MONTRÉAL, le 1er août 2024 /CNW/ - Groupe TVA inc. (TSX : TVA.B) (« Groupe TVA » ou la « Société ») communique aujourd'hui ses résultats financiers consolidés pour le deuxième trimestre 2024.

Faits saillants

Deuxième trimestre 2024

Revenus de 143 951 000 $, en hausse de 5 191 000 $ par rapport au deuxième trimestre 2023 (3,7 %);

Perte nette attribuable aux actionnaires de 2 905 000 $, soit une perte de 0,07 $ par action, un écart favorable de 4 942 000 $ (0,11$ par action de base) par rapport au trimestre correspondant de l'exercice 2023;

BAIIA ajusté 1 consolidé de 13 170 000 $, soit une variation favorable de 17 013 000 $ comparativement au trimestre correspondant de 2023;

consolidé de 13 170 000 $, soit une variation favorable de 17 013 000 $ comparativement au trimestre correspondant de 2023; BAIIA ajusté 1 du secteur Télédiffusion de 7 624 000 $, soit une variation favorable de 12 163 000 $ provenant essentiellement d'un ajustement rétroactif favorable des taux de redevance de la chaîne « LCN » ainsi que de certaines économies de coûts qui ont plus que compensé la baisse des revenus publicitaires;

du secteur Télédiffusion de 7 624 000 $, soit une variation favorable de 12 163 000 $ provenant essentiellement d'un ajustement rétroactif favorable des taux de redevance de la chaîne « LCN » ainsi que de certaines économies de coûts qui ont plus que compensé la baisse des revenus publicitaires; BAIIA ajusté 1 du secteur Services cinématographiques et audiovisuels (« MELS ») de 5 425 000 $, soit un écart favorable de 5 838 000 $ découlant principalement d'un volume d'activités plus élevé dans les services de location de studios et d'équipements provenant essentiellement de la présence de productions d'envergure dans nos studios;

du secteur Services cinématographiques et audiovisuels (« MELS ») de 5 425 000 $, soit un écart favorable de 5 838 000 $ découlant principalement d'un volume d'activités plus élevé dans les services de location de studios et d'équipements provenant essentiellement de la présence de productions d'envergure dans nos studios; BAIIA ajusté 1 du secteur Magazines de 272 000 $, soit une variation défavorable de 37 000 $ principalement attribuable à la baisse des revenus, contrebalancée en partie par des économies au niveau des coûts;

du secteur Magazines de 272 000 $, soit une variation défavorable de 37 000 $ principalement attribuable à la baisse des revenus, contrebalancée en partie par des économies au niveau des coûts; BAIIA ajusté 1 négatif du secteur Production et distribution de 260 000 $, soit un écart défavorable de 842 000 $ attribuable principalement à la baisse de la marge brute d'Incendo, compensée en partie par certaines économies au niveau des frais administratifs.

négatif du secteur Production et distribution de 260 000 $, soit un écart défavorable de 842 000 $ attribuable principalement à la baisse de la marge brute d'Incendo, compensée en partie par certaines économies au niveau des frais administratifs. Au cours du deuxième trimestre 2024, la Société a effectué un test de dépréciation sur l'unité génératrice de trésorerie Production et distribution compte tenu du contexte concurrentiel de l'industrie et du ralentissement de son volume d'activités. La Société a ainsi conclu que la valeur recouvrable de cette unité était inférieure à sa valeur comptable et une charge de dépréciation de l'écart d'acquisition de 7 781 000 $ a été comptabilisée.

Déclarations de Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction par intérim de Groupe TVA

« Bien que les économies liées à nos initiatives de réorganisation annoncées l'année dernière commencent à se matérialiser, il faut quand même souligner que l'amélioration de notre performance est en bonne partie attribuable à l'ajustement rétroactif des taux de redevance de la chaîne « LCN », de même qu'au retour des producteurs étrangers chez MELS.

Les résultats du secteur Télédiffusion continuent de subir les contrecoups de la décroissance de nos revenus publicitaires et des nombreux défis auxquels l'industrie est confrontée. N'eut été de l'ajustement des redevances de « LCN », le BAIIA ajusté1 du secteur Télédiffusion aurait continué d'être négatif. C'est pourquoi nous poursuivons nos démarches soutenues afin de recevoir la juste valeur marchande pour l'ensemble de nos chaines spécialisées, et nous comptons aussi sur la décision d'arbitrage à venir du CRTC visant les redevances de « TVA Sports » afin de recevoir de la part de Bell Télé cette juste valeur réclamée depuis des années.

