patients et à nos clients », déclare Antoine Amiel, président-directeur général de Groupe Vision New Look.

Le programme des Sociétés les mieux gérées au Canada demeure le principal palmarès des entreprises au pays qui reconnaît les mérites des entreprises détenues et gérées par des Canadiens pour leurs pratiques commerciales novatrices de classe mondiale. Chaque année, des centaines d'entreprises y participent dans le cadre d'un processus indépendant et rigoureux. Les mises en nomination sont évaluées par un jury indépendant dont les membres sont des représentants des commanditaires du programme, ainsi que des invités spéciaux.

Groupe Vision New Look a continué de croître à un rythme accéléré ces dernières années, faisant plus que doubler son chiffre d'affaires depuis 2017 et développant sa présence aux États-Unis. Depuis 2020, l'entreprise a réalisé l'acquisition de Luxury Optical Holding et de Edward Beiner Group aux États-Unis, ainsi que de The Vision Clinic et The Optical Group au Canada, en plus de plusieurs autres groupes de lunetterie de plus petite taille. Elle est réputée pour sa stratégie d'acquisition sélective, centrée sur l'humain et le renforcement positif, ainsi que pour son taux de rétention des talents dans des postes de direction.

« Notre stratégie d'acquisition est centrée sur l'humain. Nous acquérons d'abord les meilleurs talents du secteur et du même coup les magasins qu'ils possèdent. Nous encourageons une concurrence saine entre nos marques et donnons à leur direction les moyens d'opérer de manière indépendante, avec un soutien et des investissements centralisés. Nous sommes une grande famille formée de plusieurs équipes, et c'est notre esprit d'entrepreneuriat qui est à l'origine de notre succès », a expliqué Antoine Amiel, Président-directeur général de Groupe Vision New Look.

Les Sociétés les mieux gérées de 2023 ont des points en commun, notamment, en mettant leur personnel et leur culture au premier plan, en se concentrant sur leurs stratégies ESG et en redoublant d'efforts pour accélérer leur numérisation.

« Les lauréates du programme des Mieux gérées de 2023 incarnent l'innovation, l'adaptabilité et la résilience face à l'incertitude, a déclaré Lorrie King, associée chez Deloitte et co-leader du programme des Sociétés les mieux gérées au Canada. Au cours de la dernière année, des entreprises comme Groupe Vision New Look ont su s'adapter pour relever les défis, exploiter les nouvelles occasions et tirer parti des compétences de pointe du secteur afin de maximiser leurs investissements et de favoriser une croissance durable. »

Groupe Vision New Look est le plus grand groupe d'optique dans l'industrie des soins oculaires au Canada et se développe rapidement aux États-Unis depuis l'acquisition d'Edward Beiner en mars 2020, le partenariat avec Black Optical et l'acquisition de Luxury Optical Holdings en 2021. Groupe Vision New Look dispose d'un réseau de 490 établissements opérant principalement sous les bannières Iris, Lunetterie New Look, Vogue Optical, Greiche & Scaff et Edward Beiner et d'un laboratoire utilisant des technologies de pointe. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site web www.newlookvision.ca .

Le concours des sociétés les Mieux gérées au Canada demeure le sceau d'excellence pour les sociétés détenues et gérées par des Canadiens. Chaque année depuis le lancement du concours en 1993, des centaines d'entreprises y participent dans le cadre d'un processus indépendant et rigoureux permettant d'évaluer leurs capacités et leurs pratiques de gestion. Il existe quatre niveaux de prix : 1) les nouvelles lauréates des Mieux gérées au Canada (nouvelles lauréates choisies chaque année); 2) les lauréates des Mieux gérées au Canada (lauréates qui ont soumis leur candidature de nouveau avec succès et conservent le titre de Mieux gérées pendant deux années additionnelles, sous réserve d'un examen annuel de leur exploitation et de leurs finances); 3) les sociétés lauréates de la catégorie Reconnaissance Or (sociétés qui conservent le titre de Mieux gérées pendant trois années consécutives; ces sociétés lauréates ont démontré leur engagement à l'endroit du concours et ont conservé leur titre pour quatre à six années consécutives); et 4) les membres du Club Platine (lauréates qui ont conservé le titre de Mieux gérées pendant sept années consécutives ou plus). Les commanditaires du programme sont Deloitte Sociétés privées, la CIBC, le Globe and Mail, Salesforce et le Groupe TMX. Pour en savoir plus, visitez www.societeslesmieuxgerees.ca .

