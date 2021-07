Groupe Petra et MACH acquièrent le 1000 de La Gauchetière

MONTRÉAL, le 12 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Groupe Petra et MACH sont heureux d'annoncer l'acquisition de l'un des plus prestigieux immeubles de bureaux à Montréal, le 1000 De La Gauchetière. Cette acquisition réaffirme la confiance dans le marché des tours de bureaux et consolide la position de chef de file du duo Groupe Petra/MACH au centre-ville de Montréal.

« L'acquisition de ce joyau qu'est le 1000 De La Gauchetière représente une immense fierté pour le partenariat formé par Groupe Petra et MACH, affirme Patrice Bourbonnais, président et chef de l'exploitation de Groupe Petra. Cet ajout au portefeuille nous permet de soutenir notre position d'acteur de premier plan dans le marché immobilier commercial montréalais, tout en confirmant notre détermination à contribuer activement à la vitalité économique du centre-ville de Montréal et au succès des entreprises qui y sont établies ».

« Le 1000 représente un ajout incroyable à notre portefeuille, tant en raison de la qualité de l'immeuble que de celle de ses locataires, mentionne Vincent Chiara, président de MACH. Nous sommes très fiers de contribuer à la croissance économique de Montréal en conservant cette icône de notre paysage urbain en mains québécoises. Avec notre partenaire Groupe Petra, nous poursuivrons la tradition de prestige, de performance et de qualité du 1000. »

Du haut de ses 51 étages totalisant 205 mètres (673 pieds), Le 1000 domine le ciel de la métropole et est l'un des immeubles de bureaux les plus emblématiques au Canada. Cette adresse prestigieuse inspire la réussite professionnelle de ses locataires et propose également une panoplie de services permettant aux entreprises locataires de bénéficier d'un environnement performant.

De plus, l'immeuble est doté d'un atrium spectaculaire coiffé d'une coupole de verre surplombant une patinoire très fréquentée tout au long de l'année. Le 1000 est également un véritable carrefour intermodal abritant un terminus d'autobus intérieur et des accès directs au métro, à la gare Centrale et au réseau sous-terrain de Montréal (RÉSO). Enfin, Le 1000 détient la certification LEED Argent, qui confirme sa gestion environnementale saine et efficiente.

À propos de Groupe Petra

Groupe Petra détient et exploite l'un des plus importants portefeuilles d'immeubles de bureaux et d'immeubles à vocation mixte sur l'île de Montréal. Son portefeuille compte plus de 10,2 millions de pieds carrés de superficie locative dans 53 propriétés situées dans la grande région de Montréal, à Québec et dans la grande région de Toronto. Parmi ces propriétés figurent des adresses parmi les plus prestigieuses, notamment la Place Victoria, la tour CIBC et l'immeuble Sun Life, lesquels sont détenus en partenariat avec MACH. groupepetra.com

À propos de MACH

MACH est l'un des chefs de file de l'immobilier au Canada. Son portefeuille comprend plus de 150 immeubles, représentant au-delà de 26 millions de pieds carrés, et 15 millions de pieds carrés de projets en développement, dont certains, tel le Quartier des lumières, d'envergure internationale. Depuis sa fondation en 2000, MACH investit dans les communautés et gère ses propriétés de manière responsable et sur le long terme. Son approche intégrée comprend le développement immobilier, la gestion, les services immobiliers et la construction. MACH a obtenu de nombreuses récompenses, nationales et internationales, pour son innovation en matière de développement durable et pour la qualité de ses projets de construction. groupemach.com

