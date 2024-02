MONTRÉAL, le 21 févr. 2024 /CNW/ - Groupe TVA inc. (TSX : TVA.B) (« Groupe TVA » ou la « Société ») communique aujourd'hui ses résultats financiers consolidés pour l'exercice 2023 et le quatrième trimestre 2023.

Faits saillants

Exercice 2023

Revenus de 545 197 000 $, en baisse de 49 212 000 $ par rapport à l'exercice 2022 (-8,3%);

Perte nette attribuable aux actionnaires de 47 891 000 $ (-1,11 $ par action de base), un écart défavorable de 39 022 000 $ (-0,90 par action de base) par rapport à l'exercice 2022;

BAIIA ajusté 1 négatif consolidé de 5 431 000 $, soit une variation défavorable de 24 816 000 $ comparativement à l'exercice 2022;

négatif consolidé de 5 431 000 $, soit une variation défavorable de 24 816 000 $ comparativement à l'exercice 2022; BAIIA ajusté 1 négatif du secteur Télédiffusion de 9 312 000 $, soit une variation défavorable de 8 727 000 $ provenant essentiellement de la baisse importante de ses revenus, jumelée à l'augmentation des coûts en contenu, et contrebalancées en partie par certaines mesures de réduction de coûts opérationnels;

négatif du secteur Télédiffusion de 9 312 000 $, soit une variation défavorable de 8 727 000 $ provenant essentiellement de la baisse importante de ses revenus, jumelée à l'augmentation des coûts en contenu, et contrebalancées en partie par certaines mesures de réduction de coûts opérationnels; BAIIA ajusté 1 du secteur Services cinématographiques et audiovisuels (« MELS ») de 686 000 $, soit un écart défavorable de 12 198 000 $ découlant principalement d'un volume d'activités moindre dans les services de location de studios, de mobiles et d'équipements, de postproduction et d'accessibilité média, contrebalancé en partie par l'impact favorable de la cessation des activités d'effets visuels depuis le 31 mars 2023;

du secteur Services cinématographiques et audiovisuels (« MELS ») de 686 000 $, soit un écart défavorable de 12 198 000 $ découlant principalement d'un volume d'activités moindre dans les services de location de studios, de mobiles et d'équipements, de postproduction et d'accessibilité média, contrebalancé en partie par l'impact favorable de la cessation des activités d'effets visuels depuis le 31 mars 2023; BAIIA ajusté 1 du secteur Magazines de 2 008 000 $, soit une variation défavorable de 1 795 000 $ principalement attribuable à une baisse des revenus, notamment une aide gouvernementale moindre, ainsi qu'une baisse des revenus en kiosque et d'abonnement, contrebalancée en partie par certaines économies, notamment au niveau des coûts liés au personnel, des frais d'impression ainsi que des frais d'abonnement et de vente en kiosque;

du secteur Magazines de 2 008 000 $, soit une variation défavorable de 1 795 000 $ principalement attribuable à une baisse des revenus, notamment une aide gouvernementale moindre, ainsi qu'une baisse des revenus en kiosque et d'abonnement, contrebalancée en partie par certaines économies, notamment au niveau des coûts liés au personnel, des frais d'impression ainsi que des frais d'abonnement et de vente en kiosque; BAIIA ajusté 1 du secteur Production et distribution de 553 000 $, soit un écart défavorable de 2 312 000 $ attribuable à la distribution à l'international et à la distribution au Canada qui ont dégagé des marges moins élevées que l'année dernière;

du secteur Production et distribution de 553 000 $, soit un écart défavorable de 2 312 000 $ attribuable à la distribution à l'international et à la distribution au qui ont dégagé des marges moins élevées que l'année dernière; Au cours du troisième trimestre 2023, les conditions défavorables de marché et l'évolution de l'écosystème télévisuel ont amené la Société à comptabiliser une charge de dépréciation de 4 813 000 $ de l'écart d'acquisition ainsi qu'une charge de dépréciation de 2 850 000 $ pour des actifs incorporels dans le secteur Télédiffusion.

