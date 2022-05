MONTRÉAL, le 9 mai 2022 /CNW/ - Groupe TVA inc. (« Groupe TVA » ou la « Société ») annonce qu'elle a enregistré des produits d'exploitation de 144,5 millions, en hausse de 3,7 millions sur le premier trimestre 2021. La perte nette attribuable aux actionnaires se chiffre à 13,0 millions de dollars soit une perte de 0,30 $ par action comparativement à une perte nette attribuable aux actionnaires de 4,5 millions ou une perte de 0,10 $ par action pour le trimestre correspondant de l'exercice 2021.

Faits saillants liés à l'exploitation du premier trimestre :

BAIIA ajusté 1 négatif consolidé de 9 721 000 $, soit une variation défavorable de 11 857 000 $ comparativement au trimestre correspondant de 2021;

négatif consolidé de 9 721 000 $, soit une variation défavorable de 11 857 000 $ comparativement au trimestre correspondant de 2021; BAIIA ajusté 1 négatif du secteur télédiffusion de 15 468 000 $, soit une variation défavorable de 11 886 000 $ provenant en grande partie de la baisse de rentabilité du Réseau TVA qui a bonifié ses investissements en contenu, ainsi qu'à la diminution du BAIIA ajusté de Qolab découlant d'un niveau d'activités moindre. Ces écarts ont été contrebalancés en partie par l'amélioration de la rentabilité de « TVA Sports » qui avait dû absorber d'importants coûts de contenu au premier trimestre 2021 à la suite de la modification du calendrier de diffusion de la saison 2020-2021 de la Ligue Nationale de Hockey;

négatif du secteur télédiffusion de 15 468 000 $, soit une variation défavorable de 11 886 000 $ provenant en grande partie de la baisse de rentabilité du Réseau TVA qui a bonifié ses investissements en contenu, ainsi qu'à la diminution du BAIIA ajusté de Qolab découlant d'un niveau d'activités moindre. Ces écarts ont été contrebalancés en partie par l'amélioration de la rentabilité de « TVA Sports » qui avait dû absorber d'importants coûts de contenu au premier trimestre 2021 à la suite de la modification du calendrier de diffusion de la saison 2020-2021 de la Ligue Nationale de Hockey; BAIIA ajusté 1 du secteur des services cinématographiques et audiovisuels (« MELS ») de 3 844 000 $, soit un écart favorable de 216 000 $ attribuable à la hausse de rentabilité des activités de location de studios, de mobiles et d'équipements ainsi que des services de production virtuelle, alors que les autres activités du secteur ont connu des baisses de leur rentabilité;

du secteur des services cinématographiques et audiovisuels (« MELS ») de 3 844 000 $, soit un écart favorable de 216 000 $ attribuable à la hausse de rentabilité des activités de location de studios, de mobiles et d'équipements ainsi que des services de production virtuelle, alors que les autres activités du secteur ont connu des baisses de leur rentabilité; BAIIA ajusté 1 du secteur magazines de 440 000 $, soit une variation défavorable de 1 323 000 $ principalement attribuable à l'aide gouvernementale moindre et à la baisse des revenus en kiosque qui n'ont pu être totalement compensées par des économies et mesures de réduction de coûts au niveau des charges d'exploitation;

du secteur magazines de 440 000 $, soit une variation défavorable de 1 323 000 $ principalement attribuable à l'aide gouvernementale moindre et à la baisse des revenus en kiosque qui n'ont pu être totalement compensées par des économies et mesures de réduction de coûts au niveau des charges d'exploitation; BAIIA ajusté1 du secteur production et distribution de 1 553 000 $, soit un écart favorable de 1 261 000 $, généré principalement par les activités de distribution canadienne et à l'international des films produits par Incendo.