Rappelons également que nous continuons toujours nos revendications auprès des instances gouvernementales afin d'obtenir des allégements réglementaires, dont l'application ne cesse d'être retardée. Cette flexibilité est plus que nécessaire pour soutenir les entreprises de radiodiffusion d'ici, d'autant plus que les contributions des entreprises en ligne étrangères, exigées par le CRTC dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, ne permettront pas d'injecter de véritables nouvelles sommes dans notre système.

Malgré le contexte difficile, Groupe TVA continue d'enregistrer les plus importantes parts de marché au Québec avec 42,5 parts au cours du deuxième trimestre. La chaîne « TVA Sports » a connu une croissance exceptionnelle de 1,0 part pour cette période découlant, entre autres, de la présentation des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey ainsi que de l'Euro 2024 dont la finale, également diffusée sur le Réseau TVA, a rejoint jusqu'à 600 000 téléspectateurs. La chaîne « Témoin », dont la programmation a été lancée en avril dernier, a quant à elle connu une croissance importante de 0,4 part alors que la chaîne de nouvelles et d'affaires publiques LCN a connu une croissance de 0,1 part, conservant ainsi le titre de la chaîne spécialisée la plus écoutée au Québec. Le Réseau TVA a conclu sa programmation d'hiver qui a été marquée par la diffusion de 3 des 5 émissions les plus regardées au Québec soit la téléréalité Sortez-moi d'ici! avec un auditoire moyen de plus de 1,5 million de téléspectateurs, La Voix ainsi que la quotidienne Indéfendable. Groupe TVA a également été choisi pour diffuser la première entrevue francophone de Céline Dion, qui a rejoint près de 1,4 million de téléspectateurs, dans le cadre du lancement international du documentaire Je suis : Céline Dion.

Dans le secteur Services cinématographiques et audiovisuels, nos services ont continué d'être fortement sollicités au cours du deuxième trimestre, plus spécifiquement nos services de location de studios et d'équipements. En effet, la production de Skydance a notamment été complétée au cours du trimestre et MELS est dans une position favorable afin d'attirer encore davantage de productions à la suite de l'augmentation du crédit d'impôt pour les services de production cinématographique, qui est passé de 20 % à 25 %.

Dans le secteur Magazines, les résultats démontrent une baisse de rentabilité découlant du contexte difficile de cette industrie en décroissance depuis plusieurs années et exacerbée par un soutien gouvernemental moindre. À cet égard, rappelons que les subventions provenant du programme régulier du Fonds du Canada pour les périodiques ont considérablement diminué à la suite de la transformation du programme. Nous continuerons bien entendu nos efforts auprès de Patrimoine canadien pour les convaincre d'agir face à la précarité de la situation.

Le secteur Production et distribution connait un deuxième trimestre 2024 plus difficile que celui de l'an dernier et continue d'être affecté par un ralentissement des commandes sur le marché américain. Le marché anglophone a été particulièrement touché par la pandémie, par les conflits de travail qui ont frappé l'industrie américaine ainsi que par les difficultés financières des chaines linéaires et de certaines plateformes, résultant en une baisse importante du nombre de projets de films et de séries déclenchés.

En terminant, en cette année de transition pendant laquelle nous continuons de mettre en œuvre notre important plan de réorganisation, Groupe TVA garde le cap sur sa gestion responsable et canalise tous ses efforts afin d'assurer la pérennité de ses activités. »

Définition

BAIIA ajusté

Dans son analyse des résultats d'exploitation, la Société définit le BAIIA ajusté, tel que concilié avec le bénéfice net (la perte nette) conformément aux IFRS, comme le bénéfice net (la perte nette) avant l'amortissement, les frais (revenus) financiers, les frais de restructuration et autres, les impôts sur le bénéfice (recouvrement d'impôts) et la part du bénéfice dans des sociétés associées. Le BAIIA ajusté, tel que défini ci-dessus, n'est pas une mesure des résultats définie conformément aux IFRS. Ce n'est pas non plus une mesure destinée à remplacer d'autres outils d'évaluation du rendement financier ou l'état des flux de trésorerie comme indicateur de liquidités. Cette mesure ne devrait pas être considérée isolément ou comme substitut aux autres mesures de rendement calculées selon les IFRS. La direction et le conseil d'administration de la Société utilisent cette mesure pour évaluer tant les résultats consolidés de la Société que les résultats des secteurs d'activités qui en font partie. Cette mesure élimine le niveau substantiel d'amortissement des actifs corporels et incorporels, y compris toute charge de dépréciation d'actifs, ainsi que le coût associé à des mesures ponctuelles de restructuration, et n'est pas affectée par la structure du capital ou par les activités d'investissement de la Société et de ses différents secteurs d'activités. En outre, le BAIIA ajusté est utile, car il constitue un élément important des régimes de rémunération incitative annuels de la Société. La définition du BAIIA ajusté de la Société peut différer de celle utilisée par d'autres entreprises.

