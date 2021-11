Groupe Sportscene annonce ses résultats du quatrième trimestre de l'exercice 2021

MONTRÉAL, le 25 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Groupe Sportscene inc. (« Sportscene » ou « la Société »); (TSXV : SPS.A) annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice terminés le 29 août 2021.

« En raison du soutien de mesures d'aide gouvernementale, de la réouverture des salles à manger de nos établissements en juin dernier et de la diversification de nos activités, nous avons pu terminer notre année financière en bonne position. Cette réouverture a également eu lieu dans un contexte sportif favorable dû à la participation du Canadien à la finale de la Coupe Stanley, » a dit Jean Bédard, président et chef de la direction.

« Nous sommes particulièrement reconnaissants envers les efforts collectifs de nos employés, franchisés et partenaires qui nous ont permis de nous adapter et même d'innover dans ce nouveau contexte opérationnel, » a conclu M. Bédard.

Performance financière pour le quatrième trimestre terminé le 29 août 2021

L'augmentation des produits consolidés de la Société de 31,2 %, ou 6,3 millions $, pour se chiffrer à 26,4 millions $, provient principalement de l'assouplissement des mesures sanitaires permettant la réouverture des salles à manger à travers le réseau. Toutefois, en comparaison avec le quatrième trimestre de l'exercice 2019, soit avant la pandémie, les produits de la Société sont en baisse de 21,2 %, alors qu'ils atteignaient 33,5 millions $. Les produits provenant des segments des activités de restauration, de franchisage et des autres activités ont ensemble affiché une hausse de 9,1 millions $, comparativement à l'exercice 2020. Cette hausse a été mitigée par la baisse des produits provenant du secteur des ventes au détail. Ces derniers ont connu une diminution de 26,9 %, ou 2,8 millions $ pour se chiffrer à 7,5 millions $. Les difficultés d'approvisionnement et les fortes commandes ayant été passées par de nouveaux comptes clients désirant bâtir leur inventaire lors du quatrième trimestre de l'exercice précédent expliquent en partie cette baisse.

Le BAIIA ajusté consolidé(1) du quatrième trimestre s'est chiffré à 6,3 millions $, soit une augmentation de 110,8 %, ou 3,3 millions $ en raison du soutien des mesures d'aide gouvernementale ainsi que de l'amélioration des marges brutes suite à la réouverture des salles à manger à travers le réseau.

Sportscene a clos le quatrième trimestre de l'exercice 2021 avec un résultat net de 2,4 millions $, équivalent à 0,28 $ par action (de base et dilué), par rapport à un résultat net de 0,7 million $, ou 0,09 $ par action (de base et dilué) lors du trimestre équivalent de l'exercice précédent.

Performance financière pour l'exercice terminé le 29 août 2021

Au cours de l'exercice financier 2021, les produits consolidés de Sportscene ont diminué de 38,3 %, ou 42,1 millions $ pour se chiffrer à 67,7 millions $. La pandémie de la COVID-19 et les mesures sanitaires imposées par le gouvernement ont entraîné un ralentissement important des secteurs de la restauration, du franchisage et des autres activités, particulièrement ou cours des trois premiers trimestres de l'exercice. Toutefois, les produits tirés des ventes au détail ont affiché une croissance de 6,5 % pour se chiffrer à 31,1 millions $ en raison d'efforts dévoués des dernières années à faire croître l'offre et le réseau de distribution.

Le BAIIA ajusté consolidé(1) de l'exercice financier 2021 a augmenté de 6,7 %, ou 0,7 million $, pour se chiffrer à 11,1 millions $. La réduction des produits consolidés et de la marge brute consolidée en raison d'un environnement plus restrictif engendré par la COVID-19 a été atténuée par les différents programmes d'aide gouvernementale, la reprise graduelle des activités de restauration en salle à manger depuis le quatrième trimestre, la diversification des activités vers le secteur du détail et les efforts d'optimisation des dépenses.

Sportscene a terminé l'exercice 2021 avec un résultat net de 0,6 million $ ou 0,07 $ par action (de base et dilué). La perte nette s'établissait à 4,0 millions $ ou 0,45 $ par action (de base et dilué) lors de l'exercice précédent alors qu'une charge de dépréciation de 4,7 millions $ résultant de l'effet de la COVID-19 avait été reconnue.

Évènement postérieur important

Le 18 novembre 2021, la Société a annoncé la conclusion d'une convention de regroupement définitive en vertu de laquelle le président et chef de la direction de Sportscene, Jean Bédard et un consortium d'investisseurs québécois dirigé par la Corporation Financière Champlain feront l'acquisition, par l'intermédiaire d'une société nouvellement constituée, de la totalité des actions de catégorie A émises et en circulation de Sportscene, à l'exception des 1,7 million actions déjà détenues directement ou indirectement par Jean Bédard, au prix de 7,25 $, en espèces, par action. Sportscene deviendra donc une société fermée ce qui signifie qu'aux termes de la transaction, ses actions cesseront d'être inscrites à la cote de la Bourse de croissance TSX. Pour plus d'informations relativement à cette transaction, veuillez vous référer au communiqué de presse de la Société du 18 novembre 2021.

