Groupe Vision New Look nommé l'une des sociétés les mieux gérées au Canada

MONTRÉAL, le 23 juin 2022 /CNW/ - Groupe Vision New Look ("GVN") a été reconnu pour sa performance commerciale et sa croissance soutenue en recevant le prestigieux prix des Sociétés les mieux gérées au Canada, faisant ainsi partie des 29 nouveaux lauréats de ce programme.

Le programme des Sociétés les mieux gérées au Canada est l'un des programmes de reconnaissance du monde des affaires les plus prestigieux du pays, honorant les entreprises canadiennes pour leurs pratiques de gestion créatives et de classe mondiale.

Les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions de dollars et qui font preuve de leadership en fonction de quatre critères fondamentaux, revus par un comité de juges indépendants, sont admissibles au prix des Sociétés les mieux gérées de 2022. Ces critères comprennent la stratégie, les capacités et l'innovation, la culture et l'engagement, ainsi que les résultats financiers pour générer une croissance durable.

Le Groupe Vision New Look est le leader du marché de l'optique au Canada, ainsi qu'un important détaillant en optique haut de gamme aux États-Unis. Le Groupe fournit des services d'optométrie et d'audiologie ainsi que des produits optiques et auditifs. Il se dédie à rehausser les images et les sons de la vie dans les communautés qu'il dessert, améliorant ainsi la vie de milliers de personnes chaque jour. Les employés du Groupe Vision New Look ont été au cœur de la lutte contre la COVID-19, soutenant ainsi la population en agissant comme service essentiel. La pandémie n'a pas ralenti les initiatives stratégiques du Groupe visant à faciliter l'accès à tous aux soins de la vue et aux produits ophtalmiques. Le Groupe Vision New Look a été le premier au Canada à mettre en place l'examen de la vue à distance, ce qui permet aux populations d'avoir accès à ce service même lorsqu'un optométriste n'est pas disponible localement. Il a également été le premier détaillant à vendre en ligne des lunettes de la même qualité et de la même précision que celles vendues en magasin, grâce à son investissement dans une application révolutionnaire de numérisation du visage qui prend les mesures nécessaires à la production de lunettes de qualité. Investir dans la relation avec le patient, ainsi que dans la technologie et l'innovation est essentiel au succès du Groupe Vision New Look.

« Groupe Vision New Look a reçu cette distinction avec humilité et reconnaissance. Nous sommes une entreprise centrée sur le bien-être de ses employés et qui s'efforce de bâtir des équipes diverses et autonomes. Nous apprécions cette reconnaissance envers les 3 200 membres de notre équipe qui s'engagent à aider les populations à mieux voir et mieux entendre », a déclaré Antoine Amiel, président et directeur général du Groupe Vision New Look.

Les Sociétés les mieux gérées de 2022 ont plusieurs points communs, notamment le fait de placer leur personnel et leur culture au cœur de leur organisation, de se concentrer sur leurs politiques ESG et de redoubler d'efforts pour accélérer la transformation numérique.

« Les lauréats des Sociétés les mieux gérées de 2022 démontrent l'innovation, l'adaptabilité et la résilience nécessaires face à l'incertitude », a déclaré Derrick Dempster, associé du cabinet Deloitte et coresponsable du programme des Sociétés les mieux gérées au Canada. « Au cours de l'année écoulée, ces entreprises avant-gardistes ont su mettre en place des changements afin de relever avec succès les défis et tirer parti des nouvelles opportunités, en s'appuyant sur les compétences de pointe de l'industrie pour maximiser leurs investissements et générer une croissance durable. »

Le programme des Sociétés les mieux gérées est parrainé par le cabinet Deloitte, la CIBC, The Globe and Mail, Salesforce et le Groupe TMX.

À propos du Groupe Vision New Look

Le Groupe Vision New Look est le plus grand groupe d'optique au Canada et s'est implanté rapidement aux États-Unis depuis l'acquisition d'Edward Beiner en mars 2020, le partenariat avec Black Optical et l'acquisition de Luxury Optical Holdings en 2021. Le Groupe Vision New Look dispose d'un réseau de 477 boutiques opérant principalement sous les bannières Iris, Lunetterie New Look, Vogue Optical, Greiche & Scaff et Edward Beiner et d'un laboratoire utilisant des technologies de pointe. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site web https://www.newlookvision.ca/fr/ Pour toute demande de renseignements, veuillez envoyer un courriel à [email protected].

À propos des Sociétés les mieux gérées au Canada

Les Sociétés les mieux gérées au Canada continuent d'être la marque d'excellence des sociétés canadiennes dont le chiffre d'affaires dépasse 50 millions de dollars. Chaque année depuis le lancement du programme en 1993, des centaines de sociétés entrepreneuriales se sont disputé cette distinction dans le cadre d'un processus rigoureux et indépendant qui évalue leurs compétences et leurs pratiques de gestion. Les prix sont décernés pour quatre niveaux : 1) Nouveau lauréat des Sociétés les mieux gérées au Canada (l'un des nouveaux lauréats sélectionnés chaque année) ; 2) Lauréat des Sociétés les mieux gérées au Canada (les lauréats qui ont présenté une nouvelle demande et conservé avec succès leur désignation de société la mieux gérée pendant deux années supplémentaires, sous réserve d'un examen opérationnel et financier annuel) ; 3) Lauréat du niveau or (après trois années consécutives de maintien de leur statut de société la mieux gérée, ces lauréats ont démontré leur engagement envers le programme et ont conservé avec succès leur prix durant 4 à 6 années consécutives) ; 4) Membre du club platine (les lauréats qui ont conservé leur statut de société la mieux gérée durant sept années ou plus). Les commanditaires du programme sont le cabinet Deloitte, la CIBC, le Globe and Mail, Salesforce et le Groupe TMX.