Mise en garde concernant l'information prospective

Les énoncés figurant dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques peuvent constituer des énoncés prospectifs assujettis à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses importants connus et inconnus qui sont susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels de la Société dans des périodes futures et ceux qui figurent dans les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables à l'utilisation du conditionnel, d'expressions prospectives comme « proposer », « s'attendre à », « pouvoir », « anticiper », « avoir l'intention de », « estimer que », « prévoir », « désirer » ou « croire » ou la tournure négative de ces expressions ou de leurs variantes ou toute terminologie similaire. Au nombre des facteurs pouvant entraîner un écart entre les résultats réels et les attentes actuelles figurent la possibilité que le plan de réorganisation annoncé le 2 novembre 2023 ne soit pas effectué dans les délais prévus ou du tout, la possibilité que la Société soit incapable de réaliser les avantages anticipés du plan de réorganisation dans les délais prévus ou du tout, la possibilité que des responsabilités ou des coûts potentiels non connus soient associés au plan de réorganisation, la possibilité que la Société soit incapable de mettre en œuvre avec succès ses stratégies d'affaires, la saisonnalité, les risques d'exploitation (y compris les mesures relatives à l'établissement des prix prises par des concurrents et les risques reliés à la perte de clients clés dans le secteur Services cinématographiques et audiovisuels ainsi que dans le secteur Production et distribution), les risques reliés aux coûts de contenu de la programmation et de production, le risque de crédit, les risques associés à la réglementation gouvernementale, les risques associés à l'aide gouvernementale, aux effets de la conjoncture économique et de la fragmentation du paysage médiatique, les risques reliés à la capacité d'adaptation de la Société face à l'évolution technologique rapide et aux nouvelles formes de diffusion ou de stockage, les risques reliés aux relations de travail, ainsi que les risques reliés aux urgences en matière de santé publique, et toute mesure d'urgence mise en œuvre par le gouvernement.

Les énoncés prospectifs décrits dans ce document afin de permettre aux investisseurs et au public de mieux comprendre l'environnement dans lequel la Société évolue sont fondés sur des hypothèses qu'elle croit être raisonnables au moment où elle a émis ces énoncés prospectifs. Les investisseurs et autres personnes devraient noter que la liste des facteurs mentionnés ci-dessus, qui sont susceptibles d'influer sur les résultats futurs, n'est pas exhaustive et éviter de se fier indûment à tout énoncé prospectif.

Pour de plus amples renseignements sur les risques, incertitudes et hypothèses susceptibles d'entraîner un écart entre les résultats réels de la Société et les attentes actuelles, veuillez vous reporter aux documents publics déposés par la Société qui sont disponibles à www.sedarplus.ca et www.groupetva.ca, y compris, en particulier, la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion annuel de la Société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse reflètent les attentes de la Société au 1er août 2024 et sont sous réserve des changements pouvant survenir après cette date. La Société décline expressément toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables le requièrent.

Groupe TVA

Groupe TVA inc., filiale de Québecor Média inc., est une entreprise de communication active dans l'industrie de la télédiffusion, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la production et distribution internationale de contenu télévisuel ainsi que des magazines. Groupe TVA inc. est la plus importante entreprise de diffusion d'émissions de divertissement, d'information et d'affaires publiques et une des plus grandes entreprises privées de production de langue française en Amérique du Nord. L'entreprise est aussi la plus importante dans le secteur de l'édition de magazines francophones et publie des titres anglophones parmi les plus populaires au Canada. Ses actions classe B sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TVA.B.

Les états financiers consolidés résumés au 30 juin 2024, accompagnés des notes afférentes, ainsi que le rapport de gestion intermédiaire peuvent être consultés sur le site internet de la Société à l'adresse suivante : www.groupetva.ca.