Quatrième trimestre 2023

Revenus de 151 714 000 $, en baisse de 20 210 000 $ par rapport au quatrième trimestre 2022 (-11,8%);

Perte nette attribuable aux actionnaires de 15 872 000 $, soit une perte de 0,37 $ par action, un écart défavorable de 15 608 000 $ (-0,36 par action de base) par rapport au trimestre correspondant de l'exercice 2022;

BAIIA ajusté 1 consolidé de 5 904 000 $, soit une variation défavorable de 1 772 000 $ comparativement au trimestre correspondant de 2022;

consolidé de 5 904 000 $, soit une variation défavorable de 1 772 000 $ comparativement au trimestre correspondant de 2022; BAIIA ajusté 1 du secteur Télédiffusion de 3 577 000 $, soit une variation favorable de 2 612 000 $ provenant essentiellement d'un ajustement rétroactif au niveau des droits de la partie II du CRTC et d'autres économies de coûts compensant la baisse des revenus, notamment publicitaires;

du secteur Télédiffusion de 3 577 000 $, soit une variation favorable de 2 612 000 $ provenant essentiellement d'un ajustement rétroactif au niveau des droits de la partie II du CRTC et d'autres économies de coûts compensant la baisse des revenus, notamment publicitaires; BAIIA ajusté 1 du secteur Services cinématographiques et audiovisuels de 985 000$, soit un écart défavorable de 3 298 000 $ découlant principalement d'un volume d'activités moindre dans les services de location de studios, de mobiles et d'équipements, de postproduction et d'accessibilité média, contrebalancé en partie par l'impact favorable de la cessation des activités d'effets visuels;

du secteur Services cinématographiques et audiovisuels de 985 000$, soit un écart défavorable de 3 298 000 $ découlant principalement d'un volume d'activités moindre dans les services de location de studios, de mobiles et d'équipements, de postproduction et d'accessibilité média, contrebalancé en partie par l'impact favorable de la cessation des activités d'effets visuels; BAIIA ajusté 1 du secteur Magazines de 778 000 $, soit une variation favorable de 283 000 $ principalement attribuable à des économies de coûts légèrement supérieures à la baisse des revenus;

du secteur Magazines de 778 000 $, soit une variation favorable de 283 000 $ principalement attribuable à des économies de coûts légèrement supérieures à la baisse des revenus; BAIIA ajusté1 du secteur Production et distribution de 472 000 $, soit un écart défavorable de 1 280 000 $ attribuable à la distribution à l'international et à la distribution au Canada qui ont dégagé des marges moins élevées par rapport à la période correspondante de 2022.

Déclarations de Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction par intérim de Groupe TVA

« Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023, tous les secteurs d'activités ont connu une baisse importante de leurs revenus ainsi que de leur BAIIA ajusté1.

Les résultats du secteur Télédiffusion continuent d'être grandement affectés par la crise que vit l'industrie des médias, comme en témoigne son BAIIA ajusté négatif de 9 312 000 $ en 2023, soit un écart défavorable de 8 727 000 $ par rapport à l'exercice 2022, et de plus de 54 millions de dollars comparativement à 2021. Ayant la responsabilité d'agir pour pallier cette situation déficitaire non viable, Groupe TVA a mis en place deux plans de restructuration importants au cours de l'année afin de diminuer ses charges d'exploitation. Le déploiement au cours des prochains mois des mesures annoncées le 2 novembre dernier, comprenant le resserrement de la mission de Groupe TVA à titre de diffuseur uniquement, la réorganisation de son service de l'information et l'optimisation de son parc immobilier, le tout engendrant l'abolition de 547 postes, est essentiel afin de permettre à l'entreprise de retrouver une meilleure posture financière pour assurer sa survie. Les retombées qui découleront de ce plan permettront à Groupe TVA de poursuivre sa mission en proposant les meilleurs contenus originaux d'ici à ses auditoires et à ses annonceurs, en offrant une information fiable et de qualité partout au Québec, ainsi qu'en présentant les grands rendez-vous sportifs en direct.

