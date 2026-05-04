Une transaction qui consolide le rôle du groupe au cœur de la chaîne d'approvisionnement aéronautique, au Québec et à l'international, et ouvre la voie à la conquête de nouveaux marchés.

BEAUHARNOIS, QC, le 4 mai 2026 /CNW/ - Groupe Meloche annonce l'acquisition de Groupe Rossi Aéro, une filiale de Mecachrome et un acteur reconnu de l'industrie aéronautique pour les secteurs civils et militaires en France. Cette transaction marque une étape importante dans la stratégie de croissance de Groupe Meloche visant à bâtir une plateforme aéronautique d'envergure internationale.

Déjà solidement positionné dans l'écosystème aéronautique nord-américain, Groupe Meloche renforce, avec cette acquisition, sa présence en Europe et sa capacité à servir les grands donneurs d'ordre à l'échelle mondiale. Le groupe atteint ainsi une taille critique, avec un chiffre d'affaires de plus de 250 millions de dollars canadiens, plus de 900 employés et une présence industrielle répartie sur huit sites, dont six au Québec et deux dans la région de Toulouse.

« Cette transaction marque une étape importante dans l'évolution de Groupe Meloche », souligne Hugue Meloche, président et chef de la direction de Groupe Meloche. « Avec l'intégration de Groupe Rossi Aéro, nous renforçons notre capacité à accompagner nos clients à l'échelle internationale, tout en consolidant notre présence au Québec. Notre ambition est claire : poursuivre la construction d'un groupe performant capable de se déployer sur de nouveaux marchés et d'élargir sa présence au sein de l'industrie aéronautique mondiale. »

« Avec ce partenariat, nous contribuons à la création d'une plateforme aéronautique d'envergure internationale », a déclaré Michel Toutant, associé senior, Industries, Novacap. « Groupe Meloche s'inscrit pleinement dans notre stratégie de création de valeur. Son leadership reconnu dans l'écosystème aéronautique le positionne favorablement pour poursuivre son développement et intégrer des opportunités stratégiques. Novacap est fière de soutenir des entrepreneurs québécois et canadiens dans la mise en œuvre de leurs stratégies de croissance et le développement de leurs activités. »

Une plateforme transatlantique au service de l'industrie

L'intégration de Groupe Rossi Aéro permet à Groupe Meloche d'étendre son empreinte industrielle en Europe et de proposer une offre intégrée de fabrication de composants métalliques, de l'usinage à l'assemblage. Le groupe bénéficie désormais d'installations situées à proximité des pôles aéronautiques majeurs de Montréal et de Toulouse.

Ce positionnement permet de simplifier la gestion des programmes pour les clients, de réduire les risques d'approvisionnement et d'optimiser les temps de production, tout en renforçant la capacité du groupe à s'intégrer dans des chaînes d'approvisionnement critiques, tant en aéronautique qu'en défense.

Du côté européen, Groupe Rossi Aéro rejoint un partenaire partageant la même vision résolument tournée vers la croissance et l'investissement à long terme, et désireux de poursuivre la dynamique déjà engagée et de continuer de faire croître l'activité du Groupe et de ses sites industriels au plus près de ses clients en France.

Une transaction alignée sur une stratégie de croissance durable

Cette acquisition s'inscrit dans une dynamique de développement soutenue par Novacap, à titre d'actionnaire majoritaire, ainsi que par le gouvernement du Québec, Investissement Québec (IQ) et Exportation et développement Canada (EDC). Ensemble, ces partenaires appuient Groupe Meloche dans le renforcement de ses capacités opérationnelles et dans l'expansion de ses activités à l'international, notamment en Europe.

Ce partenariat avec Groupe Meloche repose sur une vision commune : bâtir une plateforme industrielle performante, capable de répondre aux exigences des grands donneurs d'ordre à l'échelle mondiale et d'étendre ses opérations au sein de nouveaux marchés, y compris celui de la défense.

« EDC est fière d'appuyer Groupe Meloche dans cette acquisition du Groupe Rossi », mentionne Alison Nankivell, présidente et chef de la direction d'EDC. « Cette transaction illustre l'ambition des entreprises d'ici de croître en Europe et d'y exporter leur savoir-faire, tout en contribuant à sécuriser et à diversifier les chaînes d'approvisionnement dans un contexte mondial en constante évolution. Par son accompagnement, EDC aide les entreprises à accroître leur compétitivité, à investir au-delà de nos frontières et à répondre aux besoins des secteurs d'importance stratégique pour le Canada. »

Un levier pour la compétitivité et le rayonnement du Québec

En renforçant sa présence en Europe, Groupe Meloche contribue au rayonnement du savoir-faire québécois à l'international et à une meilleure intégration des chaînes d'approvisionnement entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Cette transaction s'inscrit dans une volonté de soutenir le développement d'une base industrielle innovante et compétitive au Québec, tout en stimulant l'économie locale.

