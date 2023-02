Produits de 274,1 millions de dollars, en hausse de 9 % en regard de ceux de 252,4 millions de dollars inscrits au quatrième trimestre de 2021, compte tenu du montant de 27,7 millions de dollars au titre de l'acquisition du contrôle des voix de BOX le 3 janvier 2022 1



Résultat dilué par action de 1,83 $, en hausse de 17 % par rapport à 1,56 $ au quatrième trimestre de 2021

Résultat ajusté dilué par action2 de 1,74 $, en baisse de 2 % par rapport à 1,77 $ au quatrième trimestre de 2021

TORONTO, le 6 févr. 2023 /CNW/ - Groupe TMX Limitée (TSX: X) (le « Groupe TMX ») a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre 2022.

À propos des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2022, John McKenzie, chef de la direction du Groupe TMX, a déclaré :

« Les résultats positifs de TMX en 2022 reflètent la solide performance de certains de nos principaux secteurs d'activité malgré des conditions macroéconomiques difficiles, et témoignent des avantages d'une stratégie de croissance mondiale à long terme adaptable et souple. La croissance des produits des secteurs Négociation et compensation de dérivés, Solutions globales, perspectives et stratégies d'analyse et Formation de capital a été stimulée par les apports de BOX, laquelle a été consolidée dans nos résultats en janvier 2022, d'AST Canada, acquise en août 2021, de Trayport et de TMX Datalinx. Pour ce qui est de l'avenir, nous nous concentrons sur la mise à profit de la grande valeur de nos actifs afin de renforcer nos offres de services, de surmonter les enjeux émergents du secteur et de générer une croissance durable. TMX est extrêmement reconnaissante envers ses clients et ses parties prenantes pour leur contribution aux progrès accomplis alors que nous nous efforçons de stimuler l'évolution des marchés mondiaux. »

À propos de la performance du Groupe TMX au quatrième trimestre de 2022, David Arnold, chef de la direction financière du Groupe TMX, a déclaré :

« Nos résultats du quatrième trimestre témoignent de notre engagement à poursuivre nos investissements en vue d'une croissance à long terme et de notre capacité à gérer efficacement nos activités dans des conditions économiques difficiles, comme l'illustre la hausse de 9 % des produits, résultant des augmentations dans les secteurs Négociation et compensation de dérivés et Solutions globales, perspectives et stratégies d'analyse. Nos produits internes3 ont diminué de 3 % par rapport à ceux du quatrième trimestre de l'exercice précédent, et nous avons réussi à maintenir la hausse de nos charges d'exploitation internes4 à 3 %, ce qui est encore bien en deçà du taux d'inflation actuel au Canada. Notre résultat dilué par action a progressé de 17 % alors que notre résultat ajusté dilué par action a diminué de 2 %, par rapport au quatrième trimestre de l'exercice précédent. Le conseil a annoncé une hausse de 5 % du dividende trimestriel pour le porter à 0,87 $ par action ordinaire, ce qui cadre avec la fourchette de distribution que nous visons. Alors que nous entamons l'année 2023, nous restons concentrés sur notre objectif d'améliorer les marchés et de favoriser les idées audacieuses. »

____________________________________ 1 Voir l'analyse à la rubrique BOX pour obtenir de plus amples renseignements. 2 Le résultat ajusté dilué par action est un ratio non conforme aux PCGR. Voir l'analyse à la rubrique Mesures non conformes aux PCGR. 3 Les produits internes excluent BOX (consolidée à compter du 3 janvier 2022) et Wall Street Horizon (entreprise acquise le 9 novembre 2022). Se reporter à la rubrique « Produits » de la section sur les résultats d'exploitation trimestriels pour obtenir davantage de renseignements. 4 Les charges d'exploitation internes excluent BOX (consolidée à compter du 3 janvier 2022) et Wall Street Horizon (entreprise acquise le 9 novembre 2022). Se reporter à la rubrique « Charges d'exploitation » de la section sur les résultats d'exploitation trimestriels pour obtenir davantage de renseignements.

RÉSULTATS D'EXPLOITATION

Mesures non conformes aux PCGR

Le bénéfice net ajusté est une mesure non conforme aux PCGR5 tandis que le résultat ajusté par action, le résultat ajusté dilué par action et le TCAC du résultat ajusté par action sont des ratios non conformes aux PCGR6, et ils n'ont pas de sens normalisé conformément aux PCGR. En conséquence, il est peu probable que ces mesures puissent être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés.

La direction a recours à ces mesures, qui excluent certains éléments, car elle considère que cette approche offre aux investisseurs une meilleure analyse de la performance sous-jacente sur le plan de l'exploitation et sur le plan financier, y compris, dans certains cas, de notre capacité à générer de la trésorerie. La direction a recours à ces mesures également pour évaluer la performance de manière plus efficace au fil du temps, et le fait d'exclure ces éléments facilite les comparaisons d'une période à une autre. Le fait d'exclure certains éléments ne signifie pas qu'ils sont de nature non récurrente ou qu'ils ne sont pas utiles aux investisseurs.

Le résultat ajusté par action, le résultat ajusté dilué par action et le bénéfice net ajusté servent à présenter la performance financière continue d'une période à une autre, exclusion faite d'un certain nombre d'ajustements présentés aux rubriques Rapprochement du bénéfice net ajusté et du résultat ajusté par action du quatrième trimestre de 2022 et du quatrième trimestre de 2021 et Rapprochement du bénéfice net ajusté et du résultat ajusté par action de 2022 et de 2021.

BOX7

Le 3 janvier 2022, BOX a réalisé le rachat des parts de certains membres, ce qui a eu pour effet de faire passer la participation financière et les droits de vote du Groupe TMX de 42,6 % et 45,5 % à 47,9 % et 51,4 %, respectivement. Par conséquent, le 3 janvier 2022, le Groupe TMX a obtenu le contrôle des voix de BOX et commencé à consolider l'entité. Dorénavant, les participations ne donnant pas le contrôle se rapportant à BOX (52,1 %), y compris le bénéfice net et les capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle, seront présentées dans nos états financiers. L'opération a été comptabilisée à titre de regroupement d'entreprises conformément à l'IFRS 3, Regroupements d'entreprises. Le Groupe TMX a réévalué sa participation antérieure, ce qui a donné lieu à un profit hors trésorerie d'environ 177,9 millions de dollars au premier trimestre de 2022, qui a été comptabilisé au poste Autres produits dans les états consolidés du résultat net. BOX est incluse dans le secteur d'exploitation Négociation et compensation de dérivés.

Un modèle de marché bien diversifié a permis à BOX de s'imposer sur le marché dans ses secteurs d'exploitation de base en obtenant une part du marché des options sur instruments de capitaux propres de 7 % au quatrième trimestre de 20228. Dans l'ensemble, BOX a eu une incidence favorable sur le bénéfice net attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres du Groupe TMX, le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres du Groupe TMX9, le résultat dilué par action10 et le résultat ajusté dilué par action au quatrième trimestre de 2022 par rapport au quatrième trimestre de 2021, en raison de l'amélioration de la performance opérationnelle et de l'augmentation de notre participation financière.

____________________________________ 5 Selon le sens attribué dans le Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières. 6 Selon le sens attribué dans le Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières. 7 BOX Options Market LLC et, selon le contexte, BOX comprend sa société mère BOX Holdings Group LLC. 8 Source : site Web de l'OCC, rapport sur le volume par marché boursier. 9 Le bénéfice net ajusté est une mesure non conforme aux PCGR. Voir l'analyse à la rubrique Mesures non conformes aux PCGR. 10 Le résultat ajusté dilué par action est un ratio non conforme aux PCGR. Voir l'analyse à la rubrique Mesures non conformes aux PCGR.



Comparaison du trimestre clos le 31 décembre 2022 (quatrième trimestre de 2022 ou T4 2022) et du trimestre clos le 31 décembre 2021 (quatrième trimestre de 2021 ou T4 2021)

L'information qui suit porte sur les états financiers du Groupe TMX pour le quatrième trimestre de 2022 comparativement au quatrième trimestre de 2021.

(en millions de dollars, sauf les montants

par action) T4 2022 T4 2021 Augmentation

(diminution)

en dollars Augmentation

(diminution)

en pourcentage Produits 274,1 $ 252,4 $ 21,7 $ 9 % Charges d'exploitation 154,8

136,2

18,6

14 % Bénéfice d'exploitation 119,3

116,2

3,1

3 % Bénéfice net attribuable aux détenteurs

d'instruments de capitaux propres du

Groupe TMX 102,2

87,9

14,3

16 % Bénéfice net ajusté attribuable aux

détenteurs d'instruments de capitaux

propres du Groupe TMX11 97,4

99,0

(1,6)

(2) %

















Résultat par action attribuable

aux détenteurs d'instruments de capitaux

propres du Groupe TMX















De base 1,84

1,57

0,27

17 % Dilué 1,83

1,56

0,27

17 % Résultat ajusté par action attribuable aux

détenteurs d'instruments de capitaux

propres du Groupe TMX12















De base 1,75

1,77

(0,02)

(1) % Dilué 1,74

1,77

(0,03)

(2) % Entrées de trésorerie liées aux activités

d'exploitation 100,9

103,0

(2,1)

(2) %



___________________________________ 11 Le bénéfice net ajusté est une mesure non conforme aux PCGR. Voir l'analyse à la rubrique Mesures non conformes aux PCGR. 12 Le résultat ajusté par action est un ratio non conforme aux PCGR. Voir l'analyse à la rubrique Mesures non conformes aux PCGR.



Bénéfice net attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres du Groupe TMX et résultat ajusté par action

Au quatrième trimestre de 2022, le bénéfice net attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres du Groupe TMX s'est chiffré à 102,2 millions de dollars, ou 1,84 $ par action ordinaire de base et 1,83 $ par action ordinaire après dilution, contre un bénéfice net attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres du Groupe TMX de 87,9 millions de dollars, ou 1,57 $ par action ordinaire de base et 1,56 $ par action ordinaire après dilution, au quatrième trimestre de 2021. L'augmentation du bénéfice net attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres du Groupe TMX entre le quatrième trimestre de 2021 et le quatrième trimestre de 2022 s'explique par une diminution de la charge d'impôt sur le résultat de 22,3 millions de dollars en 2022, laquelle découle surtout du renversement d'une provision pour impôt sur le résultat d'un exercice antérieur et par une hausse de 3,1 millions de dollars du bénéfice d'exploitation (compte tenu de la totalité du bénéfice d'exploitation de BOX dont 52,1 % se rapportent aux participations ne donnant pas le contrôle), qui découle d'une augmentation des produits de 21,7 millions de dollars, laquelle a été neutralisée dans une certaine mesure par une hausse de 18,6 millions de dollars des charges d'exploitation. L'augmentation des produits tenait compte d'un montant d'environ 27,7 millions de dollars au titre de BOX (consolidée à compter du 3 janvier 2022) et d'un montant de 1,0 million de dollars au titre de Wall Street Horizon (entreprise acquise le 9 novembre 2022). L'augmentation des charges d'exploitation tenait compte d'un montant d'environ 13,9 millions de dollars lié à BOX et à Wall Street Horizon, dont 3,4 millions de dollars au titre de l'amortissement des immobilisations incorporelles, 0,7 million de dollars au titre de coûts liés aux acquisitions et coûts connexes et 0,1 million de dollars au titre de coûts d'intégration. Ces augmentations des charges d'exploitation ont été contrebalancées partiellement par une baisse de 6,4 millions de dollars des charges au titre des régimes incitatifs à court terme liés au rendement destinés aux employés, ainsi que par des coûts de 1,3 million de dollars liés à l'entente visant la prestation de services de transition conclue avec AST Canada au quatrième trimestre de 2021.

L'augmentation du résultat par action est aussi attribuable en partie à une diminution du nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au quatrième trimestre de 2022 par rapport au quatrième trimestre de 2021.