GROUPE TVA INC.





















ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS























(non audités)



Périodes de trois mois



Périodes de six mois

(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)



terminées les 30 juin



terminées les 30 juin



Note

2024

2023



2024

2023



















































Revenus 2

143 951 $ 138 760 $

273 112 $ 274 863 $























Achats de biens et services 3

103 405

108 544



221 961

232 286

Coûts liés au personnel



27 376

34 059 $

57 282

70 397

Amortissement



5 592

6 973 $

11 802

14 155

Frais (revenus) financiers 4

1 513

(43) $

2 751

(161)

Frais de restructuration et autres 5

7 850

120 $

5 958

1 022

























Perte avant impôts sur le bénéfice (recouvrement d'impôts)





















et part du bénéfice dans des sociétés associées



(1 785)

(10 893)



(26 642)

(42 836)

























Impôts sur le bénéfice (recouvrement d'impôts)



1 461

(3 006) $

(5 215)

(11 325)

























Part du bénéfice dans des sociétés associées



(341)

(40)



(619)

(131)

























Perte nette attribuable aux actionnaires



(2 905) $ (7 847) $

(20 808) $ (31 380) $























Résultat par action de base et dilué attribuable aux





















actionnaires



(0,07) $ (0,18) $

(0,48) $ (0,73) $ Nombre moyen pondéré d'actions en circulation et diluées



43 205,535

43 205 535



43 205 535

43 205 535

























Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés résumés.













GROUPE TVA INC.





















ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL























(non audités)



Périodes de trois mois



Périodes de six mois

(en milliers de dollars canadiens)



terminées les 30 juin



terminées les 30 juin



Note

2024

2023



2024

2023































































Perte nette attribuable aux actionnaires



(2 905) $ (7 847) $

(20 808) $ (31 380) $























Autres éléments du résultat global qui ne seront pas





















reclassés aux résultats :













































Régimes à prestations définies :





















Gain sur réévaluation 9

2 600

-



16 600

-

Impôts différés

(700)

-



(4 400)

-







1 900

-



12 200

-

























Résultat global attribuable aux actionnaires



(1 005) $ (7 847) $

(8 608) $ (31 380) $























Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés résumés.





















GROUPE TVA INC.





















ÉTATS CONSOLIDÉS DES CAPITAUX PROPRES







































(non audités)





















(en milliers de dollars canadiens)









































































Capitaux propres attribuables aux actionnaires













































Cumul des





















autres





















éléments du





















résultat global -



















Régimes à

Total





Capital- Surplus

Bénéfices

prestations

des capitaux





actions d'apport

non répartis

définies

propres





(note 7)









































Solde au 31 décembre 2022

207 280 $ 581 $ 129 810 $ 55 705 $ 393 376 $ Perte nette

-

-

(31 380)

-

(31 380)

Solde au 30 juin 2023

207 280

581

98 430

55 705

361 996

Perte nette

-

-

(16 511)

-

(16 511)

Autres éléments du résultat global

-

-

-

1 863

1 863

Solde au 31 décembre 2023

207 280

581

81 919

57 568

347 348

Perte nette

-

-

(20 808)

-

(20 808)

Autres éléments du résultat global

-

-

-

12 200

12 200

Solde au 30 juin 2024

207 280 $ 581 $ 61 111 $ 69 768 $ 338 740 $























Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés résumés.























GROUPE TVA INC.





















ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE























(non audités)



Périodes de trois mois



Périodes de six mois

(en milliers de dollars canadiens)



terminées les 30 juin



terminées les 30 juin



Note

2024

2023



2024

2023





















































Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation





















Perte nette



(2 905) $ (7 847) $

(20 808) $ (31 380) $ Ajustements pour :





















Amortissement



5 592

6 973



11 802

14 155

Dépréciation d'actifs 5

7 781

-



7 781

-

Perte (gain) sur disposition et radiation d'actifs 5

70

-



(2 239)

-

Part du bénéfice dans des sociétés associées



(341)

(40)



(619)

(131)

Impôts différés



4 412

(3 204)



(2 033)

(2 150)

Autres



33

43



52

56







14 642

(4 075)



(6 064)

(19 450)

Variation nette hors caisse des éléments d'exploitation



(572)

(93 040)



20 951

(68 103)

Flux de trésorerie générés par (utilisés pour) les activités d'exploitation



14 070

(97 115)



14 887

(87 553)

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement





















Acquisitions d'immobilisations corporelles



(5 844)

