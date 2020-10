« Nous remercions la formidable équipe de la RBC pour cette collaboration qui a été un parcours d'innovation et de co-création stimulant par l'alliance de nos forces. Notre vision axée sur les compétences d'employabilité et notre expertise en production de contenus Jeunesse, à la fois éducatifs et culturels en français, soutiennent avec aisance et pertinence l'objectif de la RBC : celui d'assurer que les jeunes Canadiennes et Canadiens aient tous accès aux mêmes opportunités lorsqu'il s'agit d'acquisition des compétences aujourd'hui essentielles pour les métiers de demain. Préparée pour les jeunes francophones et francophiles de l'Ontario et du Canada, Prêt pour demain, la plateforme conjointe de TFO et RBC, met l'accent sur le développement des compétences d'employabilité telles que la pensée critique, la créativité, la communication et la collaboration, le tout grâce à des contenus produits par TFO reconnus pour leur qualité et leur sécurité. » - Carole Nkoa, Directrice principale Marketing et Communications.

L'employabilité de la jeunesse canadienne : un enjeu important

Offrir un meilleur accès à des programmes, à des ressources et à des outils professionnels est un début, mais encore faut-il faire preuve de vision et adresser les obstacles précis que devra affronter la main-d'œuvre qui se forme aujourd'hui.

Des chercheurs estiment que 42 % de la main-d'œuvre actuelle possède des compétences qui risquent d'être remplacées par l'automatisation d'ici 10 ou 20 ans1. Et si 83 % des éducateurs estiment que les jeunes sont prêts pour le marché du travail, seulement 34 % des employeurs et 44 % des jeunes sont d'accord avec cet énoncé2.

« Au fur et à mesure que se développent les nouvelles technologies, la prochaine génération de Canadiens et Canadiennes devra devra faire preuve de plus d'adaptation, de créativité et de collaboration, en apprenant et en perfectionnant les compétences qui leur permettront d'évoluer au rythme du monde du travail en constante évolution, » déclare Valerie Chort, vice-présidente de la citoyenneté d'entreprise chez RBC. « C'est toute l'essence d'Objectif avenir RBC, et grâce à notre partenariat avec Groupe Média TFO, nous permettront aux jeunes Canadiens d'identifier, d'articuler et de renforcer leurs compétences existantes, - tout en les aidant à en développer de nouvelles. »

IDÉLLO pour rejoindre la cible du programme

Du 13 octobre au 9 novembre 2020, le concours Prêt Pour Demain invite les jeunes canadiens à visionner des vidéos en français pour les inspirer à se préparer pour le futur marché du travail. Pendant quatre semaines, ils seront appelés à répondre à quatre questions tirées des séries de vidéos du site Prêt pour demain d'IDÉLLO. À la clef : la chance de gagner quatre cartes-cadeaux de 50 $ et le grand prix d'un ordinateur portable d'une valeur de 800 $.

Le défi #PrêtPourDemain, du 19 au 23 octobre invite quant à lui les jeunes à publier sur les médias sociaux une photo illustrant leurs façons uniques de se préparer pour l'avenir en y ajoutant le mot-clic #PrêtPourDemain. La campagne a pour but d'amorcer une réflexion essentielle sur le futur de l'employabilité des jeunes.

La campagne proposera également un webinaire qui sera l'occasion, pour les jeunes de 15-20 ans, de recevoir des conseils et de se familiariser avec les ressources Prêts pour demain. Pour refléter la singularité de l'environnement dans lequel grandissent les jeunes francophones et francophiles en milieu minoritaire, ce webinaire leur donnera la parole pour adresser directement leurs préoccupations. RBC et IDÉLLO souhaitent ainsi soutenir les jeunes dans le développement des compétences d'employabilité et dans la préparation de leur avenir en cette période incertaine.

À propos de Groupe Média TFO

Le Groupe Média TFO est le média public franco-ontarien qui offre une expérience de découverte interconnectée de ses contenus innovants, éducatifs, culturels et actuels en français. Fort de son mandat éducatif, à la télévision, sur les plateformes numériques et par ses initiatives et applications, le Groupe Média TFO est à l'avant-garde de l'apprentissage numérique et reflète la vitalité et la diversité de la communauté qu'il dessert pour préparer la relève au monde de demain.

À propos d'Objectif avenir RBC

Objectif avenir RBC est le plus important engagement de RBC à l'égard d'un enjeu social. Le programme donne accès au perfectionnement, au réseautage, à une expérience de travail ainsi qu'à du soutien et à des services favorisant le bien être mental pour préparer la jeunesse canadienne au marché de l'emploi de demain. RBC subventionne le seul réseau multimédia de langue française au Canada, dont le siège social se trouve à l'extérieur du Québec. Objectif avenir RBC, c'est 10 ans d'effort et 500 millions de dollars d'investissement.

1 Brookfield Institute, juin 2016

2 McKinsey, avril 2015

SOURCE Office des télécommunications éducatives de langue française de l'Ontario (OTÉLFO)

Mélanie Grenier, Chef des communications corporatives, Groupe Média TFO