Afin de protéger ses parts de marché, tant pour le Réseau TVA que pour ses services spécialisés, Groupe TVA a également poursuivi ses investissements en contenu. Le rendez-vous familial Chanteurs masqués, avec un auditoire moyen de plus de 1,8 million de téléspectateurs, de même que les émissions telles que La Voix, Sortez-moi d'ici! et la quotidienne Indéfendable, avec des auditoires de plus de 1,5 million de téléspectateurs, ont largement contribué au succès d'écoute du Réseau TVA. Le TVA Nouvelles demeure également la source d'information favorite des Québécois et des Québécoises, dans chacun de ses créneaux respectifs (midi, 18 h et 22 h). Une majorité de téléspectateurs s'informe à 18h, où TVA domine largement, enregistrant cet automne une moyenne de 787 500 téléspectateurs, dépassant de 41,2 %

la concurrence à l'échelle du Québec et dominant aussi dans la région métropolitaine. Sur une base hebdomadaire, ces grands rendez-vous de l'information ont ainsi rejoint un nombre impressionnant de 4,3 millions de téléspectateurs.

Les parts de marché de Groupe TVA ont ainsi augmenté de 0,2 part par rapport à l'exercice 2022, atteignant 41,0 parts. Les statistiques d'écoute de Groupe TVA sont éloquentes alors qu'elles représentent le double des parts de marché de ses concurrents.

Néanmoins, le secteur Télédiffusion n'échappe évidemment pas à cette lourde tendance du marché et a encore enregistré une perte de ses revenus publicitaires en 2023, notamment en raison de la multiplication des plateformes de diffusion numérique sur demande, de la concurrence des géants du Web et de la concurrence déloyale de Radio-Canada.

Dans le secteur Services cinématographiques et audiovisuels, l'entreprise a été particulièrement affectée sur le plan des services de location de studios et d'équipements en raison de l'arrêt des productions étrangères liées aux grèves des scénaristes et des acteurs aux États-Unis au courant de l'exercice. Toutefois, les services de production virtuelle de MELS ont connu une croissance intéressante cette année et ont attiré l'attention des producteurs qui sont de plus en plus nombreux à utiliser cette technologie. MELS est également fière d'accueillir dans ses studios deux productions américaines d'envergures qui débuteront prochainement les tournages.

Dans le secteur Magazines, les résultats de l'ensemble des titres ont été touchés par une diminution des revenus, compensés par des économies de coûts. La baisse importante de l'aide gouvernementale reçue provenant du Fonds du Canada pour les périodiques demeure préoccupante pour ce secteur qui œuvre dans un marché en décroissance depuis plusieurs années.

Le secteur Production et distribution a subi un recul de son BAIIA ajusté1, expliqué principalement par l'effet négatif des grèves aux États-Unis sur les carnets de commandes. En décembre 2023, Incendo a livré sa production originale Guess Who à la plateforme américaine Tubi, détenue par FOX. Ce film d'horreur entièrement tourné dans la région de Montréal attire l'intérêt des acheteurs à l'international.

L'année 2023, témoin d'une industrie des médias en profonde transformation et donc d'une multiplication de mesures de rationalisation, a encore une fois démontré l'urgence d'agir pour soutenir les entreprises d'ici. Les instances gouvernementales et réglementaires doivent mettre en place des actions concrètes, dès maintenant, afin d'accorder des allègements, de la flexibilité et des crédits d'impôt mieux adaptés aux réalités relatives aux productions cinématographiques et télévisuelles.

Groupe TVA continuera de canaliser tous ses efforts et de prendre les décisions qui s'imposent afin de retrouver des assises solides sur lesquelles il pourra s'appuyer pour maintenir son leadership dans cette nouvelle réalité des médias. »