(210)



(8 136)

(1 877)

Acquisitions d'actifs incorporels



(2 108)

(54)



(3 126)

(179)

Dispositions d'immobilisations corporelles 5

163

-



2 763

-

Flux de trésorerie utilisés pour les activités d'investissement



(7 789)

(264)



(8 499)

(2 056)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement





















Variation nette de l'emprunt bancaire



(2 622)

6 918



776

9 024

Variation nette de la facilité de crédit renouvelable syndiquée 6

-

-



-

(8 970)

Variation nette de la dette auprès de la société mère 6

(3 000)

91 000



(6 000)

91 000

Remboursement d'obligations locatives



(509)

(525)



(1 014)

(1 378)

Autres



(150)

(14)



(150)

(67)

Flux de trésorerie (utilisés pour) générés par les activités de financement



(6 281)

97 379



(6 388)

89 609

























Variation nette des espèces

-

-



-

-

Espèces au début de la période



-

-



-

-

Espèces à la fin de la période



- $ - $

- $ - $























Intérêts et impôts classés au titre des activités d'exploitation





















Intérêts nets versés



2 085 $ 258 $

3 868 $ 556 $ Impôts sur le bénéfice versés



78

1 338



443

2 547

























Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés résumés.





















GROUPE TVA INC.











BILANS CONSOLIDÉS















(non audités)











(en milliers de dollars canadiens)

30 juin



31 décembre



Note 2024



2023























Actif

























Actif à court terme











Débiteurs

139 478 $

154 065 $ Impôts sur le bénéfice

15 317



12 738

Contenu audiovisuel

117 800



140 696

Frais payés d'avance

5 607



3 408





278 202



310 907 $













Actif à long terme











Contenu audiovisuel

84 751



80 373

Placements

12 861



12 242

Immobilisations corporelles

147 118



141 899

Actifs incorporels

8 229



9 060

Actifs liés au droit d'utilisation

6 161



6 784

Écart d'acquisition 5 9 102



16 883

Actif au titre des prestations définies 9 54 804



39 867

Impôts différés

6 156



8 495





329 182



315 603

Total de l'actif

607 384 $

626 510 $













Passif et capitaux propres

























Passif à court terme











Emprunt bancaire

952 $

176 $ Créditeurs, charges à payer et provisions

127 302



130 054

Droits de contenu à payer

42 733



42 417

Revenus reportés

5 757



8 444

Impôts sur le bénéfice

573



1 619

Tranche à court terme des obligations locatives

1 981



1 876

Tranche à court terme de la dette auprès de la société mère 6 77 940



-





257 238



184 586















Passif à long terme











Dette auprès de la société mère 6 -



83 883

Obligations locatives

5 025



5 777

Autres éléments de passif

6 337



4 900

Impôts différés

44



16





11 406



94 576

Capitaux propres











Capital-actions 7 207 280



207 280

Surplus d'apport

581



581

Bénéfices non répartis

61 111



81 919

Cumul des autres éléments du résultat global

69 768



57 568

Capitaux propres

338 740



347 348















Total du passif et des capitaux propres

607 384 $

626 510 $













Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés résumés.









GROUPE TVA INC.

Notes afférentes aux états financiers consolidés résumés

Périodes de trois mois et de six mois terminées les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)

(les montants présentés dans les tableaux sont exprimés en milliers de dollars canadiens sauf ceux relatifs aux données par action et par option)

Groupe TVA inc. (« Groupe TVA » ou la « Société ») est régie par la Loi sur les sociétés par actions (Québec). Groupe TVA est une société de communication active dans l'industrie de la télédiffusion, des services cinématographiques et audiovisuels, de la production et distribution internationale de contenu télévisuel ainsi que dans l'édition de magazines (note 10). La Société est une filiale de Québecor Média inc. (« Québecor Média » ou la « société mère ») et la société mère ultime est Québecor inc. (« Québecor »). Le siège social de la Société est situé au 612 rue Saint-Jacques, Montréal (Québec), Canada.

Les secteurs d'activités de la Société subissent les effets du caractère saisonnier de certaines de leurs activités causés, entre autres, par les variations saisonnières des revenus publicitaires, les habitudes de visionnement, de lecture et d'écoute du public, les besoins en services de production des producteurs internationaux et locaux et la demande de contenu de la part des télédiffuseurs mondiaux. Puisque la Société dépend des ventes de publicité pour une portion importante de ses revenus, ses résultats d'exploitation sont aussi sensibles aux conditions économiques qui existent en outre parce qu'elles peuvent influer sur les dépenses de publicité des sociétés. Par conséquent, les résultats d'exploitation des périodes intermédiaires ne doivent pas être considérés nécessairement comme représentatifs des résultats d'un exercice financier complet en raison du caractère saisonnier de certaines activités de la Société.