« Les résultats du premier trimestre ont été affectés en grande partie par une baisse de rentabilité du Réseau TVA attribuable à la bonification importante de nos investissements en contenu. Que ce soit à travers nos émissions de variétés ou nos séries, notre forte programmation en heure de pointe nous a permis de gagner 0,7 part de marché, en plus de diffuser 4 des 5 émissions les plus regardées au Québec, dont la nouvelle série originale Le bonheur ainsi que le variété de Star Académie qui se sont démarqués avec des auditoires moyens de plus de 1,5 million de téléspectateurs. Il devient crucial d'investir davantage dans notre programmation afin que le Réseau TVA puisse maintenir sa position de leader à travers l'intensification de la concurrence et la multiplication des contenus disponibles. Fort de cette stratégie, malgré un marché publicitaire traditionnel en baisse par rapport à 2021, le Réseau TVA a dégagé une croissance de 2,3 % au niveau publicitaire ce trimestre-ci, une progression alimentée par nos plateformes numériques, notamment TVA+. Nos services spécialisés ont également connu une hausse de leurs revenus publicitaires de 11,3 %, provenant principalement de « LCN » qui a offert une couverture impeccable de l'actualité géopolitique, ainsi que de « TVA Sports ». Plus que jamais, le contenu demeure au cœur de nos stratégies au grand bénéfice de nos téléspectateurs ainsi que de nos clients annonceurs », a affirmé le président et chef de la direction par intérim de Groupe TVA, Pierre Karl Péladeau.

« Dans le secteur des services cinématographiques et audiovisuels, nos services de location de studios et d'équipements ont connu une hausse de leur volume d'activités. En plus d'être prisés par les différentes productions locales, nous continuons d'être une destination choisie par des joueurs internationaux, notamment par Disney qui occupait une partie de nos studios durant cette première partie de l'année. Notre performance financière demeure tributaire de la présence de productions d'envergure au sein de nos installations. D'ailleurs, la bonification de notre offre de services via l'ajout de MELS 4, vise à bien nous positionner à cet égard. Nos activités de production virtuelle, en croissance sur le trimestre de référence 2021, continuent de se démarquer et d'attirer de plus en plus de producteurs par leur proposition d'affaires supérieure », a poursuivi M. Péladeau.

« Dans le secteur magazines, les résultats du trimestre ont été grandement affectés par la baisse d'aide gouvernementale, jumelée à une baisse de 9,5 % des revenus en kiosque, une source de revenus importante pour nos titres artistiques. Dans ce contexte, nous réitérons l'importance que le gouvernement fédéral s'engage à maintenir les programmes de subvention en place afin de soutenir ce secteur d'activités, en décroissance depuis plusieurs années. En tant qu'éditeur de premier plan sur le marché francophone, nos titres contribuent au rayonnement de nos talents et de la culture d'ici et il est primordial d'en assurer la survie.

Notre secteur production et distribution a, quant à lui, dégagé une bonne performance pour ce premier trimestre de l'année. La multiplication de nos activités de distribution au cours de cette période nous a permis de procéder à la livraison de plus d'une vingtaine de films produits par Incendo au cours des deux dernières années. Toujours dans l'optique de poursuivre le développement de ce secteur, nous avons annoncé récemment la mise en place d'une toute nouvelle unité de distribution pour Incendo et Québecor Contenu sous la direction de Cynthia Kennedy. Ayant occupé des postes de ventes et de direction dans des entreprises médiatiques internationales depuis plus de 25 ans, nous sommes confiants que l'expertise et le leadership de Mme Kennedy nous permettront d'accélérer notre croissance dans ce secteur d'activités », a conclu M. Péladeau.

Pandémie de la COVID-19

Depuis mars 2020, la pandémie de COVID-19 a eu, par moments, un impact sur les résultats trimestriels des différents secteurs de la Société. Compte tenu des incertitudes entourant l'évolution de la pandémie, y compris toute nouvelle vague importante, il est impossible de déterminer avec certitude tous les impacts futurs découlant de la crise sanitaire sur les résultats d'exploitation.

Définition

BAIIA ajusté

Dans son analyse des résultats d'exploitation, la Société définit le BAIIA ajusté comme le bénéfice net (la perte nette) avant l'amortissement, les charges financières, les frais de rationalisation des activités d'exploitation et autres, les impôts sur le bénéfice (recouvrement d'impôts) et la part du bénéfice dans les entreprises associées. Le BAIIA ajusté, tel que défini ci-dessus, n'est pas une mesure des résultats définie conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »). Ce n'est pas non plus une mesure destinée à remplacer d'autres outils d'évaluation du rendement financier ou l'état des flux de trésorerie comme indicateur de liquidités. Cette mesure ne devrait pas être considérée isolément ou comme substitut aux autres mesures de rendement calculées selon les IFRS. La direction et le conseil d'administration de la Société utilisent cette mesure pour évaluer tant les résultats consolidés de la Société que les résultats des secteurs d'activités qui en font partie. Cette mesure élimine le niveau substantiel de dépréciation et d'amortissement des actifs corporels et incorporels et n'est pas affectée par la structure du capital ou par les activités d'investissement de la Société et de ses différents secteurs d'activités. En outre, le BAIIA ajusté est utile, car il constitue un élément important des régimes de rémunération incitative annuels de la Société. Signalons que la définition du BAIIA ajusté adoptée par la Société peut différer de celle utilisée par d'autres entreprises.