Rapprochement du bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres du Groupe TMX13 et du résultat ajusté par action14 du quatrième trimestre de 2022 et du quatrième trimestre de 2021

Les tableaux qui suivent présentent le rapprochement du bénéfice net attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres du Groupe TMX au bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres du Groupe TMX et du résultat par action au résultat ajusté par action. Les résultats financiers ont été ajustés pour tenir compte de ce qui suit :

Les charges d'amortissement des immobilisations incorporelles au quatrième trimestre de 2021 et au quatrième trimestre de 2022 liées à la transaction Maple de 2012 (TSX, TSXV, MX, CDS, Alpha et Shorcan), Compagnie Trust TSX, Trayport (y compris VisoTech et Tradesignal), AST Canada et BOX, qui sont une composante du poste Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles.



Les coûts d'intégration découlant de l'intégration d'AST Canada au quatrième trimestre de 2022 et au quatrième trimestre de 2021 et de l'intégration de Wall Street Horizon au quatrième trimestre de 2022. Ces coûts sont inclus dans les postes Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles, Systèmes d'information et de négociation, Rémunération et avantages et Frais de vente et charges générales et administratives.



Les coûts liés aux acquisitions et coûts connexes associés à l'acquisition d'AST Canada (entreprise acquise le 12 août 2021) engagés au quatrième trimestre de 2021 et à l'acquisition de Wall Street Horizon (entreprise acquise le 9 novembre 2022) ainsi qu'à d'autres placements en titres de capitaux propres au quatrième trimestre de 2022. Ces coûts sont inclus dans les postes Frais de vente et charges générales et administratives et Rémunération et avantages.



L'ajustement des passifs d'impôt différé au quatrième trimestre de 2021 lié à un changement du taux d'imposition des sociétés au Royaume-Uni à compter du 1er avril 2023. Cet ajustement des passifs d'impôt différé est pris en compte dans la charge d'impôt sur le résultat (se reporter à la rubrique Informations supplémentaires - Charge d'impôt sur le résultat et taux d'impôt effectif pour obtenir davantage de renseignements).



Le renversement d'une radiation d'actifs d'impôt différé en 2017 liés à TMX Atrium Wireless (entreprise vendue en avril 2017) au quatrième trimestre de 2021. Cette augmentation des actifs d'impôt différé est prise en compte dans la charge d'impôt sur le résultat (se reporter à la rubrique Informations supplémentaires - Charge d'impôt sur le résultat et taux d'impôt effectif pour obtenir davantage de renseignements).



Au quatrième trimestre de 2022, nous avons renversé une provision pour impôts d'un exercice antérieur, ce qui a donné lieu à une diminution de la charge d'impôt sur le résultat (se reporter à la rubrique Informations supplémentaires - Charge d'impôt sur le résultat et taux d'impôt effectif pour obtenir davantage de renseignements).

__________________________________ 13 Le bénéfice net ajusté est une mesure non conforme aux PCGR; voir l'analyse à la rubrique Mesures non conformes aux PCGR. 14 Le résultat ajusté par action est un ratio non conforme aux PCGR; voir l'analyse à la rubrique Mesures non conformes aux PCGR.



Avant impôt Impôt Après impôt (en millions de dollars)

(non audité) T4 2022

T4 2021

T4 2022

T4 2021

T4 2022 T4 2021 Augmentation (diminution) en dollars Augmentation (diminution)

en pourcentage Bénéfice net attribuable aux

détenteurs d'instruments de

capitaux propres du Groupe

TMX















102,2 $ 87,9 $ 14,3 $ 16 % Ajustements pour tenir

compte de ce qui suit :





























Amortissement des

immobilisations

incorporelles liées aux

acquisitions15 14,5

13,4

3,3

2,2

11,2

11,2

--

0 % Coûts d'intégration16 4,1

2,8

1,1

0,8

3,0

2,0

1,0

50 % Coûts liés aux acquisitions

et coûts connexes17 1,4

1,0

--

--

1,4

1,0

0,4

40 % Ajustement des passifs

d'impôt différé lié à un

changement futur du

taux d'imposition des

sociétés au

Royaume-Uni --

--

--

0,2

--

(0,2)

0,2

(100) % Renversement d'une

radiation antérieure

d'actifs d'impôt

différé18 --

--

--

2,9

--

(2,9)

2,9

(100) % Renversement d'une

provision pour impôt

sur le résultat d'un

exercice antérieur19 --

--

20,4

--

(20,4)

--

(20,4)

s. o. Bénéfice net ajusté attribuable

aux détenteurs

d'instruments de capitaux

propres du Groupe TMX20















97,4 $ 99,0 $ (1,6) $ (2) %



Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres du Groupe TMX a diminué de 2 %, passant de 99,0 millions de dollars au quatrième trimestre de 2021 à 97,4 millions de dollars au quatrième trimestre de 2022, en raison surtout d'une diminution du bénéfice d'exploitation, déduction faite de la partie du bénéfice d'exploitation se rapportant à la participation ne donnant pas le contrôle de 52,1 % dans BOX.

_________________________________ 15 Comprend la charge d'amortissement des immobilisations incorporelles acquises, y compris BOX, AST Canada et Tradesignal au quatrième trimestre de 2022 et AST Canada au quatrième trimestre de 2021. 16 Comprend les coûts liés à l'intégration d'AST Canada (entreprise acquise le 12 août 2021) et de Wall Street Horizon (entreprise acquise le 9 novembre 2022). Voir la rubrique Initiatives et réalisations du rapport de gestion annuel de 2022 pour obtenir davantage de renseignements. 17 Comprend les coûts liés à l'acquisition de Wall Street Horizon (entreprise acquise le 9 novembre 2022) et d'autres placements en titres de capitaux propres au quatrième trimestre de 2022, ainsi qu'à l'acquisition d'AST Canada (acquise le 12 août 2021) au quatrième trimestre de 2021. Voir la rubrique Initiatives et réalisations du rapport de gestion annuel de 2022 pour obtenir davantage de renseignements. 18 A trait à TMX Atrium Wireless (entreprise vendue en avril 2017). 19 A trait à une réserve pour impôt d'un exercice antérieur qui n'est plus nécessaire. 20 Le bénéfice net ajusté est une mesure non conforme aux PCGR; voir l'analyse à la rubrique Mesures non conformes aux PCGR.



T4 2022 T4 2021 (non audité) De base Dilué De base Dilué Résultat par action attribuable aux détenteurs

d'instruments de capitaux propres du Groupe TMX 1,84 $ 1,83 $ 1,57 $ 1,56 $ Ajustements pour tenir compte de ce qui suit :















Amortissement des immobilisations incorporelles

liées aux acquisitions21 0,20

0,20

0,20

0,20

Coûts d'intégration22 0,05

0,05

0,04

0,04

Coûts liés aux acquisitions et coûts connexes23 0,03

0,02

0,02

0,02

Ajustement des passifs d'impôt différé lié à un

changement futur du taux d'imposition des sociétés

au Royaume-Uni --

--

--

--

Renversement d'une radiation antérieure d'actifs

d'impôt différé24 --

--

(0,05)

(0,05)

Renversement d'une provision pour impôt sur le

résultat d'un exercice antérieur25 (0,37)

(0,36)

--

--

Résultat ajusté par action attribuable aux détenteurs

d'instruments de capitaux propres du Groupe TMX26 1,75 $ 1,74 $ 1,78 $ 1,77 $ Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation 55 647 249

55 864 637

55 950 887

56 293 788





















Le résultat ajusté dilué par action a diminué de 2 %, passant de 1,77 $ au quatrième trimestre de 2021 à 1,74 $ au quatrième trimestre de 2022 en raison surtout de la diminution du bénéfice d'exploitation (déduction faite de la partie du bénéfice d'exploitation se rapportant à la participation ne donnant pas le contrôle de 52,1 % dans BOX). La diminution du résultat ajusté par action a été contrebalancée en partie par une baisse du nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au quatrième trimestre de 2022 en regard du quatrième trimestre de 2021.

________________________________________ 21 Comprend la charge d'amortissement des immobilisations incorporelles acquises, y compris BOX, AST Canada et Tradesignal au quatrième trimestre de 2022, et AST Canada au quatrième trimestre de 2021. 22 Comprend les coûts liés à l'intégration d'AST Canada (entreprise acquise le 12 août 2021) et de Wall Street Horizon (entreprise acquise le 9 novembre 2022). Voir les rubriques Initiatives et réalisations du rapport de gestion annuel de 2022 pour obtenir davantage de renseignements. 23 Comprend les coûts liés à l'acquisition de Wall Street Horizon (entreprise acquise le 9 novembre 2022) ainsi qu'à d'autres placements en titres de capitaux propres au quatrième trimestre de 2022 et d'AST Canada (acquise le 12 août 2021) au quatrième trimestre de 2021. Voir la rubrique Initiatives et réalisations du rapport de gestion annuel de 2022 pour obtenir davantage de renseignements. 24 A trait à TMX Atrium Wireless (entreprise vendue en avril 2017). 25 A trait à une réserve pour impôt d'un exercice antérieur qui n'est plus nécessaire. 26 Le résultat ajusté par action est un ratio non conforme aux PCGR. Voir l'analyse à la rubrique Mesures non conformes aux PCGR.



Produits

(en millions de dollars) T4 2022 T4 2021 Augmentation (diminution)

en dollars Augmentation (diminution) en pourcentage Formation de capital 61,5 $ 67,2 $ (5,7) $ (8) % Négociation et compensation de titres de

participation et de titres à revenu fixe 57,1

58,0

(0,9)

(2) % Négociation et compensation de dérivés 63,7

38,2

25,5

67 % Solutions globales, perspectives et stratégies

d'analyse 93,6

89,1

4,5

5 % Autres (1,8)

(0,1)

(1,7)

1700 %

274,1 $ 252,4 $ 21,7 $ 9 %



Les produits se sont élevés à 274,1 millions de dollars au quatrième trimestre de 2022, soit une hausse de 21,7 millions de dollars ou de 9 % par rapport aux 252,4 millions de dollars du quatrième trimestre de 2021 attribuable à des augmentations dans les secteurs Négociation et compensation de dérivés et Solutions globales, perspectives et stratégies d'analyse, partiellement compensées par les secteurs Formation de capital, Négociation et compensation de titres de participation et de titres à revenu fixe et Autres. L'augmentation des produits du quatrième trimestre de 2021 au quatrième trimestre de 2022 comprend environ 27,7 millions de dollars liés à BOX (consolidée à compter du 3 janvier 2022) et 1,0 million de dollars liés à Wall Street Horizon (entreprise acquise le 9 novembre 2022). Les produits excluant BOX et Wall Street Horizon ont diminué de 3 % entre le quatrième trimestre de 2021 et le quatrième trimestre de 2022.

Formation de capital27

(en millions de dollars) T4 2022 T4 2021 Augmentation (diminution)

en dollars Augmentation (diminution) en pourcentage Droits d'inscription initiale 3,2 $ 6,3 $ (3,1) $ (49) % Droits d'inscription additionnelle 14,0

24,2

(10,2)

(42) % Droits de maintien de l'inscription 20,1

19,3

0,8

4 % Autres services aux émetteurs 24,2

17,4

6,8

39 %

61,5 $ 67,2 $ (5,7) $ (8) %



____________________________________ 27 La rubrique Formation de capital contient certains énoncés prospectifs. Voir l'exposé des risques et incertitudes que comportent ces énoncés sous la rubrique Mise en garde concernant l'information prospective.



