Les écoles de langue française en contexte minoritaire (hors Québec) sont confrontées à une pénurie d'enseignantes et d'enseignants depuis de nombreuses années, mais la pandémie de COVID-19 a intensifié ce problème critique. La CTF/FCE « est profondément préoccupée par le nombre alarmant de postes qui sont déjà vacants à un moment où un grand nombre d'enseignantes et d'enseignants sont admissibles à la retraite. » La campagne nationale innovatrice « Enseigner, ça me parle », lancée à l'automne 2020, vise à améliorer la perception de la profession enseignante et à encourager les jeunes francophones à voir la grande valeur de devenir enseignante ou enseignant.

« Nous sommes heureux de nous associer à la CTF/FCE pour mettre en valeur la profession enseignante et pour encourager les jeunes francophones à s'y lancer dans les neuf provinces et trois territoires hors Québec. L'un des défis de cette campagne est d'atteindre les publics dans ces contextes minoritaires. Grâce à son réseau de canaux interconnectés, TFO est bien placé pour rejoindre le principal public cible de la campagne, soit les jeunes de 15 à 24 ans. Ces jeunes sont l'avenir du système éducatif francophone. Ils seront essentiels pour permettre au système de poursuivre l'enseignement de langue française, la promotion de la culture canadienne-française et l'aide au développement de l'identité canadienne-française chez les élèves. » - Carole Nkoa, Directrice principale, Marketing et communications, Groupe Média TFO

La CTF/FCE s'adresse également aux parents ainsi qu'aux enseignantes et enseignants dans l'espoir de leur inspirer la fierté du rôle essentiel qu'elles et qu'ils jouent et d'encourager les adultes à poursuivre le travail important qui consiste à mettre les jeunes en contact avec la culture et la langue canadiennes-françaises.

« Soutenir cette campagne est naturel pour TFO, car elle s'aligne parfaitement avec notre mission : celle d'être un partenaire éducatif et culturel clé dans le développement des compétences d'employabilité en français par l'entremise d'expériences stimulantes et de contenus primés. Nous le faisons déjà dans plusieurs créneaux passionnants : applications, apprentissage en ligne avec notre plateforme IDÉLLO, production et diffusion à l'interne d'émissions pour les tout-petits, les adolescentes, les adolescents et les adultes... Tout notre contenu est conçu spécifiquement pour les publics francophones en contexte minoritaire. Nous voulons être un partenaire francophone à part entière dans la transformation de l'éducation, donnant ainsi au Canada un avantage concurrentiel dans la quatrième révolution industrielle. L'élargissement du bassin d'enseignantes et d'enseignants francophones qualifiés est essentiel à cette vision. » - Éric Minoli, Directeur des opérations, Groupe Média TFO

TFO, un fournisseur de ressources multiples

TFO a développé de multiples ressources pour soutenir l'initiative « Enseigner, ça me parle! ». Des documents pédagogiques sont en cours d'élaboration pour IDÉLLO, la plateforme sur mesure de TFO destinée à la communauté éducative francophone. Ces documents seront associés à de courtes vidéos réalisées par le groupe Improtéine, ambassadeur de la profession enseignante, et produites par la CTF/FCE.

Improtéine, un collectif bien connu d'humoristes talentueux, a pour mission de servir les communautés canadiennes-françaises d'un océan à l'autre. Basés à Ottawa, ils ont promené leur spectacle interactif, composé de saynètes comiques et musicales improvisées à 100 %, dans tout le Canada. Le groupe partage les messages « Enseigner, ça me parle! » et servent d'ambassadeurs grâce à des vidéos et à leurs plateformes de médias sociaux.

D'autres ressources comprendront du matériel multimédia pour la chaîne de télévision de TFO, sa plateforme IDÉLLO et ses canaux de médias sociaux. Des témoignages vidéo d'enseignantes et d'enseignants parlant de leur expérience de travail en contexte minoritaire canadien-français seront également partagés afin que les jeunes puissent entendre à quel point il est enrichissant de travailler dans le domaine de l'enseignement.

TFO adoptera une stratégie médiatique ciblée pour encourager les jeunes francophones du Canada à considérer l'enseignement comme une future carrière et pour les inviter à s'engager dans les opportunités offertes par la CTF/FCE. L'objectif de TFO est de donner à la CTF/FCE la possibilité de partager des messages promotionnels par l'entremise des nombreuses plateformes de TFO.

À propos de Groupe Média TFO

Groupe Média TFO est le média public franco-ontarien qui offre une expérience de découverte interconnectée de ses contenus éducatifs, culturels et actuels en français. Fort de son mandat éducatif, à la télé, sur les plateformes numériques et par ses initiatives et applis, le savoir est au bout des doigts avec Groupe Média TFO. À l'avant-garde de l'apprentissage numérique, il reflète la vitalité et la diversité de la communauté qu'il dessert et prépare la relève au monde de demain.

À propos de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants

Fondée en 1920, la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants est la voix nationale de la profession enseignante. En tant qu'alliance nationale des organisations provinciales et territoriales d'enseignantes et d'enseignants, la CTF/FCE représente plus de 300 000 enseignants et enseignantes au primaire et au secondaire au Canada.