Mise en garde concernant l'information prospective

Les énoncés figurant dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques peuvent constituer des énoncés prospectifs assujettis à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses importants connus et inconnus qui sont susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels de la Société dans des périodes futures et ceux qui figurent dans les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables à l'utilisation du conditionnel, à des expressions prospectives comme « proposer », « s'attendre à », « pouvoir », « anticiper », « avoir l'intention de », « estimer que », « prévoir », « désirer » ou « croire » ou la tournure négative de ces expressions ou de leurs variantes ou toute terminologie similaire. Au nombre des facteurs pouvant entraîner un écart entre les résultats réels et les attentes actuelles figurent la saisonnalité, les risques d'exploitation (y compris les mesures relatives à l'établissement des prix prises par des concurrents et les risques reliés à la perte de clients clés dans le secteur des services cinématographiques et audiovisuels ainsi que dans le secteur production et distribution), les risques liés aux coûts de contenu de la programmation et de production, le risque de crédit, les risques associés à la réglementation gouvernementale, les risques associés à l'aide gouvernementale, aux effets de la conjoncture économique et de la fragmentation du paysage médiatique, les risques reliés à la capacité d'adaptation de la Société face à l'évolution technologique rapide et aux nouvelles formes de diffusion ou de stockage, les risques liés aux relations de travail ainsi que les risques liés aux urgences en matière de santé publique, notamment la COVID-19, et toute mesure d'urgence mise en œuvre par le gouvernement.

Les investisseurs et autres personnes devraient noter que la liste des facteurs mentionnés ci-dessus, qui sont susceptibles d'influer sur les résultats futurs, n'est pas exhaustive et éviter de se fier indûment à tout énoncé prospectif. Pour de plus amples renseignements sur les risques, incertitudes et hypothèses susceptibles d'entraîner un écart entre les résultats réels de la Société et les attentes actuelles, veuillez-vous reporter aux documents publics déposés par la Société qui sont accessibles à www.sedar.com et www.groupetva.ca y compris, en particulier, à la section « Risques et incertitudes » du rapport de gestion annuel de la Société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021 et la rubrique « Facteurs de risques » de la notice annuelle 2021 de la Société.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse reflètent les attentes de la Société au 9 mai 2022 et sont sous réserve de changements pouvant survenir après cette date. La Société décline expressément toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables le requièrent.

Groupe TVA

Groupe TVA inc., filiale de Québecor Média inc., est une entreprise de communication active dans l'industrie de la télédiffusion, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la production et distribution internationale de contenu télévisuel ainsi que des magazines. Groupe TVA inc. est la plus importante entreprise de diffusion d'émissions de divertissement, d'information et d'affaires publiques et une des plus grandes entreprises privées de production de langue française en Amérique du Nord. L'entreprise est aussi la plus importante dans le secteur de l'édition de magazines francophones et publie des titres anglophones parmi les plus populaires au Canada. Ses actions classe B sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TVA.B.

Les états financiers consolidés résumés au 31 mars 2022, accompagnés des notes afférentes, ainsi que le rapport de gestion intermédiaire pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2022 peuvent être consultés sur le site internet de la Société à l'adresse suivantes : www.groupetva.ca.

GROUPE TVA INC

États consolidés des résultats

(non audités)

(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)

Périodes de trois mois terminées les 31 mars

Note 2022 2021











Revenus 2 144 497 $ 140 808 $











Achats de biens et services 3 115 624

102 919

Coûts liés au personnel

38 594

35 753

Amortissement

7 620

8 258

Charges financières 4 500

701

Frais de rationalisation des activités d'exploitation et autres 5 20

(273)

Perte avant recouvrement d'impôts et part du bénéfice dans les entreprises associées

(17 861)

(6 550)













Recouvrement d'impôts

(4 597)

(1 696)













Part du bénéfice dans les entreprises associées

(249)

(402)

Perte nette

(13 015) $ (4 452) $











(Perte) bénéfice net(te) attribuable aux (à la) :









Actionnaires

(13 016) $ (4 451) $ Participation ne donnant pas le contrôle

1

(1)













Résultat par action de base et dilué attribuable aux actionnaires

(0,30) $ (0,10) $ Nombre moyen pondéré d'actions en circulation et diluées

43 205 535

43 205 535





Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés résumés.