Les droits d'inscription initiale ont diminué au quatrième trimestre de 2022 par rapport au quatrième trimestre de 2021 en raison de la diminution des produits à la TSX et de la légère diminution des produits à la TSXV. Le montant des produits tirés des droits d'inscription initiale différés a diminué au quatrième trimestre de 2022 par rapport au quatrième trimestre de 2021. Nous avons comptabilisé des droits d'inscription initiale reçus en 2021 et en 2022 de 3,0 millions de dollars au cours du quatrième trimestre de 2022, en regard de droits d'inscription initiale reçus en 2020 et en 2021 de 6,0 millions de dollars comptabilisés au cours du quatrième trimestre de 2021.

ont diminué au quatrième trimestre de 2022 par rapport au quatrième trimestre de 2021 en raison de la diminution des produits à la TSX et de la légère diminution des produits à la TSXV. Le montant des produits tirés des différés a au quatrième trimestre de 2022 par rapport au quatrième trimestre de 2021. Nous avons comptabilisé des reçus en en 2022 de 3,0 millions de dollars au cours du quatrième trimestre de 2022, en regard de reçus en en 2021 de 6,0 millions de dollars comptabilisés au cours du quatrième trimestre de 2021. En se fondant sur les droits d'inscription initiale facturés en 2022, les montants suivants ont été différés en vue de leur comptabilisation au premier trimestre de 2023, au deuxième trimestre de 2023, au troisième trimestre de 2023 et au quatrième trimestre de 2023 : 1,9 million de dollars, 1,1 million de dollars, 0,4 million de dollars et 0,1 million de dollars, respectivement. Le total des produits tirés des droits d'inscription initiale des trimestres à venir dépendra également de l'activité d'inscription survenant au cours de ces trimestres.

facturés en 2022, les montants suivants ont été différés en vue de leur comptabilisation au premier trimestre de 2023, au deuxième trimestre de 2023, au troisième trimestre de au quatrième trimestre de 2023 : 1,9 million de dollars, 1,1 million de dollars, 0,4 million de dollars et 0,1 million de dollars, respectivement. Le total des produits tirés des des trimestres à venir dépendra également de l'activité d'inscription survenant au cours de ces trimestres. Les droits d'inscription additionnelle au quatrième trimestre de 2022 ont diminué par rapport à ceux du quatrième trimestre de 2021 par suite d'une baisse du nombre total de financements et du montant total des capitaux réunis dans le cadre de financements à la TSX et à la TSXV. La diminution des produits tirés des droits d'inscription additionnelle à la TSX entre le quatrième trimestre de 2021 et le quatrième trimestre de 2022 rend compte d'une diminution de 21 % du nombre d'opérations facturées en deçà du maximum des droits d'inscription et d'une diminution de 58 % du nombre d'opérations facturées au maximum des droits d'inscription de 250 000 $.

au quatrième trimestre de 2022 ont diminué par rapport à ceux du quatrième trimestre de 2021 par suite d'une baisse du nombre total de financements et du montant total des capitaux réunis dans le cadre de financements à la TSX et à la TSXV. La diminution des produits tirés des droits d'inscription additionnelle à la TSX entre le quatrième trimestre de le quatrième trimestre de 2022 rend compte d'une diminution de 21 % du nombre d'opérations facturées en deçà du maximum des droits d'inscription et d'une diminution de 58 % du nombre d'opérations facturées au maximum des droits d'inscription de 250 000 $. Les émetteurs inscrits à la TSX et à la TSXV paient des droits de maintien de l'inscription annuels principalement en fonction de leur capitalisation boursière à la fin de l'année civile précédente, à l'intérieur de limites minimales et maximales. Les droits de maintien de l'inscription ont augmenté tant à la TSX qu'à la TSXV entre le quatrième trimestre de 2021 et le quatrième trimestre de 2022. Cette augmentation rend compte d'une hausse de la capitalisation boursière des émetteurs au 31 décembre 2021 par rapport au 31 décembre 2020.

ont augmenté tant à la TSX qu'à la TSXV entre le quatrième trimestre de le quatrième trimestre de 2022. Cette augmentation rend compte d'une hausse de la capitalisation boursière des émetteurs au 31 décembre 2021 par rapport au 31 décembre 2020. Les produits tirés des autres services aux émetteurs ont augmenté entre le quatrième trimestre de 2021 et le quatrième trimestre de 2022, en raison surtout des produits d'intérêts plus élevés, compensés en partie par la baisse des produits tirés des services d'agent des transferts et des produits tirés des services fiduciaires aux entreprises.



Négociation et compensation de titres de participation et de titres à revenu fixe

(en millions de dollars) T4 2022 T4 2021 Augmentation (diminution)

en dollars Augmentation (diminution) en pourcentage Négociation de titres de participation et de

titres à revenu fixe 28,3 $ 29,4 $ (1,1) $ (4) % Titres de participation et titres à revenu

fixe - compensation, règlement, dépôt

et autres services (CDS) 28,8

28,6

0,2

1 %

57,1 $ 58,0 $ (0,9) $ (2) %

Les produits tirés de la négociation de titres de participation ont diminué au cours du quatrième trimestre de 2022 en regard du quatrième trimestre de 2021, en raison de la baisse des volumes négociés, partiellement contrebalancée par la composition favorable du portefeuille de produits à la TSX, l'incidence des modifications de prix entrées en vigueur en avril 2022 pour la négociation en continu de titres dont le cours est inférieur à 1 $, et une distribution plus importante pour TSX quant aux volumes de TMX par rapport à TSXV et à Alpha. Le volume global des titres négociés sur nos marchés boursiers a diminué de 16 % (34,6 milliards de titres au quatrième trimestre de 2022 contre 41,4 milliards de titres au quatrième trimestre de 2021). Il y a eu une diminution des volumes de 5 % à la TSX, de 34 % à la TSXV et de 31 % à Alpha au quatrième trimestre de 2022 en regard du quatrième trimestre de 2021.

ont diminué au cours du quatrième trimestre de 2022 en regard du quatrième trimestre de 2021, en raison de la baisse des volumes négociés, partiellement contrebalancée par la composition favorable du portefeuille de produits à la TSX, l'incidence des modifications de prix entrées en vigueur en avril 2022 pour la négociation en continu de titres dont le cours est inférieur à 1 $, et une distribution plus importante pour TSX quant aux volumes de TMX par rapport à TSXV et à Alpha. Le volume global des titres négociés sur nos marchés boursiers a diminué de 16 % (34,6 milliards de titres au quatrième trimestre de 2022 contre 41,4 milliards de titres au quatrième trimestre de 2021). Il y a eu une diminution des volumes de 5 % à la TSX, de 34 % à la TSXV et de 31 % à Alpha au quatrième trimestre de 2022 en regard du quatrième trimestre de 2021. Les produits tirés de la négociation de titres à revenu fixe ont augmenté entre le quatrième trimestre de 2021 et le quatrième trimestre de 2022, par suite de la hausse de l'activité liée aux swaps et aux opérations de pension sur titres, atténuée par la baisse de l'activité liée aux obligations du gouvernement du Canada .

le quatrième trimestre de 2022, par suite de la hausse de l'activité liée aux swaps et aux opérations de pension sur titres, atténuée par la baisse de l'activité liée aux obligations du gouvernement du . Les produits tirés de la CDS ont augmenté de 1 % entre le quatrième trimestre de 2021 et le quatrième trimestre de 2022, en raison de l'augmentation des produits d'intérêts sur les fonds de compensation et des frais transférés liés à la facilité de trésorerie, qui a été contrebalancée en grande partie par la baisse des charges liées aux traitements particuliers, des produits tirés des services internationaux, des droits de compensation sur les volumes de négociation boursière et des produits tirés des droits de dépôt.

le quatrième trimestre de 2022, en raison de l'augmentation des produits d'intérêts sur les fonds de compensation et des frais transférés liés à la facilité de trésorerie, qui a été contrebalancée en grande partie par la baisse des charges liées aux traitements particuliers, des produits tirés des services internationaux, des droits de compensation sur les volumes de négociation boursière et des produits tirés des droits de dépôt. À l'exclusion des applications intentionnelles, pour les émissions inscrites à la TSX et à la TSXV, notre part de marché combinée des marchés boursiers au pays s'est établie à environ 66 % pour le quatrième trimestre de 2022, en hausse de 1 % par rapport à environ 65 % pour le quatrième trimestre de 2021. Nous négocions uniquement des titres qui sont inscrits à la cote de la TSX ou de la TSXV.

À l'exclusion des applications intentionnelles, pour toutes les émissions inscrites au Canada , notre part de marché combinée des marchés boursiers au pays s'est établie à environ 59 % au quatrième trimestre de 2022, en hausse de 4 % par rapport à environ 55 % au quatrième trimestre de 2021.



Négociation et compensation de dérivés

(en millions de dollars) T4 2022 T4 2021 Augmentation (diminution)

en dollars Augmentation (diminution) en pourcentage Négociation et compensation de dérivés

(compte non tenu de BOX) 36,0 $ 38,2 $ (2,2) $ (6) % BOX 27,7

0,0

27,7

s. o.



63,7 $ 38,2 $ 25,5 $ 67 %



Négociation et compensation de dérivés (compte non tenu de BOX)

La baisse des produits provenant de la négociation et de la compensation de dérivés (compte non tenu de BOX) s'explique par une diminution de 9 % des produits générés par la MX, contrebalancée en partie par la hausse de 2 % des produits générés par la CDCC. La baisse des produits générés par la MX s'explique surtout par une contraction de 8 % des volumes entre le quatrième trimestre de 2021 et le quatrième trimestre de 2022 (37,7 millions de contrats négociés au quatrième trimestre de 2022, contre 40,9 millions de contrats négociés au quatrième trimestre de 2021) et par la composition défavorable de la gamme de produits et de la clientèle, ce qui a été compensé en partie par l'incidence des modifications de prix pour les droits de négociation des contrats à terme standard sur l'indice S&P/TSX 6028, qui sont entrées en vigueur en janvier 2022. La hausse des produits générés par la CDCC est attribuable principalement à l'activité accrue de mise en pension des courtiers et aux modifications des droits de compensation de produits dérivés sur taux d'intérêt entrées en vigueur en janvier 2022, ce qui a été contrebalancé en partie par la baisse des volumes.

___________________________________ 28 L'indice S&P/TSX 60 (l'« indice ») est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses filiales (« SPDJI ») et de TSX Inc. (la « TSX »). Standard & Poor'sMD et S&PMD sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »); Dow JonesMD est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») et TSXMD est une marque déposée de TSX. SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs filiales respectives et TSX ne soutiennent, ne cautionnent, ne vendent, ni ne promeuvent aucun produit fondé sur l'indice, ne font aucune déclaration quant au bien-fondé d'un placement dans un tel produit et ne peuvent être tenues responsables d'erreurs, d'omissions ou d'interruptions touchant l'indice ou les données y afférentes.



BOX

En raison de la consolidation de BOX (à compter du 3 janvier 2022), nous avons comptabilisé des produits de 27,7 millions de dollars pour BOX au quatrième trimestre de 2022. Les volumes liés à BOX ont augmenté de 17 % entre le quatrième trimestre de 2021 et le quatrième trimestre de 2022 (165,8 millions de contrats négociés au quatrième trimestre de 2022, contre 141,5 millions de contrats négociés au quatrième trimestre de 2021). La part du marché des options sur instruments de capitaux propres de BOX s'est établie à 7 % au quatrième trimestre de 2022, en hausse de 1 % par rapport à 6 % au quatrième trimestre de 2021.