1. Mode de présentation

Les présents états financiers consolidés ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »), telles que publiées par l'International Accounting Standards Board (« IASB »), sauf qu'ils ne comprennent pas l'ensemble de la divulgation requise par les IFRS pour des états financiers consolidés annuels. En particulier, ces états financiers consolidés ont été préparés conformément à l'IAS 34, Information financière intermédiaire et, par conséquent, sont des états financiers consolidés résumés. Ces états financiers consolidés résumés doivent être lus en parallèle avec les états financiers consolidés annuels 2023 de la Société qui comprennent les principales méthodes comptables utilisées pour la préparation de ces états financiers consolidés résumés.

Ces états financiers consolidés résumés ont été approuvés par le conseil d'administration de la Société le 1er août 2024.

Certains chiffres correspondants fournis pour les périodes de trois mois et de six mois terminées le 30 juin 2023 ont été reclassés en fonction de la présentation adoptée pour les périodes de trois mois et de six mois terminées le 30 juin 2024.

2. Revenus



Périodes de trois mois

terminées les 30 juin Périodes de six mois

terminées les 30 juin

2024 2023 2024 2023

















Services publicitaires 60 806 $ 67 013 $ 123 821 $ 135 793 $ Redevances (1) 43 928

33 305

76 097

66 614

Services de location, de postproduction, de distribution et autres services rendus (2) 26 246

22 503

48 054

43 212

Ventes de produits (3) 12 971

15 939

25 140

29 244



143 951 $ 138 760 $ 273 112 $ 274 863 $

(1) Au cours du deuxième trimestre 2024, un ajustement rétroactif favorable de 10 184 000 $ a été comptabilisé relativement à la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2023 en lien avec les taux de redevance de la chaîne « LCN ». (2) Les revenus de location de studios, de mobiles, d'équipements et d'espaces locatifs représentent respectivement 13 967 000 $ et 22 769 000 $ pour les périodes de trois et six mois terminées le 30 juin 2024 (5 427 000 $ et 9 653 000 $ pour les périodes correspondantes de 2023). Par ailleurs, les revenus de services incluent également les activités du secteur Production et distribution. (3) Les revenus de ventes de produits incluent la vente de magazines en kiosque et par abonnement ainsi que la vente de contenu audiovisuel.

3. Achats de biens et services



Périodes de trois mois

terminées les 30 juin Périodes de six mois

terminées les 30 juin

2024 2023 2024 2023

















Droits, coûts de contenu audiovisuel et coûts des services rendus 76 248 $ 82 052 $ 165 667 $ 178 303 $ Tirage et distribution 3 063

3 663

6 147

6 966

Services rendus par la société mère :















- Commissions sur ventes publicitaires 5 045

5 976

10 316

12 105

- Autres 3 218

2 269

6 653

4 726

Coûts liés aux immeubles 3 940

4 240

8 582

8 630

Frais de marketing 4 257

3 719

8 652

8 028

Autres 7 634

6 625

15 944

13 528



103 405 $ 108 544 $ 221 961 $ 232 286 $

4. Frais (revenus) financiers



Périodes de trois mois

terminées les 30 juin Périodes de six mois

terminées les 30 juin

2024 2023 2024 2023

















Intérêts sur la dette (1) 1 679 $ 260 $ 3 445 $ 509 $ Amortissement des frais de financement 33

49

52

62

Intérêts sur les obligations locatives 95

97

193

199

Revenus d'intérêts liés aux régimes à prestations définies (374)

(515)

(791)

(1 019)

Perte (gain) sur change 52

182

(56)

274

Autres 28

(116)

(92)

(186)



1 513 $ (43) $ 2 751 $ (161) $

(1) Pour les périodes de trois mois et de six mois terminées le 30 juin 2024, des intérêts pour un montant total de 1 540 000 $ et de 3 256 000 $, respectivement, ont été comptabilisés sur la facilité de crédit renouvelable auprès de Québecor Média (60 000 $ pour les périodes correspondantes de 2023).