GROUPE TVA INC.

États consolidés du résultat global

(non audités)

(en milliers de dollars canadiens)

Périodes de trois mois terminées les 31 mars

Note 2022 2021







Perte nette

(13 015) $ (4 452) $











Autres éléments du résultat global qui ne seront pas reclassés aux résultats :









Régimes à prestations définies :









Gain sur réévaluations 8 14 500

29 500

Impôts différés

(3 800)

(7 800)





10 700

21 700













Résultat global

(2 315) $ 17 248 $











Résultat global attribuable aux (à la) :









Actionnaires

(2 316) $ 17 249 $ Participation ne donnant pas le contrôle

1

(1)





Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés résumés.

GROUPE TVA INC.

États consolidés des capitaux propres

(non audités)

(en milliers de dollars canadiens)



Capitaux propres attribuables aux actionnaires Capitaux

propres

attribua-

bles à la

partici- pation ne

donnant

pas le

contrôle Total des

capitaux

propres Capital-actions (note 6) Surplus

d'apport Bénéfices

non

répartis Cumul des

autres

éléments

du résultat

global -

Régimes à

prestations

définies

























Solde au 31 décembre 2020 207 280 $ 581 $ 108 175 $ (4 637) $ 1 220 $ 312 619 $ Perte nette −

−

(4 451)

−

(1)

(4 452)

Autres éléments du résultat global −

−

−

21 700

−

21 700

Solde au 31 mars 2021 207 280

581

103 724

17 063

1 219

329 867

Bénéfice (perte) net(te) −

−

34 955

−

(9)

34 946

Autres éléments du résultat global −

−

−

15 651

−

15 651

Solde au 31 décembre 2021 207 280

581

138 679

32 714

1 210

380 464

(Perte) bénéfice net(te) −

−

(13 016)

−

1

(13 015)

Autres éléments du résultat global −

−

−

10 700

−

10 700

Solde au 31 mars 2022 207 280 $ 581 $ 125 663 $ 43 414 $ 1 211 $ 378 149 $



Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés résumés.

GROUPE TVA INC.

Bilans consolidés

(non audités)

(en milliers de dollars canadiens)





31 mars

2022

31 décembre

2021











Actif





















Actif à court terme









Espèces

2 675 $ 5 181 $ Débiteurs

196 451

210 814

Impôts sur le bénéfice

11 617

5 755

Contenu audiovisuel

120 972

108 530

Charges payées d'avance

8 200

3 866





339 915

334 146

Actif à long terme









Contenu audiovisuel

72 351

72 541

Placements

12 364

12 115

Immobilisations

161 375

160 288

Actifs liés au droit d'utilisation

8 453

9 084

Actifs incorporels

18 988

20 559

Écart d'acquisition

21 696

21 696

Actif au titre des prestations définies

34 416

21 309

Impôts différés

7 142

9 353





336 785

326 945

Total de l'actif

676 700 $ 661 091 $















GROUPE TVA INC.

Bilans consolidés (suite)

(non audités)

(en milliers de dollars canadiens)



Note 31 mars

2022 31 décembre

2021











Passif et capitaux propres





















Passif à court terme









Découvert bancaire

1 574 $ − $ Créditeurs, charges à payer et provisions

131 732

139 149

Droits de contenu à payer

106 796

93 383

Revenus reportés

8 556

9 961

Impôts sur le bénéfice

50

1 622

Tranche à court terme des obligations locatives

2 503

2 503

Dette échéant à court terme

24 930

11 980





276 141

258 598

Passif à long terme









Obligations locatives

7 142

7 857

Autres éléments de passif

8 285

7 798

Impôts différés

6 983

6 374





22 410

22 029

Capitaux propres









Capital-actions 6 207 280

207 280

Surplus d'apport

581

581

Bénéfices non répartis

125 663

138 679

Cumul des autres éléments du résultat global

43 414

32 714

Capitaux propres attribuables aux actionnaires

376 938

379 254

Participation ne donnant pas le contrôle

1 211

1 210





378 149

380 464













Total du passif et des capitaux propres

676 700 $ 661 091 $

















Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés résumés.

GROUPE TVA INC.

