Groupe Sportscene annonce l'élection de ses administrateurs

MONTRÉAL, le 14 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Groupe Sportscene inc. (« Sportscene » ou « la Société »); (TSXV: SPS.A) annonce que tous les candidats figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 14 novembre 2019 ont été élus administrateurs de la Société lors de l'assemblée annuelle des actionnaires tenue plus tôt aujourd'hui à Montréal.

La Société confirme donc que madame Katia Marquier se joindra au conseil d'administration de Sportscene. Mme Marquier est chef de la direction financière de Fednav Ltée, un transporteur maritime pour lequel elle est responsable de la gestion financière, comptable et fiscale depuis janvier 2018. Auparavant, elle était contrôleur corporatif et directrice de la comptabilité réglementaire chez Gaz Métro inc. et Valener inc.

« Nous souhaitons la bienvenue à Mme Marquier et sommes heureux de pouvoir compter sur sa vaste expertise financière », a commenté Jean Bédard, président du conseil, président et chef de la direction de Sportscene.

Élection des administrateurs lors de l'assemblée des actionnaires

De plus, la Société confirme que les actionnaires ont également procédé à la réélection des administrateurs suivants lors de la rencontre de ce jour : Jean Bédard, Charles St-Germain, Nelson Gentiletti, Annick Mongeau, Jean-Marc Léger, Marc Poulin, Robert Dépatie et Claudine Roy.

Profil

Groupe Sportscene est un pionnier et un leader dans le créneau de la restauration d'ambiance au Québec où il exploite depuis 1984 le réseau de restaurants La Cage - Brasserie sportive (« La Cage »), concept axé sur l'esprit sportif et une offre de restauration fraîche de provenance locale. Jouissant d'une forte image de marque, La Cage est implantée à la grandeur de la province et regroupe présentement 43 établissements. Sportscene poursuit la diversification de son offre de restauration par son exploitation du steakhouse Moishes, d'un restaurant déjeuner L'Avenue, d'un restaurant de cuisine asiatique P.F. Chang's et de sa division La Cage - Traiteur événementiel, faisant ainsi de la Société un incontournable dans la restauration au Québec. Aux activités de restauration de Sportscene s'ajoute la vente au détail de produits en épicerie des marques La Cage et Moishes.