5. Frais de restructuration et autres



Périodes de trois mois

terminées les 30 juin Périodes de six mois

terminées les 30 juin

2024 2023 2024 2023

















Frais de restructuration 232 $ 163 $ 649 $ 1 065 $ Dépréciation d'actifs 7 781

-

7 781

-

Gain sur disposition d'immobilisations corporelles (163)

-

(2 472)

-

Autres -

(43)

-

(43)



7 850 $ 120 $ 5 958 $ 1 022 $

Frais de restructuration

Pour les périodes de trois mois et de six mois terminées les 30 juin 2024 et 2023 , la Société a enregistré une charge découlant de la restructuration des activités d'exploitation à la suite de l'élimination de postes et de la mise en place de mesures de réduction de coûts principalement dans son secteur Télédiffusion.

Dépréciation d'actifs

Au cours du deuxième trimestre de 2024, la Société a effectué un test de dépréciation sur l'unité génératrice de trésorerie Production et distribution compte tenu du contexte concurrentiel de l'industrie et du ralentissement de son volume d'activités. La Société a ainsi conclu que la valeur recouvrable de cette unité était inférieure à sa valeur comptable et une charge de dépréciation sans incidence fiscale de l'écart d'acquisition de 7 781 000 $ a été comptabilisée.

Gain sur disposition d'immobilisations corporelles

Au cours du premier trimestre de 2024, la Société a conclu la vente à la société mère d'un immeuble situé à Saguenay pour un produit de disposition de 2 600 000 $. Cette transaction a entrainé la comptabilisation d'un gain sur disposition de 2 309 000 $.

Au cours du deuxième trimestre de 2024, la Société a également comptabilisé un gain sur disposition d'actifs de 163 000 $.

6. Dette à long terme

Les composantes de la dette à long terme sont les suivantes :



30 juin

2024 31 décembre

2023









Facilité de crédit renouvelable - Québecor Média 78 000 $ 84 000 $ Frais de financement, déduction faite de l'amortissement cumulé (60)

(117)



77 940

83 883

Moins la tranche échéant à court terme (77 940)

−



− $ 83 883 $

Le 28 juin 2023, la Société a conclu une nouvelle facilité de crédit renouvelable garantie de 120 000 000 $ venant à échéance le 15 juin 2025, intervenue avec Québecor Média en tant que prêteur. Cette facilité de crédit renouvelable porte intérêt au Canadian Overnight Repo Rate Average (« CORRA ») ou au taux préférentiel du Canada, majoré d'une prime déterminée en fonction du ratio d'endettement de la Société.

Le 28 juin 2023, la Société a également procédé à la clôture d'une nouvelle facilité de crédit renouvelable garantie de 20 000 000 $, remboursable sur demande. Cette facilité de crédit à demande porte intérêt au taux préférentiel du Canada ou au taux préférentiel des États-Unis, majoré d'une prime déterminée en fonction du ratio d'endettement de la Société.

Concurremment, la Société a mis fin le 28 juin 2023 à sa facilité de crédit renouvelable syndiquée de 75 000 000 $.

7. Capital-actions

a) Capital-actions autorisé

Un nombre illimité d'actions ordinaires classe A, participantes, avec droit de vote, sans valeur nominale.

Un nombre illimité d'actions classe B, participantes, sans droit de vote, sans valeur nominale.

Un nombre illimité d'actions privilégiées, non participantes, sans droit de vote, d'une valeur nominale de 10 $ chacune, pouvant être émises en séries.

b) Capital-actions émis et en circulation



30 juin

2024 31 décembre

2023









4 320 000 actions ordinaires classe A 72 $ 72 $ 38 885 535 actions classe B 207 208

207 208



207 280 $ 207 280 $

8. Rémunération et autres paiements à base d'actions

a) Régimes d'options d'achats d'actions

Options en circulation Nombre Prix d'exercice

moyen

pondéré







Groupe TVA







Solde au 31 décembre 2023 393 774

2,42 $ Octroyées 312 000

1,35

Solde au 30 juin 2024 705 774

1,95

Options pouvant être exercées au 30 juin 2024 151 695

2,78 $









Québecor







Solde au 31 décembre 2023 85 656

31,96 $ Octroyées 182 000

29,82

Solde au 30 juin 2024 267 656

30,50 $ Options pouvant être exercées au 30 juin 2024 23 711

31,99 $

b) Régime d'unités d'actions différées (« UAD ») à l'intention des administrateurs