États consolidés des flux de trésorerie

(non audités)

(en milliers de dollars canadiens)

Périodes de trois mois terminées les 31 mars

Note 2022 2021 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation









Perte nette

(13 015) $ (4 452) $ Ajustements pour :









Amortissement

7 620

8 258

Part du bénéfice dans les entreprises associées

(249)

(402)

Impôts différés

(980)

(124)

Autres

13

(81)





(6 611)

3 199

Variation nette hors caisse des éléments d'exploitation

(3 991)

4 238

Flux de trésorerie (utilisés pour) générés par les activités d'exploitation

(10 602)

7 437













Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement









Acquisitions d'immobilisations

(5 196)

(3 737)

Acquisitions d'actifs incorporels

(423)

(1 004)

Acquisition d'entreprises 5 −

(606)

Flux de trésorerie utilisés pour les activités d'investissement

(5 619)

(5 347)













Flux de trésorerie liés aux activités de financement









Variation nette du découvert bancaire

1 574

1 553

Variation nette du crédit rotatif

12 990

(3 085)

Remboursement d'obligations locatives

(796)

(979)

Autres

(53)

(53)

Flux de trésorerie générés par (utilisés pour) les activités de financement

13 715

(2 564)













Variation nette des espèces

(2 506)

(474)

Espèces au début de la période

5 181

2 838

Espèces à la fin de la période

2 675 $ 2 364 $











Intérêts et impôts classés au titre des activités d'exploitation









Intérêts nets versés

294 $ 369 $ Impôts sur le bénéfice versés

3 817

10 763





Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés résumés.

GROUPE TVA INC.

Notes afférentes aux états financiers consolidés résumés

Périodes de trois mois terminées les 31 mars 2022 et 2021 (non auditées)

(les montants présentés dans les tableaux sont exprimés en milliers de dollars canadiens sauf ceux relatifs aux données par action et par option)

Groupe TVA inc. (« Groupe TVA » ou la « Société ») est régie par la Loi sur les sociétés par actions (Québec). Groupe TVA est une société de communication active dans l'industrie de la télédiffusion, des services cinématographiques et audiovisuels, de la production et distribution internationale de contenu télévisuel ainsi que dans l'édition de magazines (note 9). La Société est une filiale de Québecor Média inc. (« Québecor Média » ou la « société mère ») et la société mère ultime est Québecor inc. (« Québecor »). Le siège social de la Société est situé au 1600 boul. de Maisonneuve Est, Montréal (Québec), Canada.

Les secteurs d'activités de la Société subissent les effets du caractère saisonnier de certaines de leurs activités causés, entre autres, par les variations saisonnières des revenus publicitaires, les habitudes de visionnement, de lecture et d'écoute du public, les besoins en services de production des producteurs internationaux et locaux et la demande de contenu de la part des télédiffuseurs mondiaux. Puisque la Société dépend des ventes de publicité pour une portion importante de ses revenus, ses résultats d'exploitation sont aussi sensibles aux conditions économiques qui prévalent, y compris les changements dans les conditions économiques locales, régionales et nationales, en outre parce qu'ils peuvent affecter les dépenses de publicité. Par conséquent, les résultats d'exploitation des périodes intermédiaires ne doivent pas être considérés nécessairement comme représentatifs des résultats d'un exercice financier complet en raison du caractère saisonnier de certaines activités de la Société.

Depuis mars 2020, la pandémie de COVID-19 a eu, par moments, un impact sur les résultats trimestriels des différents secteurs de la Société. Compte tenu des incertitudes entourant l'évolution de la pandémie, y compris toute nouvelle vague importante, il est impossible de déterminer avec certitude tous les impacts futurs découlant de la crise sanitaire sur les résultats d'exploitation.

GROUPE TVA INC.

Notes afférentes aux états financiers consolidés résumés (suite)

Périodes de trois mois terminées les 31 mars 2022 et 2021 (non auditées)

(les montants présentés dans les tableaux sont exprimés en milliers de dollars canadiens sauf ceux relatifs aux données par action et par option)

1. Mode de présentation

Les présents états financiers consolidés ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »), telles que publiées par l'International Accounting Standards Board (« IASB »), sauf qu'ils ne comprennent pas l'ensemble de la divulgation requise par les IFRS pour des états financiers consolidés annuels. En particulier, ces états financiers consolidés ont été préparés conformément à l'IAS 34, Information financière intermédiaire et, par conséquent, sont des états financiers consolidés résumés. Ces états financiers consolidés résumés doivent être lus en parallèle avec les états financiers consolidés annuels 2021 de la Société qui comprennent les conventions comptables utilisées pour la préparation de ces états financiers consolidés résumés.