Définition

BAIIA ajusté

Dans son analyse des résultats d'exploitation, la Société définit le BAIIA ajusté, tel que concilié avec le bénéfice net (la perte nette) conformément aux IFRS, comme le bénéfice net (la perte nette) avant l'amortissement, les charges financières, les frais de rationalisation des activités d'exploitation et autres, les impôts sur le bénéfice (recouvrement d'impôts) et la part du bénéfice dans les entreprises associées. Le BAIIA ajusté, tel que défini ci-dessus, n'est pas une mesure des résultats définie conformément aux IFRS. Ce n'est pas non plus une mesure destinée à remplacer d'autres outils d'évaluation du rendement financier ou l'état des flux de trésorerie comme indicateur de liquidités. Cette mesure

ne devrait pas être considérée isolément ou comme substitut aux autres mesures de rendement calculées selon les IFRS. La direction et le conseil d'administration de la Société utilisent cette mesure pour évaluer tant les résultats consolidés de la Société que les résultats des secteurs d'activités qui en font partie. Cette mesure élimine le niveau substantiel d'amortissement des actifs corporels et incorporels, y compris toute charge de dépréciation d'actifs, ainsi que le coût associé à des mesures ponctuelles de restructuration, et n'est pas affectée par la structure du capital ou par les activités d'investissement de la Société et de ses différents secteurs d'activités. En outre, le BAIIA ajusté est utile, car il constitue un élément important des régimes de rémunération incitative annuels de la Société. La définition du BAIIA ajusté de la Société peut différer de celle utilisée par d'autres entreprises.

Mise en garde concernant l'information prospective

Les énoncés figurant dans le présent rapport de gestion qui ne sont pas des faits historiques peuvent constituer des énoncés prospectifs assujettis à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses importants connus et inconnus qui sont susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels de la Société dans des périodes futures et ceux qui figurent dans les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables à l'utilisation du conditionnel, d'expressions prospectives comme « proposer », « s'attendre à », « pouvoir », « anticiper », « avoir l'intention de », « estimer que », « prévoir », « désirer » ou « croire » ou la tournure négative de ces expressions ou de leurs variantes ou toute terminologie similaire. Au nombre des facteurs pouvant entraîner un écart entre les résultats réels et les attentes actuelles figurent la possibilité que le plan de réorganisation ne soit pas effectué dans les délais prévus ou du tout, la possibilité que la Société soit incapable de réaliser les avantages anticipés du plan de réorganisation dans les délais prévus ou du tout, la possibilité que des responsabilités ou des coûts potentiels non connus soient associés au plan de réorganisation, la possibilité que la Société soit incapable de mettre en œuvre avec succès ses stratégies d'affaires, la saisonnalité, les risques d'exploitation (y compris les mesures relatives à l'établissement des prix prises par des concurrents et les risques reliés à la perte de clients clés dans le secteur Services cinématographiques et audiovisuels ainsi que dans le secteur Production et distribution), les risques reliés aux coûts de contenu de la programmation et de production, le risque de crédit, les risques associés à la réglementation gouvernementale, les risques associés à l'aide gouvernementale, aux effets de la conjoncture économique et de la fragmentation du paysage médiatique, les risques reliés à la capacité d'adaptation de la Société face à l'évolution technologique rapide et aux nouvelles formes de diffusion ou de stockage, les risques reliés aux relations de travail, ainsi que les risques reliés aux urgences en matière de santé publique, et toute mesure d'urgence mise en œuvre par le gouvernement.

Les énoncés prospectifs décrits dans ce document afin de permettre aux investisseurs et au public de mieux comprendre l'environnement dans lequel la Société évolue sont fondés sur des hypothèses qu'elle croit être raisonnables au moment où elle a émis ces énoncés prospectifs. Les investisseurs et autres personnes devraient noter que la liste des facteurs mentionnés ci-dessus, qui sont susceptibles d'influer sur les résultats futurs, n'est pas exhaustive et éviter de se fier indûment à tout énoncé prospectif.

Pour de plus amples renseignements sur les risques, incertitudes et hypothèses susceptibles d'entraîner un écart entre les résultats réels de la Société et les attentes actuelles, veuillez-vous reporter à la section « Risques et incertitudes » du rapport de gestion annuel de la Société et aux documents publics déposés par la Société qui sont disponibles à www.sedarplus.ca et www.groupetva.ca.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse reflètent les attentes de la Société au 21 février 2024 et sont sous réserve des changements pouvant survenir après cette date. La Société décline expressément toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables le requièrent.

