MONTRÉAL, le 7 oct. 2024 /CNW/ - Afin de poursuivre ses ambitions de croissance, le cabinet de courtage en assurance de dommages Groupe Ostiguy & Gendron (GOG) s'offre une nouvelle identité de marque et devient Covalen. Plus qu'un simple changement cosmétique, le lancement de la nouvelle marque constitue un nouveau chapitre dans l'histoire de l'entreprise.

C'est la volonté de propulser l'entreprise au niveau national qui a provoqué une réflexion stratégique sur les fondements de la marque. Au terme de cette démarche, il est apparu évident que, pour réaliser sa pleine nature, GOG devait faire évoluer son identité de façon importante. Une métamorphose complète. Un rendez-vous avec l'histoire!

« Nous avons de l'ambition et nous nous permettons de voir grand! Au-delà de vouloir consolider notre position dans certains marchés et d'en pénétrer de nouveaux, nous voulons que notre cabinet transcende les générations. Un changement de nom s'imposait », a soutenu le président de Covalen, Jean Philippe Martineau, lors d'un lancement interne qui réunissait l'ensemble de ses employés œuvrant à travers le pays.

Forts ensemble

Le nom Covalen s'inspire des liaisons de covalence en chimie. Il symbolise l'engagement envers l'esprit de collaboration et la volonté de bâtir ensemble des relations durables et de confiance. « Co » pour « ensemble », « valent » pour la capacité, la vigueur et la force. Littéralement, Covalen signifie « forts ensemble », car on trouve la force dans l'unité! « Cette nouvelle identité incarne le travail d'équipe entre collègues et des partenariats prometteurs que nous continuerons de développer avec des clients et fournisseurs de premier plan », ajoute Jean Philippe Martineau.

« Le prochain chapitre de notre histoire sera riche. « Nous sommes Covalen » deviendra une affirmation porteuse de sens. Elle sera consacrée à une génération de courtiers animés par l'esprit entrepreneurial, déterminés à atteindre les niveaux d'excellence les plus élevés. Covalen sera une marque ambitieuse, attrayante, forte, tenace et créative, incitant chacun à se dépasser », conclut le président de Covalen.

À propos du Groupe Ostiguy & Gendron qui devient Covalen

Fondé en 1991, le Groupe Ostiguy & Gendron est né de l'esprit entrepreneurial hors du commun de Pierre Ostiguy et Daniel Gendron, et s'est rapidement affirmé en tant que chef de file de l'industrie de l'assurance au Québec. En 2015, guidés par ce même esprit entrepreneurial, Jean Philippe Martineau et Maxime Poulin s'unissent à Monique Gagnon et Philippe Dupuis pour former l'équipe de professionnels qui allait reprendre les rênes du cabinet.

Aujourd'hui, le cabinet compte plus d'une centaine d'employés basés au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique, en Alberta et au Manitoba. Son siège social est situé à Laval. Il œuvre dans une multitude de secteurs, dont l'aviation, le commerce de détail, l'agroalimentaire, l'immobilier, les transports et les nouvelles technologies.