Mise en garde sur les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs à l'égard de la Société. Les déclarations formulées d'après les attentes actuelles de la direction comportent des risques et des incertitudes inhérents, connus ou non, incluant les risques reliés aux problèmes de santé publique tels que ceux engendrés par la pandémie de la COVID-19. Les résultats futurs pourraient être différents de ce qui est prévu. Le lecteur est mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à toute information de nature prospective. La Société ne s'engage ni à mettre à jour ni à réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf lorsque requis en vertu de la loi.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de Croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Profil

Groupe Sportscene est un pionnier et un leader dans le créneau de la restauration d'ambiance au Québec où il exploite depuis 1984 le réseau de restaurants La Cage - Brasserie Sportive (« La Cage »), concept axé sur l'esprit sportif et une offre de restauration fraîche de provenance locale. Jouissant d'une forte image de marque, La Cage est implantée à la grandeur de la province et regroupe présentement 38 établissements. Sportscene poursuit la diversification de son offre de restauration notamment par son exploitation d'un restaurant de cuisine asiatique P.F. Chang's et de sa division La Cage - Traiteur événementiel, faisant ainsi de la Société un incontournable dans la restauration au Québec. Aux activités de restauration de Sportscene s'ajoutent la vente de produits en épicerie des marques La Cage et Moishes ainsi que la vente de produits prêts-à-manger et de boîtes à cuisiner.

Mesures non conformes aux IFRS

Les mesures suivantes utilisées par la Société ne sont pas des mesures conformes aux Normes internationales d'information financière (« IFRS ») :

(1) Le BAIIA ajusté consolidé correspond au poste « Résultat avant frais financiers, amortissements, perte nette (revenu net) des coentreprises et impôts sur le résultat », duquel sont exclus les autres (gains) pertes et auquel est ajoutée la quote-part du résultat avant frais financiers, amortissements et impôts des coentreprises. Se référer au rapprochement des données financières non conformes aux IFRS ci-dessous.

Rapprochement des données financières non conformes aux IFRS

(Audités, en milliers de $)



Quatrième trimestres

terminés les Exercices

terminés les

29 août

2021 30 août

2020 29 août

2021 30 août

2020 Résultat avant frais financiers, amortissements, résultat







net des coentreprises et impôts sur le résultat 5 053 3 453 7 420 5 564 Autres (gains) pertes 52 (699) (431) 4 053 Aide gouvernementale déduite des amortissements et







frais financiers (1) 689 - 3 453 - Résultat avant frais financiers, amortissements et impôts







des coentreprises (2) 477 222 653 786 BAIIA ajusté consolidé 6 271 2 976 11 095 10 403

(1) Conformément aux IFRS, une portion de l'aide gouvernementale pour les loyers a été portée en diminution de l'amortissement d'actifs au titre de droit d'utilisation et des intérêts sur obligations locatives. Aux fins du calcul du BAIIA ajusté consolidé, ces sommes ont été incluses puisqu'il s'agit d'un élément monétaire. (2) Cette information est présentée à la note 18 « Investissements dans des coentreprises » afférente aux états financiers consolidés.

Pour de plus amples renseignements sur les résultats et l'évolution de la situation financière de Groupe Sportscene inc., se référer au rapport de gestion annuel et aux états financiers consolidés et notes afférentes pour l'exercice terminé le 29 août 2021, lesquels sont disponibles sur SEDAR.

États consolidés intermédiaires résumés du résultat global

(Audités, en milliers de dollars canadiens sauf pour le résultat par action et le nombre d'actions en circulation)



Exercices

terminés les

29 août

2021 30 août

2020

$ $ Produits 67 724 109 848 Coût des produits vendus 36 202 48 372 Charges de vente et d'administration, excluant les



amortissements 24 533 51 859 Autres (gains) pertes(1) (431) 4 053 Résultat avant frais financiers, amortissements,



résultat net des coentreprises et impôts sur 7 420 5 564 le résultat



Amortissements 5 335 9 469 Frais financiers 1 129 2 122 Résultat net des coentreprises 45 (136)

6 509 11 455





Résultat avant impôt sur le résultat 911 (5 891) Impôt sur le résultat 299 (1 851) Résultat net et résultat global 612 (4 040)





Résultat net et résultat global attribuables aux :









Actionnaires de la Société 579 (3 863) Participations ne donnant pas le contrôle 33 (177) Résultat net et résultat global 612 (4 040)





Résultat par action (en $) :



De base 0,07 (0,45) Dilué 0,07 (0,45)





Nombre moyen pondéré d'actions de catégorie A en circulation (en milliers) :



De base 8 579 8 548 Dilué 8 722 8 548





(1) Les autres (gains) pertes incluent notamment les gains/pertes sur cessions d'immobilisations corporelles, les pertes sur dépréciation d'actifs non courants, les gains sur regroupements d'entreprises et les gains sur cession d'investissements dans des coentreprises. Pour plus de détails, se référer à la note 8 afférente aux états financiers consolidés.

Renseignements: Anne Dongois, relations médias, 514-826-2050, [email protected]