Groupe TVA

Groupe TVA inc., filiale de Québecor Média inc., est une entreprise de communication active dans l'industrie de la télédiffusion, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la production et distribution internationale de contenu télévisuel ainsi que des magazines. Groupe TVA inc. est la plus importante entreprise de diffusion d'émissions de divertissement, d'information et d'affaires publiques et une des plus grandes entreprises privées de production de langue française en Amérique du Nord. L'entreprise est aussi la plus importante dans le secteur de l'édition de magazines francophones et publie des titres anglophones parmi les plus populaires au Canada. Ses actions classe B sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TVA.B.

Les états financiers consolidés audités, accompagnés des notes afférentes, ainsi que le rapport de gestion annuel peuvent être consultés sur le site internet de la Société à l'adresse suivante : www.groupetva.ca.

____________________ 1 Voir la définition du BAIIA ajusté ci-après.



GROUPE TVA INC.

États consolidés des résultats

(non audités)

(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)





Périodes de trois mois

terminées les 31 décembre Exercices terminés

les 31 décembre



2023

2022

2023

2022





















Revenus

151 714 $ 171 924 $ 545 197 $ 594 409 $



















Achats de biens et services

113 498

126 455

418 742

427 274

Coûts liés au personnel

32 312

37 793

131 886

147 750

Amortissement

6 735

7 419

27 695

29 947

Charges financières

1 365

647

2 151

1 305

Frais de rationalisation des activités d'exploitation et autres

20 119

748

28 825

930

Perte avant recouvrement d'impôts et part du bénéfice dans les entreprises associées

(22 315)

(1 138)

(64 102)

(12 797)

Recouvrement d'impôts

(6 081)

(296)

(15 715)

(3 113)

Part du bénéfice dans les entreprises associées

(362)

(578)

(496)

(795)

Perte nette

(15 872) $ (264) $ (47 891) $ (8 889) $



















Perte nette attribuable aux (à la) :

















Actionnaires

(15 872) $ (264) $ (47 891) $ (8 869) $ Participation ne donnant pas le contrôle

-

-

-

(20)









































Résultat par action de base et dilué attribuable aux actionnaires

(0,37) $ (0,01) $ (1,11) $ (0,21) $ Nombre moyen pondéré d'actions en circulation et diluées

43 205 535

43 205 535

43 205 535

43 205 535



GROUPE TVA INC.

États consolidés du résultat global

(non audités)

(en milliers de dollars canadiens)





Périodes de trois mois

terminées les 31 décembre Exercices terminés

les 31 décembre



2023

2022

2023

2022





















Perte nette

(15 872) $ (264) $ (47 891) $ (8 889) $



















Autres éléments du résultat global qui ne seront pas reclassés aux résultats :

















Régimes à prestations définies :

















Gain sur réévaluations

2 535

1 281

2 535

31 281

Impôts différés

(672)

(290)

(672)

(8 290)

























1 863

991

1 863

22 991





















Résultat global

(14 009) $ 727 $ (46 028) $ 14 102 $



















Résultat global attribuable aux (à la) :

















Actionnaires

(14 009) $ 727 $ (46 028) $ 14 122 $ Participation ne donnant pas le contrôle

-

-

-

(20)























GROUPE TVA INC.

États consolidés des capitaux propres

(non audités)

(en milliers de dollars canadiens)



Capitaux propres attribuables aux actionnaires Capitaux

propres

attribua- bles à la partici- pation ne

donnant

pas le

contrôle Total des

capitaux

propres Capital-

actions Surplus

d'apport Bénéfices

non

répartis Cumul des

autres

éléments du

résultat

global -

Régimes à

prestations

définies

























Solde au 31 décembre 2021 207 280 $ 581 $ 138 679 $ 32 714 $ 1 210 $ 380 464 $ Perte nette -

-

(8 869)

-

(20)

(8 889)

Dividendes -

-

-

-

(1 190)

(1 190)

Autres éléments du résultat global -

-

-

22 991

-

22 991

Solde au 31 décembre 2022 207 280

581

129 810

55 705

-

393 376

Perte nette -

-

(47 891)

-

-

(47 891)

Autres éléments du résultat global -

-

-

1 863

-

1 863

Solde au 31 décembre 2023 207 280 $ 581 $ 81 919 $ 57 568 $ - $ 347 348 $

GROUPE TVA INC.

