TORONTO, le 18 févr. 2022 /CNW/ - Groupe TMX Limitée (TMX) a annoncé aujourd'hui qu'elle faisait l'acquisition, par le truchement d'un placement en actions, d'une participation minoritaire dans SigmaLogic, Inc. (qui exerce ses activités sous la dénomination ETFLogic), une société de technologie financière établie aux États-Unis. Il s'agit d'un important fournisseur d'outils d'analyse et de gestion de portefeuille au sein du secteur de la gestion de patrimoine et auprès des émetteurs de fonds d'investissement. Cet investissement fait suite au lancement en janvier 2021 de TMX LOGICLY, fruit de la collaboration de TMX DatalinxMD, la division des services d'information de TMX, et d'ETFLogic.

« TMX recherche résolument les occasions stratégiques d'établir des partenariats avec de jeunes sociétés novatrices contribuant à la transformation du secteur des placements, indique Jay Rajarathinam, chef de l'exploitation, Groupe TMX. Nous sommes ravis d'annoncer cet investissement dans ETFLogic alors que nous poursuivons notre collaboration à l'égard de TMX LOGICLY, afin de procurer aux conseillers et aux investisseurs en fonds négociés en bourse une transparence accrue ainsi qu'un meilleur accès à de l'information et à des outils de premier ordre. »

Conçu en 2017, LOGICLY, produit phare d'ETFLogic, intègre sur une plateforme Web de négociation et de gestion de portefeuille des outils de recherche portant sur de multiples actifs, tels que les FNB, les fonds communs de placement et les actions, ainsi que des fonctions d'analyse et d'optimisation de portefeuille et d'analyse de la négociation misant sur l'intelligence artificielle. Grâce à ces outils, les conseillers en gestion de patrimoine sont mieux équipés afin d'examiner et de comparer les produits pour leurs clients, d'analyser, à l'égard d'un fonds donné, l'exposition au risque, les facteurs ESG, la liquidité, le revenu, ainsi que les rendements attribuables aux actions qui le composent, et de répondre aux exigences en matière de conformité des clients.

« Approfondir notre relation avec une société comme TMX, qui possède une excellente feuille de route sur le plan de l'innovation dans le secteur de l'investissement, représente pour nous une avancée emballante, explique Emil Tarazi, chef de la direction et cofondateur de ETFLogic. Cette collaboration avec TMX nous permettra d'améliorer notre distribution internationale et de faire fructifier encore davantage les outils exceptionnels d'analyse et de gestion de portefeuille que l'équipe d'ETFLogic a conçus pour les entreprises et les conseillers. Les données et les fonctions d'automatisation améliorées que nous mettrons à la disposition de nos utilisateurs leur permettront de mieux se faire valoir auprès de leurs clients. De fait, l'amélioration des résultats produits par les portefeuilles et le rehaussement de la confiance à l'égard de ces résultats sont la raison d'être de LOGICLY. »

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.tmx.com/logicly .

