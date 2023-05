AMOS, QC, le 30 mai 2023 /CNW/ - Groupe Rouillier est fière d'annoncer que Youdin Rouillier Drilling et Avataa Rouillier Drilling, deux de ses filiales, ont réalisé avec succès l'audit informatisé et sont désormais certifiées 𝗘𝗖𝗢𝗟𝗢𝗚𝗢® 𝗨𝗟 𝟮𝟳𝟮𝟰 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲𝘀 𝗳𝗼𝘂𝗿𝗻𝗶𝘀𝘀𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗱𝗲 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲𝘀 𝗱𝘂 𝘀𝗲𝗰𝘁𝗲𝘂𝗿 𝗱𝗲 𝗹'𝗲𝘅𝗽𝗹𝗼𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗺𝗶𝗻𝗶𝗲̀𝗿𝗲. C'est avec l'aide et le soutien de l'Association de l'exploration minière du Québec (AEMQ) que les entreprises y sont parvenues avec brio.

Bien plus qu'une simple réussite, une fierté!

La préoccupation d'être une entreprise socialement responsable est largement présente dans le monde des affaires, y compris dans le domaine de l'exploration minière. La certification 𝗘𝗖𝗢𝗟𝗢𝗚𝗢® 𝗨𝗟 𝟮𝟳𝟮𝟰 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲𝘀 𝗳𝗼𝘂𝗿𝗻𝗶𝘀𝘀𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗱𝗲 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲𝘀 𝗱𝘂 𝘀𝗲𝗰𝘁𝗲𝘂𝗿 𝗱𝗲 𝗹'𝗲𝘅𝗽𝗹𝗼𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗺𝗶𝗻𝗶𝗲̀𝗿𝗲 soutient l'engagement en faveur de la responsabilité sociale et de la priorité accordée aux pratiques environnementales dans l'intérêt des générations actuelles et futures. Son obtention témoigne de la rigueur et de la détermination mises en œuvre pour démontrer une responsabilité et pour promouvoir des pratiques environnementales exemplaires. Cette réussite témoigne du sérieux de Youdin Rouillier Drilling et d'Avataa Rouillier Drilling.

Youdin Rouillier Drilling, entreprise de forage sur le territoire Eeyou Istchee Baie-James, accorde une grande importance à l'environnement, en plus de sa mission de soutien au développement économique des communautés cries. La société s'engage à mettre en œuvre des pratiques respectueuses de l'environnement dans toutes ses activités liées à l'exploration minière. Elle vise à concilier efficacement le développement économique avec la préservation des ressources naturelles et la protection de l'écosystème local.

« Il est primordial d'être conscient de l'impact que nous avons sur l'environnement. C'est pourquoi il était important pour nous de tout mettre en œuvre pour obtenir la certification ECOLOGO® UL 2724 pour les fournisseurs de services du secteur de l'exploration minière afin de contribuer à préserver les ressources de notre terre et à assurer l'épanouissement durable de notre communauté. » - Ted Moses, président de Youdin Rouillier Drilling

Quant à elle, Avataa Rouillier Drilling est une entreprise de services de forage au diamant qui opère dans le territoire du Nunavik auprès des communautés inuites. L'entreprise accorde une priorité majeure à la préservation de l'environnement. Elle s'engage à utiliser les ressources humaines et matérielles des territoires inuits de la région de manière responsable, en veillant à minimiser l'impact sur l'écosystème local. Avataa Rouillier Drilling accorde une attention particulière à l'intégration des pratiques respectueuses de l'environnement dans ses activités, tout en contribuant au développement économique des communautés inuites.

« Nous avons toujours travaillé ardemment pour préserver les terres sur lesquelles nous vivons et travaillons. Il était tout naturel pour nous de nous unir et de travailler en vue d'obtenir cette certification. Nous sommes fiers de pouvoir attester qu'Avataa Rouillier Drilling est l'une des premières entreprises autochtones à être certifiée. » - Charlie Watt, président d'Avataa Rouillier Drilling

À propos de Groupe Rouillier

À titre de chef de file du domaine minier, Groupe Rouillier compte diverses filiales tant dans le forage au diamant que dans la fabrication d'équipements miniers de haute performance. Groupe Rouillier réunit Forages Rouillier , qui se spécialise dans le forage au diamant en surface, le forage souterrain et le forage héliportable; Youdin Rouillier Drilling , entreprise de forage sur le territoire Eeyou Istchee Baie-James en collaboration avec la nation crie; ainsi qu' Avataa Rouillier Drilling , une entreprise de services de forage au diamant qui exerce ses activités avec la nation inuite sur le territoire du Nunavik. De plus, MBI Global offre des solutions de forage comprenant une gamme complète de produits consommables Neolithik, en plus des foreuses d'exploration VersaDrill et GtechDrill.

SOURCE Forages Rouiller

Renseignements: Source: Élodie Rochefort, Rouillier, [email protected], 418 905-0119