Bilans consolidés

(non audités)

(en milliers de dollars canadiens)





31 décembre

2023

31 décembre

2022

Actif





















Actif à court terme









Débiteurs

154 065 $ 175 174 $ Impôts sur le bénéfice

12 738

8 522

Contenu audiovisuel

140 696

135 038

Charges payées d'avance

3 408

4 400





310 907

323 134

Actif à long terme









Contenu audiovisuel

80 373

88 225

Placements

12 242

12 017

Immobilisations

141 899

157 784

Actifs incorporels

9 060

14 671

Actifs liés au droit d'utilisation

6 784

7 599

Écart d'acquisition

16 883

21 696

Actif au titre des prestations définies

39 867

45 111

Impôts différés

8 495

5 833





315 603

352 936

Total de l'actif

626 510 $ 676 070 $

GROUPE TVA INC.

Bilans consolidés (suite)

(non audités)

(en milliers de dollars canadiens)





31 décembre 2023

31 décembre 2022

Passif et capitaux propres





















Passif à court terme









Emprunt bancaire

176 $ 1 107 $ Créditeurs, charges à payer et provisions

130 054

114 174

Droits de contenu à payer

42 417

124 394

Revenus reportés

8 444

11 031

Impôts sur le bénéfice

1 619

562

Tranche à court terme des obligations locatives

1 876

2 318

Dette échéant à court terme

-

8 961





184 586

262 547

Passif à long terme









Dette à long terme auprès de la société mère

83 883

-

Obligations locatives

5 777

6 453

Autres éléments de passif

4 900

5 395

Impôts différés

16

8 299





94 576

20 147

Capitaux propres









Capital-actions

207 280

207 280

Surplus d'apport

581

581

Bénéfices non répartis

81 919

129 810

Cumul des autres éléments du résultat global

57 568

55 705

Capitaux propres

347 348

393 376

Total du passif et des capitaux propres

626 510 $ 676 070 $

GROUPE TVA INC.

États consolidés des flux de trésorerie

(non audités)

(en milliers de dollars canadiens)





Périodes de trois mois

terminées les 31 décembre Exercices terminés

les 31 décembre



2023

2022

2023

2022





















Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

















Perte nette

(15 872) $ (264) $ (47 891) $ (8 889) $ Ajustements pour :

















Amortissement

6 735

7 419

27 695

29 947

Part du bénéfice dans les entreprises associées

(362)

(578)

(496)

(795)

Impôts différés

(8 648)

698

(11 617)

(2 845)

Dépréciation d'actifs

433

777

8 096

1 399

Autres

16

14

105

53





(17 698)

8 066

(24 108)

18 870

Variation nette hors caisse des éléments d'exploitation

17 055

29 091

(44 676)

9 184

Flux de trésorerie (utilisés pour) générés par les activités d'exploitation

(643)

37 157

(68 784)

28 054





















Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

















Acquisitions d'immobilisations

715

(3 989)

(2 158)

(20 236)

Acquisitions d'actifs incorporels

(731)

(299)

(956)

(1 114)

Acquisitions d'entreprises

-

-

-

(6 323)

Dividendes aux actionnaires sans contrôle

-

-

-

(1 150)

Autres

-

-

271

271

Flux de trésorerie utilisés pour les activités d'investissement

(16)

(4 288)

(2 843)

(28 552)





















Flux de trésorerie liés aux activités de financement

















Variation nette de l'emprunt bancaire

(13 828)

(7 513)

(931)

1 107

Variation nette de la facilité de crédit renouvelable syndiquée

-

(24 729)

(8 970)

(3 019)

Variation nette de la dette à long terme auprès de la société mère

15 000

-

84 000

-

Remboursement d'obligations locatives

(513)

(627)

(2 405)

(2 718)

Autres

-

-

(67)

(53)

Flux de trésorerie générés par (utilisés pour) les activités de financement

659

(32 869)

71 627

(4 683)





















Variation nette des espèces

-

-

-

(5 181)

Espèces au début de la période

-

-

-

5 181

Espèces à la fin de la période

- $ - $ - $ - $



















Intérêts et impôts classés au titre des activités d'exploitation

















Intérêts versés

1 646 $ 728 $ 3 644 $ 1 766 $ Impôts sur le bénéfice (encaissés) versés (déduction faite des paiements ou des encaissements)

(4 071)

(189)

(939)

3 559



GROUPE TVA INC.