Ces états financiers consolidés résumés ont été approuvés par le conseil d'administration de la Société le 9 mai 2022.

Certains chiffres correspondants fournis pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2021 ont été reclassés en fonction de la présentation adoptée pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2022.

2. Revenus

Périodes de trois mois terminées les 31 mars

2022 2021









Services publicitaires 66 468 $ 63 252 $ Redevances 34 253

34 890

Services de location, de postproduction, de distribution et autres services rendus(1) 29 801

27 316

Ventes de produits (2) 13 975

15 350



144 497 $ 140 808 $

(1) Les revenus de location de studios, de mobiles, d'équipements et d'espaces locatifs représentent 9 573 000 $ pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2022 (8 471 000 $ pour la période correspondante de 2021). Par ailleurs, les revenus de services incluent également les activités du secteur production et distribution. (2) Les revenus de ventes de produits incluent la vente de magazines en kiosque et par abonnement ainsi que la vente de contenu audiovisuel.

GROUPE TVA INC.

Notes afférentes aux états financiers consolidés résumés (suite)

Périodes de trois mois terminées les 31 mars 2022 et 2021 (non auditées)

(les montants présentés dans les tableaux sont exprimés en milliers de dollars canadiens sauf ceux relatifs aux données par action et par option)

3. Achats de biens et services

Les principales composantes des achats de biens et services se détaillent comme suit :

Périodes de trois mois terminées les 31 mars

2022 2021









Droits et coûts de contenu audiovisuel 88 403 $ 75 986 $ Tirage et distribution 3 678

3 200

Services rendus par la société mère :







- Commissions sur ventes publicitaires 6 632

6 732

- Autres 2 384

2 136

Coûts liés aux immeubles 4 462

4 595

Marketing, publicité et promotion 4 128

4 405

Autres 5 937

5 865



115 624 $ 102 919 $

4. Charges financières

Périodes de trois mois terminées les 31 mars

2022 2021









Intérêts sur la dette 191 $ 158 $ Amortissement des frais de financement 13

13

Intérêts sur les obligations locatives 119

141

(Revenus) charge d'intérêts liés aux régimes à prestations définies (111)

191

Perte sur change 196

91

Autres 92

107



500 $ 701 $

GROUPE TVA INC.

Notes afférentes aux états financiers consolidés résumés (suite)

Périodes de trois mois terminées les 31 mars 2022 et 2021 (non auditées)

(les montants présentés dans les tableaux sont exprimés en milliers de dollars canadiens sauf ceux relatifs aux données par action et par option)

5. Frais de rationalisation des activités d'exploitation et autres

Périodes de trois mois terminées les 31 mars

2022 2021









Frais de rationalisation des activités d'exploitation 37 $ (130) $ Autres (17)

(143)



20 $ (273) $

Frais de rationalisation des activités d'exploitation

Pour les périodes de trois mois terminées les 31 mars 2022 et 2021 , la Société a enregistré une charge (un renversement de charge) découlant de la rationalisation des activités d'exploitation à la suite de la réduction de postes et de la mise en place de mesures de réduction de coûts réparti(e) entre les secteurs comme suit :



2022 2021









Télédiffusion 37 $ 156 $ Services cinématographiques et audiovisuels −

3

Magazines −

(289)



37 $ (130) $

Autres

Au cours du premier trimestre 2021, la Société avait comptabilisé un renversement de charge de 49 000 $ relativement à la réévaluation de la contrepartie conditionnelle pour l'acquisition des sociétés du groupe Incendo. La Société avait également effectué un paiement de 606 000 $ en lien avec cette contrepartie conditionnelle au cours de cette même période.

Au cours du premier trimestre 2021, la Société avait également comptabilisé un gain sur radiation d'obligations locatives de 94 000 $ à la suite d'une libération anticipée de certains espaces immobiliers.

GROUPE TVA INC.

Notes afférentes aux états financiers consolidés résumés (suite)

Périodes de trois mois terminées les 31 mars 2022 et 2021 (non auditées)

(les montants présentés dans les tableaux sont exprimés en milliers de dollars canadiens sauf ceux relatifs aux données par action et par option)

6. Capital-actions

a) Capital-actions autorisé

Un nombre illimité d'actions ordinaires classe A, participantes, avec droit de vote, sans valeur nominale.

Un nombre illimité d'actions classe B, participantes, sans droit de vote, sans valeur nominale.