« Cette acquisition renforce la place stratégique de l'industrie aérospatiale au sein de l'économie québécoise », affirme Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime. « C'est donc une excellente nouvelle. En renforçant sa présence en Europe, Groupe Meloche renforce par le fait même son ancrage, ici, au Québec. Notre gouvernement est fier de soutenir des entreprises ambitieuses qui contribuent au rayonnement de notre savoir-faire en aérospatiale et qui renforcent la place du Québec dans des secteurs clés de l'économie mondiale. »

« Groupe Meloche est l'une des plus importantes PME du secteur aérospatial au Québec », affirme Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec. « Notre présence aux côtés de l'entreprise à cette étape charnière de son développement est pleinement alignée avec le rôle que nous jouons pour soutenir la croissance d'entreprises à fort potentiel ici comme à l'international, tout en contribuant au maintien de leur ancrage québécois et au renforcement de secteurs stratégiques de notre économie. »

À propos de Groupe Meloche

Entreprise familiale fondée en 1974, Groupe Meloche est engagée à offrir des produits de haute qualité à l'industrie aéronautique au Canada et à l'international. L'entreprise fournit aujourd'hui des solutions intégrées de fabrication de composants et d'assemblages aéronautiques, incluant la conception, l'ingénierie, la fabrication, la finition et la logistique. Groupe Meloche possède quatre sites de fabrication au Québec, dont un à Salaberry-de-Valleyfield, un à Bromont, un à Hemmingford et un à Montréal, avec son siège social à Beauharnois et son centre d'innovation à Brossard. Détenant un portefeuille diversifié de clients, l'entreprise emploie plus de 600 collaborateurs. Pour plus d'information : www.melocheinc.com

À propos de Groupe Rossi Aéro

Fondé en 1976 par Jacques Rossi, Groupe Rossi Aéro est un acteur reconnu de la sous-traitance aéronautique. Racheté à partir de 2009 par Mathieu Rossi et son épouse Céline Rossi Carrasco, l'entreprise s'est développée avec ses équipes autour d'un positionnement de spécialiste de la fabrication rapide de pièces et de sous-ensembles pour l'industrie aéronautique. Le groupe réunit des savoir-faire intégrés en usinage de précision, tôlerie-chaudronnerie, traitement de surface et assemblage. Le Groupe Mecachrome a repris Groupe Rossi Aéro en 2022, dans un contexte marqué par de forts enjeux industriels, lui apportant le soutien et l'accompagnement nécessaires pour stabiliser, sécuriser et développer son activité. Implanté sur trois sites dans la région toulousaine, le groupe emploie près de 300 collaborateurs et collaboratrices. La satisfaction client, le respect des délais et la qualité sont au cœur de son ADN.

À propos de Novacap

Novacap est un investisseur d'envergure et l'une des sociétés d'investissement privé les plus expérimentées au Canada. Fondée en 1981 pour s'associer à des propriétaires d'entreprises visionnaires, Novacap se concentre sur les marchés intermédiaire et intermédiaire inférieur dans quatre secteurs clés : Technologies, Infrastructure numérique, Industries et Services financiers. Novacap combine une expertise sectorielle approfondie et une excellence stratégique et opérationnelle pour s'associer à des propriétaires d'entreprises et à des équipes de gestion. Depuis sa création, la société a réalisé des investissements primaires et complémentaires dans plus de 250 entreprises. Avec plus de 16 milliards de dollars canadiens d'actifs sous gestion, Novacap accélère la création de valeur grâce à des initiatives de croissance stratégique et une forte concentration sur l'exécution. Pour plus d'informations : www.novacapcorp.com

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec. L'offre de services de la Société vise à stimuler la productivité, l'innovation, le développement de marchés et la compétitivité des entreprises québécoises. Pour ce faire, Investissement Québec les soutient à toutes les étapes de leur développement au moyen de financement ainsi que d'accompagnement en matière de conseils d'affaires, de transformation technologique et de stratégies de main-d'œuvre. Également, par l'entremise d'Investissement Québec International, la Société appuie concrètement les entreprises dans leurs démarches d'exportation et assure la conduite d'activités de prospection pour attirer des investissements étrangers au Québec.

À propos d'Exportation et développement Canada

Société d'État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes à générer des retombées au Canada et à l'étranger. Elle leur propose les produits financiers et l'expertise dont elles ont besoin pour percer de nouveaux marchés en toute confiance, réduire le risque financier et croître en mondialisant leurs activités. Ensemble, EDC et les entreprises canadiennes bâtissent une économie plus prospère, plus forte et plus durable pour toute la population canadienne. Pour en savoir plus à propos d'EDC ou pour découvrir comment nous pouvons aider votre entreprise, composez le 1 800 229-0575 ou visitez le www.edc.ca/fr

SOURCE Groupe Meloche inc.

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