TMX Datalinx étend sa portée mondiale grâce à une offre de données sur les événements de marché de sociétés inscrites

TORONTO, le 7 nov. 2022 /CNW/ - Groupe TMX Limitée annonce aujourd'hui l'acquisition de Wall Street Horizon, Inc. (« WSH »), établie à Boston. WSH est un fournisseur de premier plan de données influentes relatives aux droits et privilèges et aux événements de marché à l'échelle mondiale.

« Groupe TMX s'engage à répondre aux besoins évolutifs de sa clientèle de tous les secteurs du marché et à procurer aux investisseurs un accès aux données qui leur offre l'avantage concurrentiel en matière de placement et de gestion du risque de marché, indique Jay Rajarathinam, chef de l'exploitation du Groupe TMX. L'acquisition de Wall Street Horizon, un fournisseur bien établi de solutions de pointe exclusives et de grande qualité, représente un autre jalon important pour TMX Datalinx et nous permettra d'enrichir le contenu que nous proposons à notre clientèle du monde entier. »

WSH offre aux négociateurs, aux gestionnaires de portefeuille, aux professeurs et chercheurs et à d'autres intervenants des données historiques et prospectives de plus en plus volumineuses sur les événements de marché de sociétés, notamment les dates de publication des résultats, de versement de dividendes, d'échéance des options et les fractionnements et les scissions ainsi qu'un large éventail de colloques destinés aux investisseurs. WSH assure le suivi de quelque 9 000 sociétés inscrites en bourse aux quatre coins de la planète et offre plus de 40 types d'événements de marché.

« L'équipe de Wall Street Horizon est très enthousiaste de se rallier à TMX Datalinx, a annoncé Barry L. Star, chef de la direction de Wall Street Horizon, Inc. Notre entreprise a établi la norme d'excellence pour la présentation de données sur les événements de marché à la communauté des investisseurs institutionnels, et nous sommes impatients de mettre notre savoir-faire au service du Groupe TMX, dont la portée internationale nous permettra de proposer nos services de données aux intervenants des marchés du monde entier. »

La transaction, qui devrait être conclue au quatrième trimestre, sera assujettie aux conditions de clôture usuelles. La société D.A. Davidson agit à titre de conseillère stratégique et financière exclusive pour WSH relativement à la transaction.

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto , la Bourse de croissance TSX , la Bourse Alpha TSX , la Bourse de Montréal , La Caisse canadienne de dépôt de valeurs , la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés et Trayport , qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres, Singapour et Vienne. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le https://www.tmx.com/?lang=frwww.tmx.com . Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup .

