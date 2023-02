L'entreprise amorce un important virage alimentaire dans ses complexes

LAVAL, QC, le 16 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Groupe Sélection est heureux de devenir la première entreprise de résidences pour aînés à être reconnue par le programme Aliments du Québec au menu. Ce programme de reconnaissance d'Aliments du Québec souligne les établissements de la province qui valorisent les produits du Québec dans leur offre et leur menu.

Pour Groupe Sélection, l'alimentation et les saines habitudes de vie sont des éléments essentiels dans le maintien de la santé, et cette reconnaissance illustre la volonté de placer le bien-être et la santé des résidents et résidentes de ses complexes Sélection Retraite au cœur des priorités. Les retraités ont, plus que jamais, un intérêt marqué pour l'alimentation, afin de manger mieux et de façon plus variée et équilibrée.

Ce faisant, l'entreprise amorce un important virage alimentaire dans ses complexes, axé sur quatre vecteurs de changement :

Manger plus santé, plus local, plus diversifié; Ajouter la notion de plaisir dans la préparation et la dégustation de repas; Impliquer nos chefs et nos résidents davantage dans les processus; Bonifier la formation du personnel pour améliorer notre constance et l'efficacité de notre service.

Les premières itérations du programme Aliments du Québec au menu sont déployées dans l'ensemble de nos complexes cette semaine.

Cette reconnaissance s'ajoute à la collaboration de Groupe Sélection avec le Département de nutrition de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal issue de la création du Fonds Groupe Sélection - Alimentation pour un vieillissement en santé. Ce Fonds appuie le partage de connaissance et la valorisation d'une offre alimentaire diversifiée et équilibrée pour les aînés.

Citations

« C'est une fierté pour Groupe Sélection d'être la première entreprise de RPA à être reconnue par Aliments du Québec au menu. L'entreprise développe constamment des programmes innovants pour améliorer les services dans ses complexes. Cette adhésion démontre notre volonté de créer une identité culinaire dans nos salles à manger, et de miser sur des aliments plus locaux et diversifiés tout en permettant à nos équipes en cuisine et nos résidents de s'amuser avec les beaux produits du Québec. Avec les enjeux d'approvisionnement et les hausses des prix à l'échelle mondiale, il est important de se recentrer sur l'économie locale. Les produits et recettes basées sur des aliments du Québec seront en forte croissance dans nos complexes dans les prochaines années. »

- Éric Vincent, Premier vice-président et Chef de l'Exploitation, Groupe Sélection

« Nous sommes heureux d'accueillir nos premières résidences privées pour aînés (RPA) et cela grâce au Groupe Sélection qui est déterminé à promouvoir les aliments d'ici auprès de sa clientèle à travers Aliments du Québec au menu. Depuis la création du programme institutionnel en 2016, des établissements desservant une clientèle aînée telle que CHSLD se sont joints au programme le tout facilité par le déploiement de la Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois du MAPAQ. En souhaitant que cette première incite d'autres établissements pour ainé.es à faire le choix du local en toutes occasions. »

- Isabelle Roy, Directrice générale, Aliments du Québec

À propos de Groupe Sélection

Groupe Sélection est un leader dans la création et la gestion de milieux de vie où toutes les générations peuvent se rassembler et s'épanouir, et la plus importante entreprise privée du secteur des complexes pour retraités au pays. L'entreprise innove par sa vision intergénérationnelle avant-gardiste et sa structure intégrée verticalement unique. Ces atouts sont les piliers de son expansion géographique et de la diversification de ses produits immobiliers destinés aux jeunes, aux familles et aux retraités. Groupe Sélection compte aujourd'hui plus de 70 complexes d'habitation en opération, en construction et en développement.

À propos d'Aliments du Québec et du programme Aliments du Québec au menu

Le Conseil de promotion de l'agroalimentaire québécois, mieux connu sous le nom Aliments du Québec, est un organisme à but non lucratif qui vise à promouvoir l'industrie bioalimentaire et à contribuer à son développement, à son essor et à son rayonnement, notamment par la promotion des quelque 26 000 produits portant les marques Aliments du Québec et Aliments préparés au Québec, ainsi que leurs déclinaisons. Visitez notre site Internet : Aliments du Québec.

Aliments du Québec au menu est un programme de reconnaissance créé par Aliments du Québec s'adressant aux restaurants et institutions qui valorisent les produits du Québec dans leur menu. Le volet Restaurant a été développé en collaboration avec l'Association Restauration Québec (ARQ). Le volet Institution a été développé en collaboration avec Équiterre, avec le soutien du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ). À ce jour, plus de 775 restaurants et 523 institutions de partout au Québec sont reconnus par le programme. En savoir plus : https://alimentsduquebecaumenu.com/

SOURCE Groupe Sélection

Renseignements: Groupe Sélection : Claude-André Mayrand, [email protected]; Aliments du Québec : Mathilde Laroche-Bougie : [email protected]