Un nombre illimité d'actions privilégiées, non participantes, sans droit de vote, d'une valeur nominale de 10 $ chacune, pouvant être émises en séries.

b) Capital-actions émis et en circulation



31 mars

2022 31 décembre

2021









4 320 000 actions ordinaires classe A 72 $ 72 $ 38 885 535 actions classe B 207 208

207 208



207 280 $ 207 280 $

7. Rémunération et autres paiements à base d'actions

a) Régimes d'options d'achat d'actions

Options en circulation

Nombre Prix d'exercice

moyen

pondéré







Groupe TVA













Au 31 décembre 2021 et au 31 mars 2022 369 503 2,09 $ Options pouvant être exercées au 31 mars 2022 48 832 4,56 $







Québecor





Au 31 décembre 2021 207 295 31,12 $ Options transférées (23 079) 30,69

Au 31 mars 2022 184 216 31,18 $ Options pouvant être exercées au 31 mars 2022 13 833 26,52 $

Au cours de la période de trois mois terminée le 31 mars 2022, aucune option d'achat d'actions de Québecor Média n'a été exercée (6 300 options d'achat d'actions avaient été exercées pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2021 pour une contrepartie en espèces de 374 000 $).

GROUPE TVA INC.

Notes afférentes aux états financiers consolidés résumés (suite)

Périodes de trois mois terminées les 31 mars 2022 et 2021 (non auditées)

(les montants présentés dans les tableaux sont exprimés en milliers de dollars canadiens sauf ceux relatifs aux données par action et par option)

7. Rémunération et autres paiements à base d'actions (suite)

b) Régimes d'unités d'actions différées (« UAD ») à l'intention des dirigeants

Groupe TVA offre un régime d'UAD à l'intention de certains dirigeants basé sur les actions classe B sans droit de vote de Groupe TVA (« actions classe B de Groupe TVA »). Québecor offre également un régime d'UAD à l'intention de ses dirigeants et de ceux de ses filiales basé, entre autres, sur les actions catégorie B de Québecor. Pour ces régimes, les UAD sont assujetties à une période d'acquisition de six ans et seront rachetées en espèces seulement au moment du départ du participant à la retraite ou de la cessation de son emploi, selon le cas. Selon le régime de Groupe TVA, les UAD donnent le droit aux porteurs de recevoir des unités additionnelles chaque fois que des dividendes sont versés sur les actions classe B de Groupe TVA et selon le régime de Québecor, les UAD donnent le droit aux porteurs de recevoir des unités additionnelles chaque fois que des dividendes sont versés sur les actions catégorie B de Québecor.

Le tableau suivant présente la variation des unités en circulation dans les régimes d'UAD pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2022 :



Unités en circulation

Unités d'actions de la Société Unités d'actions de Québecor









Solde au 31 décembre 2021

102 648

14 874 Unités transférées

(7 401)

(1 611) Solde au 31 mars 2022

95 247

13 263

Pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2022, 7 401 UAD du régime de la Société ainsi que 1 611 UAD du régime de Québecor ont été transférées au sein de Québecor Média (18 122 UAD du régime de la Société ainsi que 3 747 UAD du régime de Québecor avaient été rachetées pour des contreparties en espèces respectives de 43 000 $ et 139 000 $ pour cette même période en 2021).

c) Régime d'unités d'actions différées (« UAD ») à l'intention des administrateurs

Le tableau suivant présente la variation des unités en circulation pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2022 :

Unités en circulation

Unités d'actions de la Société





Solde au 31 décembre 2021

385 440 Octroyées

13 625 Solde au 31 mars 2022

399 065

GROUPE TVA INC.

Notes afférentes aux états financiers consolidés résumés (suite)

Périodes de trois mois terminées les 31 mars 2022 et 2021 (non auditées)

(les montants présentés dans les tableaux sont exprimés en milliers de dollars canadiens sauf ceux relatifs aux données par action et par option)

7. Rémunération et autres paiements à base d'actions (suite)

d) Charge liée aux régimes de rémunération à base d'actions

Au cours de la période de trois mois terminée le 31 mars 2022, une charge de rémunération de 469 000 $ liée à tous les régimes de rémunération à base d'actions a été comptabilisée (une charge de 684 000 $ au cours de la période correspondante de 2021).

8. Régimes de retraite et avantages complémentaires à la retraite

Pour les périodes de trois mois terminées les 31 mars 2022 et 2021, le gain sur réévaluations pour les régimes à prestations définies comptabilisé dans l'état consolidé du résultat global est principalement relié à la hausse du taux d'actualisation.

