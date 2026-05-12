TROIS-RIVIÈRES, QC, le 12 mai 2026 /CNW/ - Groupe Somavrac (ou l'« Entreprise ») annonce aujourd'hui la nomination de Rodney Corrigan au poste de Chef de la direction. Il succède à Marc Paquin, qui prend sa retraite après plus de deux décennies à la tête de l'Entreprise.

Cette nomination s'inscrit dans la foulée de l'acquisition de Groupe Somavrac par Instar Asset Management en décembre 2025, marquant le début d'un nouveau chapitre axé sur la croissance et le développement à long terme de ses activités maritimes, logistiques et industrielles.

Le nouveau chef de la direction de Groupe Somavrac, M. Rodney Corrigan. (Groupe CNW/Groupe Somavrac)

« Groupe Somavrac est une entreprise solide, animée par des gens passionnés et profondément attachés à leur métier. Je suis honoré d'en prendre la direction et enthousiaste à l'idée de bâtir, avec les équipes en place, la suite de cette belle histoire », a déclaré Rodney Corrigan, Chef de la direction.

Monsieur Corrigan cumule plus de 25 ans d'expérience dans les industries maritimes et logistiques, où il a occupé des fonctions opérationnelles, commerciales et exécutives. Au cours de sa carrière, il a joué un rôle déterminant dans plusieurs acquisitions stratégiques au Canada et aux États-Unis. Sa détermination à atteindre l'excellence opérationnelle repose sur la sécurité et l'efficience optimale des activités, et il incite ses équipes à offrir des solutions novatrices pour leurs clients.

« Rodney possède l'expérience, le leadership et la vision nécessaires pour mener Groupe Somavrac vers cette nouvelle phase de croissance. Je quitte mes fonctions avec confiance, sachant que l'Entreprise est entre de bonnes mains », a ajouté Marc Paquin, président sortant.

Avant de se joindre à Groupe Somavrac, monsieur Corrigan occupait le poste de président de Logistec Stevedoring Inc., où il était responsable de l'ensemble des activités nord-américaines, soit plus de 60 ports et 89 terminaux au Canada et aux États-Unis.

« Nous sommes heureux d'accueillir Rodney Corrigan à titre de Chef de la direction de Groupe Somavrac », a déclaré Daniel Perruzza, associé chez Instar Asset Management. « Il apporte une expertise approfondie de l'industrie et un parcours éprouvé en matière de leadership. Nous sommes impatients de l'appuyer, ainsi que son équipe, afin de poursuivre sur la solide lancée de l'Entreprise et d'assurer la continuité de sa croissance. »

À propos de Groupe Somavrac

Fondé en 1963 par Pierre Paquin, Groupe Somavrac est une entreprise québécoise dont le siège social est situé à Trois-Rivières. Spécialisé en arrimage, entreposage, manutention et transformation, transport et distribution de produits chimiques, Groupe Somavrac dessert une clientèle diversifiée provenant des secteurs minier, énergétique, agroalimentaire, industriel et chimique, entre autres. Implantée aux quatre coins du Québec ainsi qu'en Ontario, l'entreprise compte aujourd'hui sur l'expertise de plus de 500 spécialistes répartis dans ses différents terminaux.

SOURCE Groupe Somavrac

Renseignements et demandes médias : Eric Turcotte, Superviseur, communications et marketing, Groupe Somavrac, 819 379-3311, poste 2801, [email protected]