Information sectorielle

(non auditée)

(en milliers de dollars canadiens)

Les activités de la Société se composent des secteurs suivants :

Le secteur Télédiffusion inclut les activités du Réseau TVA, des services spécialisés, la commercialisation de produits numériques associés aux différentes marques télévisuelles ainsi que les activités de production commerciale et d'édition sur mesure notamment par l'entremise de sa filiale Communications Qolab inc.

inclut les activités du Réseau TVA, des services spécialisés, la commercialisation de produits numériques associés aux différentes marques télévisuelles ainsi que les activités de production commerciale et d'édition sur mesure notamment par l'entremise de sa filiale Communications Qolab inc. Le secteur Services cinématographiques et audiovisuels, par le biais des filiales Mels Studios et Postproduction s.e.n.c. et MELS Doublage inc., inclut les activités de services de location de studios, de mobiles et d'équipements, les activités de doublage et de vidéodescription (« services d'accessibilité média ») ainsi que les services de postproduction et de production virtuelle.

par le biais des filiales Mels Studios et Postproduction s.e.n.c. et MELS Doublage inc., inclut les activités de services de location de studios, de mobiles et d'équipements, les activités de doublage et de vidéodescription (« services d'accessibilité média ») ainsi que les services de postproduction et de production virtuelle. Le secteur Magazines , par l'entremise de sa filiale TVA Publications inc., comprend les activités d'édition de magazines dans des domaines variés incluant les arts, le spectacle, la télévision, la mode et la décoration ainsi que la commercialisation de produits numériques associés aux différentes marques liées aux magazines.

, par l'entremise de sa filiale TVA Publications inc., comprend les activités d'édition de magazines dans des domaines variés incluant les arts, le spectacle, la télévision, la mode et la décoration ainsi que la commercialisation de produits numériques associés aux différentes marques liées aux magazines. Le secteur Production et distribution, par l'entremise des sociétés du groupe Incendo et de la division TVA Films, inclut les activités de production et de distribution d'émissions de télévision, de films et de téléséries destinés au marché mondial.

GROUPE TVA INC.

Information sectorielle (suite)

(non auditée)

(en milliers de dollars canadiens)





Périodes de trois mois

terminées les 31 décembre Exercices terminés

les 31 décembre



2023

2022

2023

2022





















Revenus

















Télédiffusion

129 071 $ 138 550 $ 459 238 $ 479 458 $ Services cinématographiques et audiovisuels

12 863

19 925

51 893

74 914

Magazines

9 813

10 567

37 164

40 547

Production et distribution

4 218

8 276

14 991

19 991

Éléments intersectoriels

(4 251)

(5 394)

(18 089)

(20 501)





151 714 $ 171 924 $ 545 197 $ 594 409 $



















BAIIA ajusté(1) (BAIIA ajusté négatif)

















Télédiffusion

3 577

965

(9 312)

(585)

Services cinématographiques et audiovisuels

985

4 283

686

12 884

Magazines

778

495

2 008

3 803

Production et distribution

472

1 752

553

2 865

Éléments intersectoriels

92

181

634

418





5 904

7 676

(5 431)

19 385

Amortissement

6 735

7 419

27 695

29 947

Charges financières

1 365

647

2 151

1 305

Frais de rationalisation des activités d'exploitation et autres

20 119

748

28 825

930

Perte avant recouvrement d'impôts et part du bénéfice dans les entreprises associées

(22 315) $ (1 138) $ (64 102) $ (12 797) $

