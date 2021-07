MONTRÉAL, le 15 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Groupe Sportscene inc. (« Sportscene » ou « la Société ») (TSXV: SPS.A) annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre terminé le 30 mai 2021.



« Grâce à la diversification de nos activités et au soutien des divers programmes gouvernementaux, nous avons traversé le pire de la crise sanitaire, en préservant notre santé financière, » a dit Jean Bédard, président et chef de la direction. « Nous continuons à faire face à divers défis structurels dont la disponibilité de la main-d'œuvre et certains problème reliés à la chaîne d'approvisionnement. Toutefois, nous émergeons de cette situation sans précédent avec une offre de restauration hors site bonifiée, un réseau de distribution en épicerie bien établi et une stratégie d'approvisionnement locale améliorée. De plus, il est encourageant de constater, suivant la réouverture graduelle de nos salles à manger, que notre clientèle est au rendez-vous. »

Performance financière pour le troisième trimestre terminé le 30 mai 2021

Les produits consolidés ont affiché une diminution de 17,1 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, pour se chiffrer à 13,8 millions $. La pandémie de la COVID-19 a entraîné un ralentissement plus important lors du troisième trimestre de l'exercice 2021. Pendant cette période, la majorité des salles à manger du réseau étaient demeurées fermées, alors qu'au troisième trimestre de l'exercice précédent, les premières mesures sanitaires ne sont entrées en vigueur qu'à partir du 13 mars 2020, soit près de trois semaines après le début du trimestre. Ainsi, les produits provenant des activités de restauration ont diminué de 34,5 % pour se chiffrer à 4,7 millions $. Les produits provenant des ventes au détail ont baissé de 5,9 % pour totaliser 8,0 millions $, dû notamment aux problèmes reliés à la chaîne d'approvisionnement. Cette diminution s'explique également par l'effet de l'expansion du réseau de distribution en 2020, résultant en de fortes commandes de la part de nouvelles bannières désirant bâtir leur inventaire. En raison de la reprise graduelle des activités de restauration, les produits du segment franchisage ont quant à eux affiché une augmentation de 110,8 % pour se chiffrer à 0,8 million $.

Le BAIIA ajusté consolidé(1) du troisième trimestre s'est chiffré à 2,1 millions $, soit une augmentation de 227,3 %, par rapport à une perte de 1,6 million $. Cette croissance du BAIIA ajusté consolidé(1) s'explique par le soutien de différents programmes d'aide gouvernementaux qui n'étaient pas encore en vigueur au troisième trimestre de l'exercice 2020 ainsi que les efforts significatifs mis en place afin de réduire les dépenses. Le BAIIA ajusté provenant des activités de restauration s'est amélioré de 2,8 millions $ et se chiffre à 2,2 millions $. Le BAIIA ajusté provenant des ventes au détail demeure équivalent à celui du troisième trimestre de l'année précédente et se chiffre à 1,0 million $. La perte du BAIIA ajusté provenant des activités de franchisage s'est améliorée de 0,9 million $ pour se chiffrer à 1,2 million $.

Sportscene a ainsi clos le troisième trimestre de l'exercice 2021 avec une perte nette de 0,4 million $ ou 0,05 $ par action, alors que la perte nette s'établissait à 7,1 millions $ ou 0,83 $ par action au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Performance financière pour la période cumulative de 39 semaines terminée le 30 mai 2021

Les produits consolidés cumulatifs de Sportscene ont affiché une diminution de 53,9 % par rapport aux trois premiers trimestres de l'exercice précédent, pour se chiffrer à 41,3 millions $. La pandémie de la COVID-19 et les mesures sanitaires imposées ont entraîné un ralentissement important des secteurs de la restauration, du franchisage et des autres activités. Toutefois, les produits tirés des ventes au détail ont affiché une croissance de 24,7 % pour se chiffrer à 23,6 millions $ en raison d'efforts dévoués à faire croître le réseau de distribution lors du second semestre de l'exercice 2020.

Le BAIIA ajusté consolidé(1) cumulatif des trois premiers trimestres de l'exercice 2021 s'est chiffré à 4,8 millions $, soit une réduction de 35,0 %. L'arrêt partiel des activités de restauration, de franchisage et des autres activités depuis le 13 mars 2020 a été mitigé par les mesures de soutien gouvernementales et les efforts de réduction des dépenses, combinés à la croissance des ventes au détail.

Sportscene a ainsi clos les trois premiers trimestres de l'exercice 2021 avec une perte nette de 1,8 million $ ou 0,21 $ par action (de base et dilué), alors que la perte nette s'établissait à 4,7 millions $ ou 0,54 $ par action (de base et dilué) lors de la période équivalente de l'exercice précédent.

Perspectives

Plan de déconfinement et reprise graduelle des activités de restauration dans l'ensemble des régions du Québec

Avec l'amélioration récente de la situation épidémiologique, le gouvernement du Québec a mis en place un programme d'allégements progressif des mesures sanitaires à travers la province. Depuis le 28 mai 2021, le plan de déconfinement graduel permet maintenant la réouverture de toutes les salles à manger des restaurants du réseau, avec certaines limitations de capacité afin de respecter la distanciation sociale. Sportscene accueille ce développement avec enthousiasme et la Société travaille d'arrache-pied à assurer le succès de la reprise des activités de restauration tout en veillant à maintenir l'expérience client et employé pour laquelle la bannière est reconnue.