Le volume de BOX et la part du marché des options sur instruments de capitaux propres des quatre derniers trimestres sont résumés dans le tableau suivant :



T4 2022 T3 2022 T2 2022 T1 2022 Volume (en millions de contrats) 166

169

127

149

Part de marché (options sur instruments de

capitaux propres) 7 % 7 % 6 % 6 % Produits (en millions de dollars canadiens) 27,7 $ 30,5 $ 27,3 $ 33,0 $ Taux de change moyen $ CA-$ US 1,36

1,30

1,28

1,26

Produits (en millions de dollars américains) 20,4 $ 23,4 $ 21,4 $ 26,1 $



Solutions globales, perspectives et stratégies d'analyse

(en millions de dollars) T4 2022 T4 2021 Augmentation (diminution)

en dollars Augmentation (diminution) en pourcentage Trayport 40,8 $ 38,9 $ 1,9 $ 5 % TMX Datalinx, compte tenu des services de

colocalisation 52,8

50,2

2,6

5 %

93,6 $ 89,1 $ 4,5 $ 5 %



L'augmentation des produits du secteur Solutions globales, perspectives et stratégies d'analyse au quatrième trimestre de 2022 par rapport au quatrième trimestre de 2021 découle principalement de la hausse de 5 % des produits provenant de Trayport ainsi que de la hausse de 5 % des produits tirés de TMX Datalinx, y compris les services de colocalisation. Les produits tirés de TMX Datalinx au quatrième trimestre de 2022 tenaient compte d'un montant de 1,0 million de dollars lié à Wall Street Horizon (entreprise acquise le 9 novembre 2022). L'effet défavorable du change attribuable à la dépréciation de la livre sterling par rapport au dollar canadien sur les produits tirés de Trayport a été neutralisé en partie par l'effet favorable du change découlant de l'appréciation du dollar américain par rapport au dollar canadien sur les produits tirés de TMX Datalinx.

Trayport

Le nombre moyen d'abonnés de Trayport au cours des huit derniers trimestres est résumé dans le tableau suivant29 :



T4 2022 T3 2022 T2 2022 T1 2022 T4 2021 T3 2021 T2 2021 T1 2021 Abonnés négociateurs 6 805

6 615

6 410

6 366

6 126

5 677

5 483

5 392

Total des abonnés 30 456

30 186

30 573

30 475

29 803

28 827

28 364

28 111

Produits (en millions de

dollars canadiens) 40,8 $ 37,4 $ 38,5 $ 40,7 $ 38,9 $ 37,9 $ 36,5 $ 37,3 $ Taux de change moyen du

$ CA et de la livre sterling 1,62

1,53

1,59

1,67

1,71

1,72

1,71

1,75

Produits (en millions de livres

sterling 25,2 £ 24,4 £ 24,2 £ 24,3 £ 22,7 £ 22,0 £ 21,3 £ 21,3 £



































___________________________________ 29 Les montants des trimestres antérieurs ont été retraités par souci d'uniformité avec la méthode utilisée pour le trimestre à l'étude.



Le total des abonnés correspond à toutes les licences facturables visant les principaux produits de Trayport dans des segments de clients clés, notamment des négociateurs, des courtiers et des bourses. Les abonnés négociateurs composent un sous-ensemble du total des abonnés. Les produits provenant des abonnés négociateurs représentent plus de 50 % du total des produits provenant de Trayport.

Les produits provenant de Trayport ont augmenté de 5 % entre le quatrième trimestre de 2021 et le quatrième trimestre de 2022. En livres sterling, les produits provenant de Trayport se sont élevés à 25,2 millions de livres sterling au quatrième trimestre de 2022 (selon un taux de change entre le dollar canadien et la livre sterling de 1,62), en hausse de 11 % par rapport au quatrième trimestre de 2021. La hausse des produits provenant de Trayport entre le quatrième trimestre de 2021 et le quatrième trimestre de 2022 a découlé principalement de l'accroissement de 11 % du nombre total d'abonnés négociateurs et d'ajustements de tarification annuels, ce qui a été compensé partiellement par l'effet défavorable du change de 1,9 million de dollars découlant de la dépréciation de la livre sterling par rapport au dollar canadien.

TMX Datalinx, compte tenu des services de colocalisation

Les produits provenant du secteur TMX Datalinx, y compris les services de colocalisation, ont augmenté de 5 % entre le quatrième trimestre de 2021 et le quatrième trimestre de 2022. Cette hausse des produits a en outre découlé de l'augmentation des produits tirés des services de sources de données et des services de colocalisation ainsi que de l'incidence des ajustements de tarification pour 2022 et d'un montant de 1,0 million de dollars lié à Wall Street Horizon (entreprise acquise le 9 novembre 2022), facteurs contrebalancés en partie par la baisse des produits tirés des activités indicielles et d'indices de référence et de l'utilisation des services de cotation. L'augmentation des produits a subi un effet favorable du change d'environ 1,7 million de dollars de l'appréciation du dollar américain par rapport au dollar canadien au quatrième trimestre de 2022 par rapport au quatrième trimestre de 2021.

Le nombre moyen d'abonnés professionnels aux services d'information boursière de la TSX et de la TSXV a fléchi de 5 % au quatrième trimestre de 2022 par rapport au quatrième trimestre de 2021 (103 036 abonnés professionnels aux services d'information boursière au quatrième trimestre de 2022, contre 108 038 abonnés au quatrième trimestre de 2021).

Le nombre moyen d'abonnés professionnels aux services d'information boursière de la MX s'est accru de 4 % entre le quatrième trimestre de 2021 et le quatrième trimestre de 2022 (20 961 abonnés professionnels aux services d'information boursière au quatrième trimestre de 2022, contre 20 090 abonnés au quatrième trimestre de 2021).



Autres

(en millions de dollars) T4 2022 T4 2021 Diminution en dollars Diminution en pourcentage

(1,8) $ (0,1) $ (1,7) $ 1 700 %



















La baisse des produits du secteur Autres rend compte des pertes nettes de change accrues sur les actifs monétaires nets au quatrième trimestre de 2022 par rapport au quatrième trimestre de 2022.

Charges d'exploitation

(en millions de dollars) T4 2022 T4 2021 Augmentation en dollars Augmentation en pourcentage Rémunération et avantages 69,6 $ 68,0 $ 1,6 $ 2 % Systèmes d'information et de négociation 26,3

19,4

6,9

36 % Frais de vente et charges générales et

administratives 29,9

25,8

4,1

16 % Amortissements des immobilisations

corporelles et incorporelles 29,0

23,0

6,0

26 %

154,8 $ 136,2 $ 18,6 $ 14 %



Les charges d'exploitation du quatrième trimestre de 2022 se sont élevées à 154,8 millions de dollars, en hausse de 18,6 millions de dollars, ou 14 %, par rapport aux 136,2 millions de dollars du quatrième trimestre de 2021. L'augmentation des charges du quatrième trimestre de 2021 au quatrième trimestre de 2022 comprend environ 13,9 millions de dollars liés à BOX (consolidée à compter du 3 janvier 2022) et à Wall Street Horizon (entreprise acquise le 9 novembre 2022), dont 3,4 millions de dollars pour l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises, 0,7 million de dollars pour les coûts liés aux acquisitions et coûts connexes et 0,1 million de dollars pour les coûts d'intégration. Les charges ont également augmenté en raison de la hausse des coûts d'intégration d'environ 1,2 million de dollars liés à AST Canada, de la hausse des coûts liés aux effectifs et à la masse salariale, de la hausse des coûts des régimes incitatifs à long terme destinés aux employés, des services professionnels en technologie et de la hausse des charges liées aux taxes à la consommation et des frais de déplacement et de divertissement. Ces augmentations ont été partiellement compensées par une baisse des charges au titre des régimes incitatifs à court terme liés au rendement destinés aux employés d'environ 6,4 millions de dollars, une diminution des indemnités de départ, des frais juridiques et de consultation, des coûts inférieurs de transaction de 0,3 million de dollars liés à Tradesignal et à d'autres placements en actions au quatrième trimestre de 2022, ainsi que des coûts de 1,3 million de dollars liés à l'entente visant la prestation de services de transition conclue avec AST Canada au quatrième trimestre de 2021.

En excluant les charges liées à BOX et à Wall Street Horizon ainsi que les coûts liés à l'acquisition de participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, les charges d'exploitation ont augmenté de 3 % au quatrième trimestre de 2022 par rapport au quatrième trimestre de 2021.

Rémunération et avantages

(en millions de dollars) T4 2022 T4 2021 Augmentation en dollars Augmentation en pourcentage

69,6 $ 68,0 $ 1,6 $ 2 %



















Les coûts au titre de la rémunération et des avantages ont augmenté au quatrième trimestre de 2022, ce qui traduit la hausse des coûts salariaux et des coûts liés aux effectifs de 4,6 millions de dollars et l'augmentation des charges au titre des régimes incitatifs à long terme liés au rendement destinés aux employés de 3,0 millions de dollars de même que le montant d'environ 2,9 millions de dollars lié à BOX et à Wall Street Horizon au quatrième trimestre de 2022. Ces augmentations ont été quelque peu neutralisées par la diminution des charges au titre des régimes incitatifs à court terme liés au rendement destinés aux employés d'environ 6,4 millions de dollars, par la baisse des indemnités de départ de 1,3 million de dollars ainsi que par les coûts inférieurs d'intégration liés à AST Canada d'environ 1,2 million de dollars.

ont augmenté au quatrième trimestre de 2022, ce qui traduit la hausse des coûts salariaux et des coûts liés aux effectifs de 4,6 millions de dollars et l'augmentation des charges au titre des régimes incitatifs à long terme liés au rendement destinés aux employés de 3,0 millions de dollars de même que le montant d'environ 2,9 millions de dollars lié à BOX et à Wall Street Horizon au quatrième trimestre de 2022. Ces augmentations ont été quelque peu neutralisées par la diminution des charges au titre des régimes incitatifs à court terme liés au rendement destinés aux employés d'environ 6,4 millions de dollars, par la baisse des indemnités de départ de 1,3 million de dollars ainsi que par les coûts inférieurs d'intégration liés à AST Canada d'environ 1,2 million de dollars. Le Groupe TMX comptait 1 693 employés au 31 décembre 2022 (compte non tenu de BOX), contre 1 576 employés au 31 décembre 2021, par suite de l'accroissement de 7 % des effectifs qui a résulté des investissements consacrés à nos différents secteurs de croissance.

Systèmes d'information et de négociation

(en millions de dollars) T4 2022 T4 2021 Augmentation en dollars Augmentation en pourcentage

26,3 $ 19,4 $ 6,9 $ 36 %



















L'accroissement des charges au titre des systèmes d'information et de négociation au quatrième trimestre de 2022 par rapport au quatrième trimestre de 2021 a découlé de l'augmentation des coûts d'exploitation au titre des TI, y compris les honoraires des professionnels en TI, et d'un montant d'environ 2,6 millions de dollars lié à BOX et à Wall Street Horizon pris en compte au quatrième trimestre de 2022. Par ailleurs, les coûts d'intégration liés à AST Canada ont augmenté de 1,4 million de dollars au quatrième trimestre de 2022 par rapport au quatrième trimestre de 2021.



Frais de vente et charges générales et administratives

(en millions de dollars) T4 2022 T4 2021 Augmentation en dollars Augmentation en pourcentage

29,9 $ 25,8 $ 4,1 $ 16 %



















L'accroissement des frais de vente et charges générales et administratives au quatrième trimestre de 2022 par rapport au quatrième trimestre de 2021 s'explique essentiellement par un montant d'environ 4,1 millions de dollars lié à BOX et à Wall Street Horizon pris en compte au quatrième trimestre de 2022, y compris des coûts liés aux acquisitions et coûts connexes de 0,7 million de dollars et des coûts d'intégration de 0,1 million de dollars. Les frais de déplacement et de divertissement, les taxes, les coûts d'occupation, les jetons de présence des administrateurs et les honoraires d'audit ont également augmenté au quatrième trimestre de 2022 en regard du quatrième trimestre de 2021.

au quatrième trimestre de 2022 par rapport au quatrième trimestre de 2021 s'explique essentiellement par un montant d'environ 4,1 millions de dollars lié à BOX et à Wall Street Horizon pris en compte au quatrième trimestre de 2022, y compris des coûts liés aux acquisitions et coûts connexes de 0,7 million de dollars et des coûts d'intégration de 0,1 million de dollars. Les frais de déplacement et de divertissement, les taxes, les coûts d'occupation, les jetons de présence des administrateurs et les honoraires d'audit ont également augmenté au quatrième trimestre de 2022 en regard du quatrième trimestre de 2021. L'augmentation des frais de vente et charges générales et administratives a été quelque peu contrebalancée par la baisse des coûts liés à AST Canada au quatrième trimestre de 2022 par rapport au quatrième trimestre de 2021, dont une tranche de 1,4 million de dollars au titre des coûts d'intégration et d'acquisition et une tranche de 0,7 million de dollars au titre de l'entente visant la prestation de services de transition. Par ailleurs, les frais juridiques ont diminué de 1,2 million de dollars et les coûts de consultation et de marketing ont baissé de 1,1 million de dollars par rapport au quatrième trimestre de 2021.

Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles

(en millions de dollars) T4 2022 T4 2021 Augmentation

en dollars Augmentation

en pourcentage

29,0 $ 23,0 $ 6,0 $ 26 %



















Les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles ont augmenté, ce qui reflète l'augmentation d'environ 4,3 millions de dollars de l'amortissement lié à BOX (consolidée à compter du 3 janvier 2022), dont une tranche de 3,4 millions de dollars se rapporte à l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises.

ont augmenté, ce qui reflète l'augmentation d'environ 4,3 millions de dollars de l'amortissement lié à BOX (consolidée à compter du 3 janvier 2022), dont une tranche de 3,4 millions de dollars se rapporte à l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises. Pour le quatrième trimestre de 2022, les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles de 29,0 millions de dollars comprenaient un montant de 14,5 millions de dollars, compte non tenu des participations ne donnant pas le contrôle, se rapportant à l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions (0,20 $ par action de base et après dilution).

de 29,0 millions de dollars comprenaient un montant de 14,5 millions de dollars, compte non tenu des participations ne donnant pas le contrôle, se rapportant à l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions (0,20 $ par action de base et après dilution). Pour le quatrième trimestre de 2021, les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles de 23,0 millions de dollars comprenaient un montant de 13,4 millions de dollars se rapportant à l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions (0,20 $ par action de base et après dilution).

Informations supplémentaires

Quote-part (de la perte) du bénéfice des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence

(en millions de dollars) T4 2022 T4 2021 (Diminution)

en dollars (Diminution)

en pourcentage

(0,5) $ 5,8 $ (6,3) $ (109) %



















Au quatrième trimestre de 2022, notre quote-part (de la perte) du bénéfice des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence a diminué de 6,3 millions de dollars, du fait surtout d'une modification de méthode comptable concernant BOX (consolidée à compter du 3 janvier 2022) et CanDeal30. Pour le quatrième trimestre de 2022, notre quote-part (de la perte) du bénéfice des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence englobe uniquement les résultats d'ETFLogic et de Ventriks Ltd, alors que pour le quatrième trimestre de 2021, elle englobait les résultats de BOX et de CanDeal.

__________________________________ 30 En date du 28 février 2022, TMX a cessé d'appliquer la méthode de la mise en équivalence pour comptabiliser CanDeal.



Charges financières nettes

(en millions de dollars) T4 2022 T4 2021 (Diminution)

en dollars (Diminution)

en pourcentage

5,5 $ 9,0 $ (3,5) $ (39) %



















La diminution des charges financières nettes entre le quatrième trimestre de 2021 et le quatrième trimestre de 2022 s'explique par la baisse des charges d'intérêts nettes découlant de la hausse des produits financiers attribuable à la hausse des taux d'intérêt.

Charge d'impôt sur le résultat et taux d'impôt effectif

Charge d'impôt sur le résultat (en millions de dollars) Taux d'impôt effectif (en pourcentage) T4 2022

T4 2021

T4 2022

T4 2021

2,8 $

25,1 $

2 %

22 %



















Compte non tenu des ajustements, lesquels se rapportent principalement à l'élément indiqué ci-dessous, le taux d'impôt effectif se serait établi à environ 26 %, compte non tenu des participations ne donnant pas le contrôle, pour le quatrième trimestre de 2022 et le quatrième trimestre de 2021.

Au quatrième trimestre de 2022, nous avons renversé une provision pour impôts d'un exercice antérieur, ce qui a donné lieu à une diminution de la charge d'impôt sur le résultat de 20,4 millions de dollars.

Pour le quatrième trimestre de 2021, nos actifs d'impôt différé ont augmenté de 3,9 millions de dollars, ce qui a donné lieu à une diminution de la charge d'impôt sur le résultat, attribuable principalement au report en avant de pertes d'exploitation nettes liées à TMX Atrium Wireless (entreprise vendue en avril 2017) qui n'avaient pas été comptabilisées auparavant. L'augmentation tenait compte d'un renversement de 2,9 millions de dollars d'une radiation d'actifs d'impôt différé en 2017. Au premier trimestre de 2017, nous avons ajusté notre résultat de base et dilué par action pour tenir compte de cet élément.

Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle

(en millions de dollars) T4 2022 T4 2021 Augmentation

en dollars

8,4 $ --

8,4 $















Le 3 janvier 2022, nous avons commencé à consolider BOX, ayant obtenu le contrôle des voix de BOX. Par conséquent, à compter du 3 janvier 2022, nos résultats financiers comprennent les résultats de BOX sur une base consolidée et nous présentons le bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans nos états financiers.

dans nos états financiers. Pour les périodes comprises entre le 1er juillet 2016 et le 2 janvier 2022, nos résultats financiers ne comprenaient pas l'incidence globale de BOX et notre quote-part du bénéfice net de BOX était prise en compte dans le bénéfice net (la perte nette) des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence dans nos états financiers.

Sommaire des flux de trésorerie

Comparaison du quatrième trimestre de 2022 et du quatrième trimestre de 2021

(en millions de dollars) T4 2022 T4 2021 Augmentation

(diminution)

de la trésorerie

en dollars Entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation 100,9 $ 103,0 $ (2,1) $ Sorties de trésorerie liées aux activités de financement (58,1)

(88,5)

30,4

Sorties de trésorerie liées aux activités d'investissement (68,6)

(10,7)

(57,9)

















Au quatrième trimestre de 2022, les entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation ont diminué en regard de celles du quatrième trimestre de 2021, par suite des diminutions de la trésorerie liées à la baisse des fournisseurs et autres créditeurs et de la hausse de l'impôt sur le résultat, facteurs contrés partiellement par l'accroissement du bénéfice d'exploitation 31 (exclusion faite des amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles), la hausse de la trésorerie se rapportant aux clients et autres débiteurs et l'augmentation des charges payées d'avance et des autres actifs et passifs.

ont diminué en regard de celles du quatrième trimestre de 2021, par suite des diminutions de la trésorerie liées à la baisse des fournisseurs et autres créditeurs et de la hausse de l'impôt sur le résultat, facteurs contrés partiellement par l'accroissement du bénéfice d'exploitation (exclusion faite des amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles), la hausse de la trésorerie se rapportant aux clients et autres débiteurs et l'augmentation des charges payées d'avance et des autres actifs et passifs. Au quatrième trimestre de 2022, les sorties de trésorerie liées aux activités de financement ont été inférieures à celles du quatrième trimestre de 2021, ce qui rend compte des intérêts payés de 5,7 millions de dollars et d'une diminution de 17,9 millions de dollars de la trésorerie affectée au rachat d'actions dans le cadre de notre programme d'offre publique de rachat dans le cours normal des activités. Par ailleurs, le produit tiré de l'exercice d'options sur actions a augmenté de 5,8 millions de dollars.

ont été inférieures à celles du quatrième trimestre de 2021, ce qui rend compte des intérêts payés de 5,7 millions de dollars et d'une diminution de 17,9 millions de dollars de la trésorerie affectée au rachat d'actions dans le cadre de notre programme d'offre publique de rachat dans le cours normal des activités. Par ailleurs, le produit tiré de l'exercice d'options sur actions a augmenté de 5,8 millions de dollars. Au quatrième trimestre de 2022, il y a eu une augmentation des sorties de trésorerie liées aux activités d'investissement par rapport au quatrième trimestre de 2021, ce qui s'explique par la trésorerie affectée au rachat net de titres négociables au cours du quatrième trimestre de 2022 comparativement à des ventes nettes au quatrième trimestre de 2021, ainsi que par des sorties de trésorerie liées à l'acquisition d'une filiale, déduction faite de la trésorerie.

____________________________________ 31 Compte tenu de la totalité du bénéfice d'exploitation de BOX dont 52,1 % se rapportent aux participations ne donnant pas le contrôle.



Comparaison de l'exercice clos le 31 décembre 2022 (« 2022 ») et de l'exercice clos le 31 décembre 2021 (« 2021 »)

L'information qui suit porte sur les états financiers du Groupe TMX pour 2022, comparativement à 2021.

(en millions de dollars, sauf les montants

par action) 2022 2021 Augmentation

(diminution)

en dollars Augmentation

(diminution)

en pourcentage Produits 1 116,6 $ 980,7 $ 135,9 $ 14 % Charges d'exploitation 592,1

489,5

102,6

21 % Bénéfice d'exploitation 524,5

491,2

33,3

7 % Bénéfice net attribuable aux détenteurs

d'instruments de capitaux propres du Groupe

TMX 542,7

338,5

204,2

60 % Bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs

d'instruments de capitaux propres du Groupe

TMX32 399,1

401,2

(2,1)

(1) %

















Résultat par action attribuable aux détenteurs

d'instruments de capitaux propres du Groupe

TMX















De base 9,74

6,03

3,71

62 % Dilué 9,69

5,99

3,70

62 % Résultat ajusté par action attribuable aux

détenteurs d'instruments de capitaux propres

du Groupe TMX33















De base 7,16

7,14

0,02

0 % Dilué 7,13

7,10

0,03

0 %

















Entrées de trésorerie liées aux activités

d'exploitation 444,1

441,4

2,7

1 %



_______________________________ 32 Le bénéfice net ajusté est une mesure non conforme aux PCGR. Voir l'analyse à la rubrique Mesures non conformes aux PCGR. 33 Le résultat ajusté par action est un ratio non conforme aux PCGR. Voir l'analyse à la rubrique Mesures non conformes aux PCGR.



Bénéfice net attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres du Groupe TMX et résultat par action

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres du Groupe TMX s'est chiffré à 542,7 millions de dollars en 2022, ou 9,74 $ par action ordinaire de base et 9,69 $ par action ordinaire après dilution, contre un bénéfice net attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres du Groupe TMX de 338,5 millions de dollars, ou 6,03 $ par action ordinaire de base et 5,99 $ par action ordinaire après dilution, pour 2021. La progression du bénéfice net attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres du Groupe TMX rend compte d'un profit à la réévaluation de notre participation dans BOX à l'acquisition du contrôle des voix de 177,9 millions de dollars en 2022, d'une diminution de la charge d'impôt sur le résultat de 20,4 millions de dollars en 2022 par rapport au renversement d'une provision pour impôt d'un exercice antérieur, alors que nous avions engagé une charge d'impôt sur le résultat de 19,6 millions de dollars en 2021 en raison d'une modification du taux d'imposition des sociétés au Royaume-Uni, ainsi que d'une hausse de 33,3 millions de dollars du bénéfice d'exploitation (compte tenu de la totalité du bénéfice d'exploitation de BOX dont 52,1 % sont une participation ne donnant pas le contrôle). La hausse du bénéfice d'exploitation de 2021 à 2022 résulte d'une augmentation de 135,9 millions de dollars des produits, ce qui comprend un montant de 118,5 millions de dollars lié à BOX (consolidée à compter du 3 janvier 2022), un montant de 33,6 millions de dollars lié à AST Canada (entreprise acquise le 12 août 2021), un montant de 3,4 millions de dollars liés à Tradesignal (entreprise acquise le 1er juin 2021) et un montant de 1,0 million de dollars lié à Wall Street Horizon (entreprise acquise le 9 novembre 2022), facteurs qui ont été quelque peu contrebalancés par une hausse de 102,6 millions de dollars des charges d'exploitation. La hausse des charges d'exploitation en 2022 par rapport à 2021 tient compte d'un montant d'environ 84,2 millions de dollars lié à AST Canada, à BOX, à Tradesignal et à Wall Street Horizon, dont 16,8 millions de dollars au titre de l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises pour AST Canada, BOX et Tradesignal, 0,5 million de dollars au titre des coûts de l'entente visant la prestation de services de transition pour AST Canada et 10,3 millions de dollars de coûts d'intégration pour AST Canada et Wall Street Horizon. Ces augmentations des charges d'exploitation ont été quelque peu neutralisées par la diminution de 16,4 millions de dollars des charges au titre des régimes incitatifs à court terme liés au rendement destinés aux employés et une réduction de 2,0 millions de dollars des charges liées aux acquisitions.