Unités en circulation



Unités d'actions de la Société









Solde au 31 décembre 2023





533 955 Octroyées





43 600 Rachetées





(78 241) Solde au 30 juin 2024





499 314

Un montant de 107 000 $ a été déboursé par la Société pour les rachats d'UAD au cours des périodes de trois mois et de six mois terminées le 30 juin 2024.

c) Charge liée aux régimes de rémunération à base d'actions

Au cours des périodes de trois mois et de six mois terminées le 30 juin 2024, des renversements de charge de rémunération de 135 000 $ et de 49 000 $, respectivement, liés à tous les régimes de rémunération à base d'actions ont été comptabilisés (un renversement de charge de rémunération de 372 000 $ et une charge de rémunération de 194 000 $, respectivement, au cours des périodes correspondantes de 2023).

9. Régimes de retraite et avantages complémentaires à la retraite

Pour les périodes de trois mois et de six mois terminées le 30 juin 2024, le gain sur réévaluation pour les régimes à prestations définies comptabilisé dans l'état consolidé du résultat global est principalement relié à la hausse du taux d'actualisation.

10. Information sectorielle

Les activités de la Société se composent des secteurs suivants :

Le secteur Télédiffusion inclut les activités du Réseau TVA, des services spécialisés, la commercialisation de produits numériques associés aux différentes marques télévisuelles ainsi que les activités de production commerciale et d'édition sur mesure.

inclut les activités du Réseau TVA, des services spécialisés, la commercialisation de produits numériques associés aux différentes marques télévisuelles ainsi que les activités de production commerciale et d'édition sur mesure. Le secteur Services cinématographiques et audiovisuels inclut les activités de services de location de studios, de mobiles et d'équipements, les activités de doublage et de vidéodescription (« services d'accessibilité média ») ainsi que les services de postproduction et de production virtuelle.

inclut les activités de services de location de studios, de mobiles et d'équipements, les activités de doublage et de vidéodescription (« services d'accessibilité média ») ainsi que les services de postproduction et de production virtuelle. Le secteur Magazines comprend les activités d'édition de magazines ainsi que la commercialisation de produits numériques associés aux différentes marques liées aux magazines.

comprend les activités d'édition de magazines ainsi que la commercialisation de produits numériques associés aux différentes marques liées aux magazines. Le secteur Production et distribution inclut les activités de production et de distribution d'émissions de télévision, de films et de téléséries destinés au marché mondial.



Périodes de trois mois

terminées les 30 juin Périodes de six mois

terminées les 30 juin

2024 2023 2024 2023

















Revenus















Télédiffusion 117 905 $ 115 840 $ 225 568 $ 231 850 $ Services cinématographiques et audiovisuels 20 023

12 239

36 273

26 511

Magazines 8 415

9 362

16 034

18 009

Production et distribution 1 455

5 882

3 331

8 223

Éléments intersectoriels (3 847)

(4 563)

(8 094)

(9 730)



143 951

138 760

273 112

274 863

BAIIA ajusté (BAIIA ajusté négatif) (1)















Télédiffusion 7 624

(4 539)

(13 635)

(27 345)

Services cinématographiques et audiovisuels 5 425

(413)

8 030

(968)

Magazines 272

309

(47)

(58)

Production et distribution (260)

582

(630)

227

Éléments intersectoriels 109

218

151

324



13 170

(3 843)

(6 131)

(27 820)

Amortissement 5 592

6 973

11 802

14 155

Frais (revenus) financiers 1 513

(43)

2 751

(161)

Frais de restructuration et autres 7 850

120

5 958

1 022

Perte avant impôts sur le bénéfice (recouvrement d'impôts) et part du bénéfice dans des sociétés associées (1 785) $ (10 893) $ (26 642) $ (42 836) $

Les éléments intersectoriels mentionnés précédemment représentent les éliminations de transactions dans le cours normal des activités effectuées entre les secteurs d'activités de la Société.

(1) Le chef de la direction utilise le BAIIA ajusté comme mesure de rendement financier pour évaluer la performance de chaque secteur d'activités de la Société. Le BAIIA ajusté est défini comme la perte nette avant l'amortissement, les frais (revenus) financiers, les frais de restructuration et autres, les impôts sur le bénéfice (recouvrement d'impôts) et la part du bénéfice dans des sociétés associées. Le BAIIA ajusté, tel que défini ci‑dessus, n'est pas une mesure des résultats définie conformément aux IFRS.