Afin de retrouver la pleine vitesse de croisière et renouer avec la profitabilité, les priorités seront axées sur l'optimisation des activités dans ce nouveau contexte opérationnel et l'amélioration continue de l'offre de restauration. En prévision de la reprise, Sportscene a également redémarré plusieurs projets, dont des investissements dans le recrutement et la formation du personnel. La Société a aussi investi dans les technologies de pointe, afin d'actualiser le Club Cage, son application mobile, et soutenir l'évolution favorable de l'offre de restauration hors site La Cage - Chez Vous. De plus, la récente conclusion d'une entente d'approvisionnement avec un fournisseur québécois pour les populaires côtes levées distribuées en épicerie permettra à Sportscene de se démarquer davantage dans un environnement toujours aussi compétitif.

Mise en garde

Le présent communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs à l'égard de la Société. Les déclarations formulées d'après les attentes actuelles de la direction comportent des risques et des incertitudes inhérents, connus ou non, incluant les risques reliés aux problèmes de santé publique tels que ceux engendrés par la pandémie de la COVID-19. Les résultats futurs pourraient être différents de ce qui est prévu. Le lecteur est mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à toute information de nature prospective. La Société ne s'engage ni à mettre à jour ni à réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf lorsque requis en vertu de la loi.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de Croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Profil

Groupe Sportscene est un pionnier et un leader dans le créneau de la restauration d'ambiance au Québec où il exploite depuis 1984 le réseau de restaurants La Cage - Brasserie Sportive (« La Cage »), concept axé sur l'esprit sportif et une offre de restauration fraîche de provenance locale. Jouissant d'une forte image de marque, La Cage est implantée à la grandeur de la province et regroupe présentement 38 établissements. Sportscene poursuit la diversification de son offre de restauration notamment par son exploitation d'un restaurant de cuisine asiatique P.F. Chang's et de sa division La Cage - Traiteur événementiel, faisant ainsi de la Société un incontournable dans la restauration au Québec. Aux activités de restauration de Sportscene s'ajoutent la vente de produits en épicerie des marques La Cage et Moishes ainsi que la vente de produits prêts-à-manger et de boîtes à cuisiner.

Mesures non conformes aux IFRS

Les mesures suivantes utilisées par la Société ne sont pas des mesures conformes aux Normes internationales d'information financière (« IFRS ») :

(1) Le BAIIA ajusté consolidé correspond au poste « Résultat avant frais financiers, amortissements, perte nette (revenu net) des coentreprises et impôts sur le résultat », duquel sont exclus les autres (gains) pertes et auquel est ajoutée la quote-part du résultat avant frais financiers, amortissements et impôts des coentreprises. Se référer au rapprochement des données financières non conformes aux IFRS ci-dessous.

Rapprochement des données financières non conformes aux IFRS

(non audités, en milliers de $)







13 semaines

terminées le 39 semaines terminées le

30 mai

2021 24 mai

2020 30 mai

2021 24 mai

2020 Résultat avant frais financiers, amortissements, revenu net des coentreprises et impôts sur le résultat 340 (6 631) 2 367 2 111 Autres (gains) pertes (71) 5 062 (483) 4 752 Aide gouvernementale déduite des amortissements et frais financiers 1 777 - 2 764 - Résultat avant frais financiers, amortissements et impôts des coentreprises 5 (42) 176 564 BAIIA ajusté consolidé 2 051 (1 611) 4 824 7 427

Pour de plus amples renseignements sur les résultats et l'évolution de la situation financière de Groupe Sportscene inc., se référer au rapport de gestion et aux états financiers consolidés intermédiaires résumés et notes afférentes pour les périodes de 13 et 39 semaines terminées le 30 mai 2021, lesquels sont disponibles sur SEDAR.

États consolidés intermédiaires résumés du résultat global

(Non audités, en milliers de dollars canadiens sauf pour le résultat par action et le nombre d'actions en circulation)











13 semaines terminées les 39 semaines terminées les

30 mai 24 mai 30 mai 24 mai

2021 2020 2021 2020

$ $

$ Produits 13 822 16 672 41 319 89 723 Coût des produits vendus 8 182 9 623 24 875 36 441 Charges de vente et d'administration, excluant les amortissements 5 371 8 618 14 560 46 419 Autres (gains) pertes(1) (71) 5 062 (483) 4 752 Résultat avant frais financiers, amortissements, perte nette (revenu net) des coentreprises et impôts sur le résultat 340 (6 631) 2 367 2 111 Amortissements 670 2 392 3 623 7 237 Frais financiers 80 503 808 1 551 Perte nette (revenu net) des coentreprises 140 204 280 (206)

890 3 099 4 711 8 582









Résultat avant impôt sur le résultat (550) (9 730) (2 344) (6 471) Recouvrement d'impôt sur le résultat (109) (2 592) (553) (1 773) Résultat net et résultat global (441) (7 138) (1 791) (4 698)









Résultat net et résultat global attribuables aux :

















Actionnaires de la Société (443) (7 082) (1 779) (4 638) Participations ne donnant pas le contrôle 2 (56) (12) (60) Résultat net et résultat global (441) (7 138) (1 791) (4 698)









Résultat par action (en $) :







De base (0,05) (0,83) (0,21) (0,54) Dilué (0,05) (0,83) (0,21) (0,54)









Nombre moyen pondéré d'actions de catégorie A en circulation (en milliers) :







De base 8 568 8 548 8 557 8 548 Dilué 8 568 8 548 8 557 8 548





(1) Les autres (gains) pertes incluent notamment les gains/pertes sur cessions d'immobilisations corporelles, les pertes sur dépréciation d'actifs non courants, les gains sur regroupements d'entreprises et les gains sur cession d'investissements dans des coentreprises. Pour plus de détails, se référer à la note 7 afférente aux états financiers consolidés intermédiaires résumés.