L'augmentation du résultat par action a également découlé en partie de la baisse du nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation de 2021 à 2022.

Rapprochement du bénéfice net ajusté34 attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres du Groupe TMX et du résultat ajusté par action35 de 2022 et de 2021

Les tableaux suivants présentent un rapprochement du bénéfice net attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres du Groupe TMX au bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres du Groupe TMX et du résultat par action au résultat ajusté par action. Les résultats financiers ont été ajustés de manière à rendre compte des éléments suivants :

Les charges d'amortissement des immobilisations incorporelles de 2021 et de 2022 liées à la transaction Maple de 2012 (TSX, TSXV, MX, CDS, Alpha et Shorcan), à Compagnie Trust TSX, à Trayport (y compris VisoTech et Tradesignal), à AST Canada et à BOX, qui sont une composante du poste Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles.



Les coûts d'intégration liés à l'intégration d'AST Canada en 2021 et en 2022 et à l'intégration de Wall Street Horizon en 2022. Ces coûts sont inclus dans les postes Frais de vente et charges générales et administratives, Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles, Rémunération et avantages et Systèmes d'information et de négociation.



Les coûts d'acquisition et coûts connexes en 2021 liés à l'acquisition d'AST Canada (entreprise acquise le 12 août 2021) et les participations dans ETFLogic (février 2022), dans Ventriks (juin 2022) ainsi qu'à l'acquisition de Wall Street Horizon (entreprise acquise le 9 novembre 2022) en 2022. Ces coûts sont inclus dans les postes Frais de vente et charges générales et administratives et Rémunération et avantages.



Le renversement d'une radiation d'actifs d'impôt différé en 2017 liés à TMX Atrium Wireless (entreprise vendue en avril 2017) en 2021. Cette augmentation des actifs d'impôt différé est prise en compte dans la charge d'impôt sur le résultat (se reporter à la rubrique Informations supplémentaires - Charge d'impôt sur le résultat et taux d'impôt effectif pour obtenir davantage de renseignements).



Une augmentation des passifs d'impôt différé qui a donné lieu à une hausse des charges d'impôt sur le résultat en 2021 découlant d'une hausse des taux d'imposition des sociétés au Royaume-Uni, qui passeront de 19 % à 25 % à compter du 1er avril 2023. Une diminution du passif d'impôt différé qui a donné lieu à une baisse des charges d'impôt sur le résultat en 2022, découlant d'une baisse des taux d'imposition futurs de la Pennsylvanie et du Nebraska .



En 2022, nous avons renversé une provision pour impôts d'un exercice antérieur, ce qui a donné lieu à une diminution de la charge d'impôt sur le résultat.



Le profit résultant de la réévaluation de notre participation dans BOX à l'acquisition du contrôle des voix (le 3 janvier 2022) en 2022. Ce profit est inclus dans les Autres produits.

_______________________________ 34 Le bénéfice net ajusté est une mesure non conforme aux PCGR. Voir l'analyse à la rubrique Mesures non conformes aux PCGR. 35 Le résultat ajusté par action est un ratio non conforme aux PCGR. Voir l'analyse à la rubrique Mesures non conformes aux PCGR.



Avant impôt Impôt Après impôt (en millions de dollars)

(non audité) 2022 2021 2022 2021 2022 2021 Augmentation

(diminution)

en dollars Augmentation

(diminution)

en pourcentage

Bénéfice net attribuable aux

détenteurs d'instruments de

capitaux propres du

Groupe TMX







542,7 $ 338,5 $ 204,2 $ 60 %

Ajustements pour tenir compte

de ce qui suit :























Amortissement des

immobilisations

incorporelles liées aux

acquisitions36 57,7 49,9 14,2 9,4 43,5

40,5

3,0

7 %

Coûts d'intégration37 13,7 3,4 3,6 0,9 10,1

2,5

7,6

304 %

Coûts liés aux acquisitions

et coûts connexes38 1,8 3,4 -- 0,4 1,8

3,0

(1,2)

(40) %

Renversement d'une

radiation antérieure

d'actifs d'impôt différé39 -- -- -- 2,9 --

(2,9)

2,9

(100) %

Variation des passifs

d'impôt différé découlant

de modifications des taux

d'imposition futurs40 -- -- 0,7 (19,6) (0,7)

19,6

(20,3)

(104) %

Renversement d'une

provision pour impôt

sur le résultat d'un

exercice antérieur41 -- -- 20,4 -- (20,4)

--

(20,4)

s. o.

Profit lié à BOX42 (177,9) -- -- -- (177,9)

--

(177,9)

s. o.

Bénéfice net ajusté attribuable

aux détenteurs d'instruments

de capitaux propres du

Groupe TMX43







399,1 $ 401,2 $ (2,1)

(1) %





Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres du Groupe TMX a diminué de 1 %, passant de 401,2 millions de dollars en 2021 à 399,1 millions de dollars en 2022 en raison surtout d'une diminution du bénéfice d'exploitation (déduction faite de la partie du bénéfice d'exploitation se rapportant à la participation ne donnant pas le contrôle de 52,1 % dans BOX).

___________________________________ 36 Comprend la charge d'amortissement des immobilisations incorporelles acquises, y compris AST Canada en 2021, et BOX, AST Canada et Tradesignal en 2022. 37 Comprend les coûts liés à l'intégration d'AST Canada (entreprise acquise le 12 août 2021) et de Wall Street Horizon (entreprise acquise le 9 novembre 2022). Se reporter à la rubrique Initiatives et réalisations du rapport de gestion annuel de 2022 pour obtenir davantage de renseignements. 38 Comprend les coûts liés aux acquisitions d'AST Canada (entreprise acquise le 12 août 2021) et de Tradesignal (entreprise acquise le 1er juin 2021) pour l'exercice 2021 et de la participation dans ETFLogic (février 2022), dans Ventriks Ltd (juin 2022), ainsi qu'à l'acquisition de Wall Street Horizon (entreprise acquise le 9 novembre 2022) en 2022. Se reporter à la rubriques Initiatives et réalisations du rapport de gestion annuel de 2022 pour obtenir davantage de renseignements. 39 A trait à TMX Atrium Wireless (entreprise vendue en avril 2017). 40 Le résultat pour 2022 tient compte de la diminution du passif d'impôt différé découlant de réductions futures des taux d'imposition en Pennsylvanie et au Nebraska, tandis que le résultat pour 2021 tient compte de l'augmentation du passif d'impôt différé découlant d'une modification du taux d'imposition futur au Royaume-Uni. 41 A trait à une réserve pour impôt d'un exercice antérieur qui n'est plus nécessaire. 42 Profit résultant de la réévaluation de notre participation dans BOX à l'acquisition du contrôle des voix (à compter du 3 janvier 2022). Voir la rubrique Autres produits du rapport de gestion annuel de 2022 pour obtenir davantage de renseignements. 43 Le bénéfice net ajusté est une mesure non conforme aux PCGR. Voir l'analyse à la rubrique Mesures non conformes aux PCGR.







2022 2021 (non audité) De base

Dilué

De base

Dilué

Résultat par action attribuable aux détenteurs

d'instruments de capitaux propres du Groupe TMX 9,74 $ 9,69 $ 6,03 $ 5,99 $ Ajustements pour tenir compte de ce qui suit :















Amortissement des immobilisations incorporelles

liées aux acquisitions44 0,78

0,78

0,72

0,72

Coûts d'intégration45 0,18

0,18

0,04

0,04

Coûts liés aux acquisitions et coûts connexes46 0,03

0,03

0,05

0,05

Renversement d'une radiation antérieure d'actifs d'impôt

différé47 --

--

(0,05)

(0,05)

Variation des passifs d'impôt différé découlant de

modifications des taux d'imposition futurs48 (0,01)

(0,01)

0,35

0,35

Renversement d'une provision pour impôt sur le résultat

d'un exercice antérieur49 (0,37)

(0,36)

--

--

Profit lié à BOX50 (3,19)

(3,18)

--

--

Résultat ajusté par action attribuable aux détenteurs

d'instruments de capitaux propres du Groupe TMX 51 7,16 $ 7,13 $ 7,14 $ 7,10 $ Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation 55 745 825

55 994 301

56 098 460

56 474 945























Le résultat ajusté dilué par action a augmenté de 0,03 $, passant de 7,10 $ en 2021 à 7,13 $ en 2022, en raison d'une diminution du nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation de 2021 à 2022. L'augmentation a été quelque peu contrebalancée par la diminution du bénéfice d'exploitation (déduction faite de la partie du bénéfice d'exploitation se rapportant à la participation ne donnant pas le contrôle de 52,1 % dans BOX).

____________________________________ 44 Comprend la charge d'amortissement des immobilisations incorporelles acquises, y compris AST Canada en 2021, et BOX, AST Canada et Tradesignal en 2022. 45 Comprend les coûts liés à l'intégration d'AST Canada (entreprise acquise le 12 août 2021) et de Wall Street Horizon (entreprise acquise le 9 novembre 2022). Se reporter à la rubrique Initiatives et réalisations du rapport de gestion annuel de 2022 pour obtenir davantage de renseignements. 46 Comprend les coûts liés aux acquisitions d'AST Canada (entreprise acquise le 12 août 2021) et de Tradesignal (entreprise acquise le 1er juin 2021) en 2021, de la participation dans ETFLogic (février 2022), dans Ventriks Ltd. (juin 2022) et à l'acquisition de Wall Street Horizon (entreprise acquise le 9 novembre 2022) en 2022. Se reporter à la rubriques Initiatives et réalisations du rapport de gestion annuel de 2022 pour obtenir davantage de renseignements. 47 A trait à TMX Atrium Wireless (entreprise vendue en avril 2017). 48 Le résultat pour 2022 tient compte de la diminution du passif d'impôt différé découlant de réductions futures des taux d'imposition en Pennsylvanie et au Nebraska, tandis que le résultat pour 2021 tient compte de l'augmentation du passif d'impôt différé découlant d'une modification du taux d'imposition futur au Royaume-Uni. 49 A trait à une réserve pour impôt d'un exercice antérieur qui n'est plus nécessaire. 50 Profit résultant de la réévaluation de notre participation dans BOX à l'acquisition du contrôle des voix (à compter du 3 janvier 2022). Se reporter à la rubrique Autres produits du rapport de gestion annuel de 2022 pour obtenir davantage de renseignements. 51 Le résultat ajusté par action est un ratio non conforme aux PCGR. Voir l'analyse à la rubrique Mesures non conformes aux PCGR.



PRATIQUE DE GOUVERNANCE À L'ÉGARD DES ÉTATS FINANCIERS

Le comité des finances et de l'audit du conseil d'administration du Groupe TMX (le « conseil ») a passé en revue le présent communiqué de presse ainsi que les états financiers consolidés annuels audités de 2022 et le rapport de gestion connexe, et il a recommandé que le conseil les approuve. Les états financiers consolidés annuels audités de 2022, le rapport de gestion s'y rapportant et le contenu du présent communiqué de presse ont été approuvés par tous les membres du conseil suivant leur examen.