9. Information sectorielle

Au début du présent exercice, la direction a apporté des modifications à la structure de gestion de la Société. À la suite de ces changements, les activités de la division TVA Films, anciennement présentées dans le secteur télédiffusion, ont été regroupées avec les activités existantes de distribution du secteur production et distribution. L'information financière de la période comparative a été retraitée pour tenir compte de cette nouvelle présentation.

Les activités de la Société se composent des secteurs suivants :

Le secteur télédiffusion inclut les activités du Réseau TVA, des services spécialisés, la commercialisation de produits numériques associés aux différentes marques télévisuelles ainsi que les activités de production commerciale et d'édition sur mesure notamment par l'entremise de sa filiale Communications Qolab inc.

inclut les activités du Réseau TVA, des services spécialisés, la commercialisation de produits numériques associés aux différentes marques télévisuelles ainsi que les activités de production commerciale et d'édition sur mesure notamment par l'entremise de sa filiale Communications Qolab inc. Le secteur des services cinématographiques et audiovisuels, par le biais des filiales Mels Studios et Postproduction s.e.n.c. et MELS Doublage inc., inclut les activités de services de location de studios, de mobiles et d'équipements, les activités de doublage et de vidéodescription (« services d'accessibilité média ») ainsi que les services de postproduction, de production virtuelle et d'effets visuels.

par le biais des filiales Mels Studios et Postproduction s.e.n.c. et MELS Doublage inc., inclut les activités de services de location de studios, de mobiles et d'équipements, les activités de doublage et de vidéodescription (« services d'accessibilité média ») ainsi que les services de postproduction, de production virtuelle et d'effets visuels. Le secteur magazines , par l'entremise de sa filiale TVA Publications inc., comprend les activités d'édition de magazines dans des domaines variés incluant les arts, le spectacle, la télévision, la mode et la décoration ainsi que la commercialisation de produits numériques associés aux différentes marques liées aux magazines.

, par l'entremise de sa filiale TVA Publications inc., comprend les activités d'édition de magazines dans des domaines variés incluant les arts, le spectacle, la télévision, la mode et la décoration ainsi que la commercialisation de produits numériques associés aux différentes marques liées aux magazines. Le secteur production et distribution, par l'entremise des sociétés du groupe Incendo et de la division TVA Films, inclut les activités de production et de distribution d'émissions de télévision, de films et de téléséries destinés au marché mondial.

GROUPE TVA INC.

Notes afférentes aux états financiers consolidés résumés (suite)

Périodes de trois mois terminées les 31 mars 2022 et 2021 (non auditées)

(les montants présentés dans les tableaux sont exprimés en milliers de dollars canadiens sauf ceux relatifs aux données par action et par option)

9. Information sectorielle (suite)

Périodes de trois mois terminées les 31 mars



2022 2021 Revenus









Télédiffusion

114 139 $ 113 922 $ Services cinématographiques et audiovisuels

19 351

18 017

Magazines

9 661

10 507

Production et distribution

5 980

3 275

Éléments intersectoriels

(4 634)

(4 913)





144 497

140 808













(BAIIA ajusté négatif) BAIIA ajusté (1)









Télédiffusion

(15 468)

(3 582)

Services cinématographiques et audiovisuels

3 844

3 628

Magazines

440

1 763

Production et distribution

1 553

292

Éléments intersectoriels

(90)

35





(9 721)

2 136













Amortissement

7 620

8 258

Charges financières

500

701

Frais de rationalisation des activités d'exploitation et autres

20

(273)

Perte avant recouvrement d'impôts et part du bénéfice dans les entreprises associées

(17 861) $ (6 550) $

Les éléments intersectoriels mentionnés précédemment représentent les éliminations de transactions dans le cours normal des activités effectuées entre les secteurs d'activités de la Société.

(1) Le chef de la direction utilise le BAIIA ajusté comme mesure de rendement financier pour évaluer la performance de chaque secteur d'activités de la Société. Le BAIIA ajusté est défini comme le bénéfice net (la perte nette) avant l'amortissement, les charges financières, les frais de rationalisation des activités d'exploitation et autres, les impôts sur le bénéfice (recouvrement d'impôts) et la part du bénéfice dans les entreprises associées. Le BAIIA ajusté, tel que défini ci‑dessus, n'est pas une mesure des résultats définie conformément aux IFRS.