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

Nos états financiers consolidés annuels audités de 2022 sont établis en conformité avec les IFRS et sont présentés en dollars canadiens, sauf indication contraire. Les mesures financières comprises dans le rapport de gestion et le présent communiqué de presse sont fondées sur des états financiers qui ont été préparés conformément aux IFRS, sauf indication contraire, et sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

ACCÈS AUX DOCUMENTS

Le Groupe TMX a déposé ses états financiers consolidés annuels audités et son rapport de gestion pour 2022 auprès des organismes de réglementation canadiens des valeurs mobilières. Le présent communiqué de presse doit être lu à la lumière de nos états financiers consolidés annuels audités et de notre rapport de gestion pour 2022. Ces documents sont disponibles à l'adresse www.sedar.com ou sur le site Web du Groupe TMX, à l'adresse www.tmx.com. Ce communiqué de presse ne reprend pas les renseignements figurant sur le site Web. En outre, il sera possible d'obtenir sans frais des exemplaires de ces documents en communiquant avec l'équipe des relations avec les investisseurs du Groupe TMX par téléphone, au 416 947-4277, ou par courriel, à [email protected].

MISE EN GARDE CONCERNANT L'INFORMATION PROSPECTIVE

Le présent communiqué de presse du Groupe TMX renferme de l'« information prospective » (au sens attribué à ce terme dans la législation en valeurs mobilières canadienne applicable) qui est fondée sur des attentes, des hypothèses, des estimations, des prévisions et d'autres facteurs que la direction estime pertinents en date du présent communiqué de presse. On reconnaît souvent, mais pas toujours, l'information prospective à l'emploi de termes et d'expressions de nature prospective comme « prévoir », « s'attendre à », « budgéter », « planifier », « viser », « estimer », « avoir l'intention de », ou « croire », ou des variantes de ces termes et expressions ou leur forme négative ou des déclarations selon lesquelles certaines mesures ou certains événements ou résultats « peuvent », « devraient », « pourraient » ou « pourront », ou non, être prises, survenir ou se matérialiser. En raison de sa nature, l'information prospective exige que nous formulions des hypothèses et est exposée à des risques et à des incertitudes d'importance en raison desquels nos attentes, nos conclusions et nos hypothèses pourraient se révéler inexactes.

L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse comprend notamment nos objectifs à long terme concernant le TCAC des produits et le TCAC du résultat ajusté par action; notre cible à l'égard du ratio de distribution des dividendes; notre cible à l'égard du ratio dette-BAIIA ajusté; nos objectifs concernant la croissance des produits récurrents, des produits à l'extérieur du Canada et du pourcentage des produits de SGPSA par rapport au total des produits du Groupe TMX; la modernisation des plateformes de compensation, notamment les dépenses en trésorerie prévues relativement à la modernisation de nos plateformes de compensation et le moment où cette modernisation se concrétisera; d'autres énoncés portant sur les réductions de coûts; l'incidence de la capitalisation boursière globale des émetteurs inscrits à la TSX et à la TSXV (de 2021 à 2022); les changements futurs au taux d'impôt prévu par la loi du Groupe TMX anticipé pour 2023; d'autres facteurs relatifs aux bourses de valeurs, aux bourses de dérivés et aux chambres de compensation ainsi qu'à l'entreprise, aux objectifs et priorités stratégiques, à la conjoncture du marché, aux tarifs, aux projets de nature technologique et à d'autres initiatives commerciales, y compris le calendrier de leur mise en œuvre, aux avantages et synergies prévus découlant d'AST Canada, y compris l'incidence attendue sur le résultat et le résultat ajusté par action du Groupe TMX et le calendrier de ceux-ci; ainsi que les résultats financiers ou la situation financière, les activités et les perspectives du Groupe TMX qui comportent des risques et des incertitudes d'importance.

Ces risques incluent notamment la concurrence d'autres bourses ou marchés, y compris les systèmes de négociation parallèles et les nouvelles technologies et les autres sources de financement, à l'échelle nationale ou internationale; la dépendance à l'égard de l'économie canadienne; les répercussions défavorables sur nos résultats de la conjoncture ou de l'incertitude entourant l'économie mondiale (y compris la COVID-19, la hausse des taux d'intérêt, la forte inflation et les contraintes des chaînes d'approvisionnement), notamment les modifications aux cycles commerciaux qui ont une incidence sur notre secteur; l'incapacité de recruter et de maintenir en poste du personnel qualifié; des facteurs géopolitiques et autres qui pourraient entraîner une interruption des activités (y compris la COVID-19); la dépendance à l'égard de la technologie de l'information; la vulnérabilité de nos réseaux et des fournisseurs de services tiers à l'égard des risques de sécurité, notamment des cyberattaques; l'incapacité de formuler ou de mettre en œuvre adéquatement nos stratégies; les contraintes imposées par la réglementation; les contraintes imposées en raison de notre niveau d'endettement; les risques liés aux litiges ou à d'autres procédures; la dépendance envers une clientèle suffisante; l'incapacité d'élaborer, de commercialiser ou de faire accepter de nouveaux produits; l'incapacité de conclure des acquisitions et d'intégrer les entreprises acquises de manière à atteindre les objectifs économiques prévus, y compris AST Canada, ou de nous dessaisir d'activités moins rentables de manière efficace; le risque de change; l'incidence défavorable de nouvelles activités commerciales; les incidences défavorables de dessaisissements d'activités; l'incapacité de répondre à nos besoins de trésorerie en raison de notre structure de société de portefeuille et des restrictions applicables au versement de dividendes intra-groupe; la dépendance envers des fournisseurs tiers de produits et de services; la dépendance des activités de négociation à l'égard d'un petit nombre de clients; les risques liés à nos activités de compensation; les défis de l'expansion internationale; les restrictions sur la propriété d'actions ordinaires du Groupe TMX; notre incapacité de protéger notre propriété intellectuelle; les répercussions défavorables d'un événement de marché systémique sur certaines de nos activités; les risques liés au crédit des clients; le fait que les structures de coûts sont largement fixes; l'incapacité de réaliser des réductions de coûts selon les montants ou le calendrier prévus; la dépendance à l'égard du niveau d'activité boursière qui échappe à notre volonté; les contraintes réglementaires qui s'appliquent aux activités du Groupe TMX et de ses filiales réglementées, les coûts relatifs aux services de compensation et de dépôt, les volumes de négociation (qui pourraient être supérieurs ou inférieurs aux prévisions) et l'incidence connexe sur les produits; les niveaux futurs des produits, qui pourraient être moins importants que prévu, ou des coûts, qui pourraient être plus importants que prévu.

L'information prospective est fondée sur un certain nombre d'hypothèses qui peuvent se révéler inexactes, notamment les hypothèses relatives à la capacité du Groupe TMX de soutenir la concurrence de marchés boursiers mondiaux et régionaux et d'autres bourses; la conjoncture économique et commerciale en général; les cours de change (notamment les estimations des cours de change entre le dollar canadien et le dollar américain ou la livre sterling); les prix des marchandises; le niveau des opérations et de l'activité sur les marchés et particulièrement le niveau des opérations sur les principaux produits du Groupe TMX; les activités d'expansion, de marketing et de vente; la disponibilité continue de financement à des conditions acceptables pour des initiatives futures; les changements aux taux d'intérêt et le moment de ces changements, notamment, pouvant influer positivement ou négativement sur l'apport d'AST Canada au résultat ajusté par action; le montant et le moment des synergies des produits et des coûts relatifs aux technologies découlant de l'acquisition d'AST Canada; les niveaux de productivité du Groupe TMX, de même que ceux de ses concurrents; la concurrence sur le marché; les activités de recherche et de développement; la capacité de lancer avec succès de nouveaux produits et services et leur acceptation par les clients; le lancement réussi de diverses ressources et capacités technologiques; l'incidence de divers règlements sur le Groupe TMX et ses clients; le maintien de bonnes relations entre le Groupe TMX et son personnel; et la durée de toute interruption de travail, panne du matériel ou autre interruption importante des activités à l'un de ses établissements, à l'exception des interruptions pour entretien et autres interruptions similaires prévues.

Hypothèses relatives aux objectifs financiers à long terme

Outre les hypothèses énoncées ci-dessus, l'information prospective se rapportant aux objectifs à long terme de TCAC des produits et aux objectifs à long terme de TCAC du résultat ajusté par action est fondée sur des hypothèses, notamment :

le succès obtenu par le Groupe TMX dans la réalisation d'initiatives de croissance et l'atteinte d'objectifs commerciaux;

la poursuite des investissements dans des entreprises de croissance et dans des initiatives de transformation, dont des technologies et systèmes de la prochaine génération;

l'absence de variations importantes de notre taux d'impôt effectif et du nombre de nos actions en circulation;

la croissance des produits récurrents interne et externe;

des niveaux modérés de volatilité au sein des marchés à long terme;

des niveaux d'inscriptions, de négociation et de compensation conformes à l'activité historique;

une croissance économique conforme à l'activité historique;

l'absence de modifications importantes dans la réglementation;

la poursuite de la gestion disciplinée des charges dans l'ensemble de nos activités;

la révision continue des priorités d'investissement en faveur de solutions d'entreprise et de nouvelles capacités;

la génération de flux de trésorerie disponibles conformes aux montants annualisés historiques;

une incidence limitée de l'inflation, de la hausse des taux d'intérêt et des contraintes des chaînes d'approvisionnement sur nos plans de croissance des activités à long terme, y compris sur la capacité de nos émetteurs inscrits de mobiliser des capitaux.

Bien que nous estimions que des événements ou des faits subséquents pourraient nous amener à modifier notre point de vue, nous n'avons nullement l'intention de mettre à jour la présente information prospective, à moins que la législation en valeurs mobilières applicable ne nous y oblige. Il ne faut pas se fier à la présente information prospective comme s'il s'agissait de notre avis à une date postérieure à celle du présent communiqué de presse. Nous avons tenté de répertorier les facteurs importants susceptibles de faire différer sensiblement les mesures, événements ou résultats réels de ceux qui sont actuellement présentés dans l'information prospective. Toutefois, il peut exister d'autres facteurs pouvant faire différer sensiblement les mesures, événements ou résultats de ceux qui sont actuellement prévus, estimés ou attendus. Rien ne garantit que l'information prospective se révélera exacte, étant donné que les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. Par conséquent, le lecteur ne doit pas se fier outre mesure à l'information prospective. La liste des facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur nous ne se veut pas exhaustive. Une description des facteurs susmentionnés est présentée à la rubrique Gestion des risques d'entreprise de notre rapport de gestion annuel de 2022.

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX, La Caisse canadienne de dépôt de valeurs, la Bourse de Montréal, la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés et Trayport, qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres, Singapour et Vienne. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com. Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup.

GROUPE TMX LIMITÉE

Bilans consolidés

(en millions de dollars canadiens)

(non audité) 31 décembre 2022

31 décembre 2021

Actifs







Actifs courants







Trésorerie et équivalents de trésorerie 375,7 $ 264,3 $ Trésorerie et équivalents de trésorerie soumis à des restrictions 234,1

180,0

Titres négociables 117,4

77,3

Clients et autres débiteurs 156,5

132,6

Soldes des adhérents et des membres compensateurs 49 340,8

57 113,5

Autres actifs courants 38,0

32,6

Total des actifs courants 50 262,5

57 800,3











Actifs non courants







Goodwill et immobilisations incorporelles 5 517,6

5 156,9

Actifs au titre de droits d'utilisation 79,7

84,3

Actifs d'impôt différé 23,6

24,7

Autres actifs non courants 99,7

133,2

Total des actifs non courants 5 720,6 $ 5 399,1 $ Total des actifs 55 983,1 $ 63 199,4 $









Passifs et capitaux propres







Passifs courants







Fournisseurs et autres créditeurs 131,4 $ 152,8 $ Retenues d'impôt des adhérents 234,1

180,0

Soldes des adhérents et des membres compensateurs 49 340,8

57 113,5

Dette 249,9

--

Prélèvement sur les facilités de crédit et de trésorerie 14,1

2,0

Autres passifs courants 42,1

70,7

Total des passifs courants 50 012,4

57 519,0











Passifs non courants







Dette 747,8

997,1

Obligations locatives 87,6

88,3

Passifs d'impôt différé 876,8

844,9

Autres passifs non courants 51,1

44,0

Total des passifs non courants 1 763,3

1 974,3

Total des passifs 51 775,7

59 493,3











Capitaux propres







Capital social 2 831,1

2 875,8

Surplus d'apport 10,9

11,8

Résultats non distribués 1 178,3

817,1

Cumul des autres éléments du résultat global (33,1)

1,4

Total des capitaux propres attribuables aux détenteurs d'instruments de

capitaux propres de la société 3 987,2

3 706,1

Participations ne donnant pas le contrôle 220,2

--

Total des capitaux propres 4 207,4

3 706,1











Total des passifs et des capitaux propres 55 983,1 $ 63 199,4 $

GROUPE TMX LIMITÉE

États consolidés du résultat net

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action) Pour les trimestres clos les

31 décembre

Pour les exercices clos les

31 décembre

(non audité) 2022

2021

2022

2021



















Produits 274,1 $ 252,4 $ 1 116,6 $ 980,7 $ Intérêts liés aux opérations de pension sur titres et aux

garanties















Produits d'intérêts 350,7

21,1

747,8

53,9

Charges d'intérêts (350,7)

(21,1)

(747,8)

(53,9)

Intérêts liés aux opérations de pension sur titres et aux

garanties, montant net --

--

--

--

Total des produits 274,1

252,4

1 116,6

980,7



















Rémunération et avantages 69,6

68,0

274,7

253,5

Systèmes d'information et de négociation 26,3

19,4

90,9

64,6

Frais de vente et charges générales et administratives 29,9

25,8

112,7

84,3

Amortissements des immobilisations corporelles et

incorporelles 29,0

23,0

113,8

87,1

Total des charges d'exploitation 154,8

136,2

592,1

489,5



















Bénéfice d'exploitation 119,3

116,2

524,5

491,2



















Quote-part du bénéfice des entreprises comptabilisées

selon la méthode de la mise en équivalence (0,5)

5,8

(1,3)

24,2

Autres produits --

--

177,9

--

Charges financières nettes (5,5)

(9,0)

(30,8)

(36,1)

Bénéfice avant l'impôt sur le résultat 113,3

113,0

670,3

479,3



















Charge d'impôt sur le résultat 2,8

25,1

88,5

140,8



















Bénéfice net 110,5

87,9 $ 581,8 $ 338,5 $

















Bénéfice net attribuable aux éléments suivants :















Détenteurs d'instruments de capitaux propres de la

société 102,2 $ 87,9 $ 542,7 $ 338,5 $ Participations ne donnant pas le contrôle 8,3

--

39,1

--



110,5 $ 87,9 $ 581,8 $ 338,5 $

















Résultat par action (attribuable aux détenteurs

d'instruments de capitaux propres de la société)















De base 1,84 $ 1,57 $ 9,74 $ 6,03 $ Dilué 1,83 $ 1,56 $ 9,69 $ 5,99 $

GROUPE TMX LIMITÉE

États consolidés du résultat global

(en millions de dollars canadiens) Pour les trimestres clos les

31 décembre

Pour les exercices clos les

31 décembre

(non audité) 2022

2021

2022

2021



















Bénéfice net 110,5 $ 87,9 $ 581,8 $ 338,5 $

















Autres éléments du résultat global

































Éléments qui ne seront pas reclassés aux états consolidés

du résultat net















Gain actuariel (perte actuarielle) au titre du régime de

retraite à prestations définies et des autres régimes

d'avantages complémentaires de retraite (après

l'économie d'impôt de 2,9 $ au quatrième trimestre

de 2022, la charge d'impôt de 1,1 $ au quatrième

trimestre de 2021, la charge d'impôt de 1,3 $ pour

l'exercice 2022 au complet et la charge d'impôt de 4,0 $

pour l'exercice 2021 au complet) (8,1)

3,2

3,6

11,3

Total des éléments qui ne seront pas reclassés aux

états consolidés du résultat net (8,1)

3,2

3,6

11,3



















Éléments susceptibles d'être reclassés ultérieurement aux

états consolidés du résultat net















(Perte latente) profit latent sur la conversion des états

financiers des établissements à l'étranger 42,2

0,3

(21,9)

(19,2)

Total des éléments susceptibles d'être reclassés

ultérieurement aux états consolidés du résultat net 42,2

0,3

(21,9)

(19,2)

Résultat global total 144,6 $ 91,4 $ 563,5 $ 330,6 $

















Résultat global total attribuable aux éléments suivants :















Détenteurs d'instruments de capitaux propres de la société 140,6 $ 91,4 $ 511,8 $ 330,6 $ Participations ne donnant pas le contrôle 4,0

--

51,7

--



144,6 $ 91,4 $ 563,5 $ 330,6 $

GROUPE TMX LIMITÉE

États consolidés des variations des capitaux propres

(en millions de dollars canadiens)

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2022



Capital

social

Surplus

d'apport

Cumul des

autres

éléments

du résultat

global

Résultats

non

distribués

Total

attributable

aux

détenteurs

d'instruments

de capitaux

propres

Participations

ne donnant

pas le

contrôle

Total des

capitaux

propres

Solde au 1er janvier 2022 2 875,8 $ 11,8 $ 1,4 $ 817,1 $ 3 706,1 $ -- $ 3 706,1 $





























Acquisition de participations ne

donnant pas le contrôle par

l'intermédiaire d'un changement de

contrôle --

--

--

--

--

194,0

194,0































Bénéfice net --

--

--

542,7

542,7

39,1

581,8































Autres éléments du résultat global



























Perte latente sur la conversion des états

financiers des établissements à

l'étranger --

--

(34,5)

--

(34,5)

12,6

(21,9)

Gain actuariel au titre du régime de

retraite à prestations définies et des

autres régimes d'avantages

complémentaires de retraite, après

impôt --

--

--

3,6

3,6

--

3,6

Résultat global total --

--

(34,5)

546,3

511,8

51,7

563,5































Dividendes aux détenteurs d'instruments

de capitaux propres --

--

--

(185,1)

(185,1)

--

(185,1)

Dividendes aux participations ne donnant

pas le contrôle --

--

--

--

--

(25,5)

(25,5)

Produit de l'exercice d'options sur

actions 26,6

--

--

--

26,6

--

26,6

Coût des options sur actions exercées 3,0

(3,0)

--

--

--

--

--

Coût du régime d'options sur actions --

2,1

--

--

2,1

--

2,1

Actions rachetées dans le cadre d'une

offre publique de rachat dans le cours

normal des activités (74,3)

--

--

--

(74,3)

--

(74,3)

Solde au 31 décembre 2022 2 831,1 $ 10,9 $ (33,1) $ 1 178,3 $ 3 987,2 $ 220,2 $ 4 207,4 $

GROUPE TMX LIMITÉE

États consolidés des variations des capitaux propres

(en millions de dollars canadiens)

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2021

Capital

social

Surplus

d'apport

Cumul des

autres

éléments

du résultat

global

Résultats non

distribués

Total des

capitaux

propres

Solde au 1er janvier 2021 2 943,6 $ 11,1 $ 20,6 $ 636,2 $ 3 611,5 $





















Bénéfice net --

--

--

338,5

338,5























Autres éléments du résultat global



















Perte latente sur la conversion des états

financiers des établissements à l'étranger --

--

(19,2)

--

(19,2)

Gain actuariel au titre du régime de retraite à

prestations définies et des autres régimes

d'avantages complémentaires de retraite,

après impôt --

--

--

11,3

11,3

Résultat global total --

--

(19,2)

349,8

330,6























Dividendes aux détenteurs d'instruments

de capitaux propres --

--

--

(168,9)

(168,9)

Produit de l'exercice d'options sur actions 15,1

--

--

--

15,1

Coût des options sur actions exercées 1,5

(1,5)

--

--

--

Coût du régime d'options sur actions --

2,2

--

--

2,2

Actions rachetées dans le cadre d'une offre

publique de rachat dans le cours normal des

activités (84,4)

--

--

--

(84,4)

Solde au 31 décembre 2021 2 875,8 $ 11,8 $ 1,4 $ 817,1 $ 3 706,1 $

GROUPE TMX LIMITÉE

Tableaux consolidés des flux de trésorerie

(en millions de dollars canadiens) Pour les trimestres clos les

31 décembre

Pour les exercices clos les

31 décembre

(non audité) 2022

2021

2022

2021



















Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités d'exploitation















Bénéfice avant l'impôt sur le résultat 113,3 $ 113,0 $ 670,3 $ 479,3 $ Ajustements pour déterminer les flux de trésorerie nets















Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 29,0

23,0

113,8

87,1

Charges financières nettes 5,5

9,0

30,8

36,1

Autres produits --

--

(177,9)

--

Quote-part (du bénéfice) de la perte des entreprises comptabilisées

selon la méthode de la mise en équivalence 0,5

(5,8)

1,3

(24,2)

Coût du régime d'options sur actions 0,6

0,7

2,1

2,2

(Profit) perte de change latent 1,7

(0,1)

(0,7)

(0,4)

Variations des éléments suivants :















Clients et autres débiteurs, et charges payées d'avance 2,1

(14,5)

(4,3)

(19,7)

Fournisseurs et autres créditeurs (0,7)

28,0

(57,9)

4,8

Provisions 0,5

(0,4)

2,8

(0,6)

Produits différés (22,2)

(22,3)

(7,3)

7,6

Autres actifs et passifs (0,7)

(1,9)

6,9

(16,2)

Impôt sur le résultat payé (28,7)

(25,7)

(135,8)

(114,6)



100,9

103,0

444,1

441,4



















Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités de financement















Intérêts payés (9,4)

(15,1)

(37,0)

(34,6)

Remboursement d'obligations locatives (2,5)

(2,3)

(9,7)

(8,4)

Produit de l'exercice d'options sur actions 5,9

0,1

26,6

15,1

Actions rachetées dans le cadre d'une offre publique

de rachat dans le cours normal des activités (0,6)

(18,6)

(74,3)

(84,4)

Dividendes versés aux détenteurs d'instruments de capitaux propres (46,2)

(43,1)

(185,1)

(168,9)

Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle --

--

(25,5)

--

Frais de financement de la facilité de crédit et de la dette --

--

--

(1,3)

Produit de l'émission d'obligations non garanties --

--

--

250,0

Variation nette du papier commercial --

--

--

(160,0)

Prélèvement sur les facilités de crédit et de trésorerie, montant net (5,3)

(9,5)

12,1

(2,3)



(58,1)

(88,5)

(292,9)

(194,8)



















Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités d'investissement















Intérêts reçus 3,0

0,4

5,6

1,5

Dividendes reçus --

--

--

5,7

Entrées aux locaux, au matériel et aux immobilisations incorporelles (15,3)

(11,2)

(51,9)

(51,2)

Acquisition de filiales, déduction faite de la trésorerie (18,7)

--

56,2

(138,4)

Acquisition de participations comptabilisées selon la méthode

de la mise en équivalence --

--

(11,2)

--

Titres négociables, montant net (37,6)

0,1

(40,1)

(21,5)



(68,6)

(10,7)

(41,4)

(203,9)



















Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de

trésorerie (25,8)

3,8

109,8

42,7



















Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période 401,0

260,5

264,3

222,1



















Profit (perte) de change latent sur la trésorerie et les équivalents de

trésorerie détenus en monnaie étrangère 0,5

--

1,6

(0,5)



















Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période 375,7 $ 264,3 $ 375,7 $ 264,3 $

