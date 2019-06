Groupe Média TFO en nomination aux Prix Gémeaux 2019 pour sa revue de l'année 100% franco-ontarienne : FLIPPONS 2018

Depuis maintenant plus de 30 ans, l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision prime les professionnels de la télévision et des médias numériques en remettant des trophées dans une centaine de catégories. Cette année encore, Groupe Média TFO est heureux de recevoir plusieurs reconnaissances à l'occasion des Prix Gémeaux pour ses Créations maison et ses co-productions :

Meilleure animation : Jeunesse | Pascal Boyer - FLIPPONS 2018 | Groupe Média TFO

- FLIPPONS 2018 | Groupe Média TFO Meilleur premier rôle féminin : jeunesse | Florence Longpré - LES SAPIENS « Épisode 13 » | Productions Pixcom - Une co-production TFO et Radio-Canada

Meilleure émission ou série jeunesse fiction : 12 ans et moins | Jacquelin Bouchard , Sylvie Desrochers , Charles Lafortune , Nicola Merola , Marie-Ève Pelletier - LES SAPIENS | Productions Pixcom - Une co-production TFO et Radio-Canada

Ces nominations témoignent de la qualité exceptionnelle des programmes de TFO et soulignent l'innovation créative des talents de chez nous.

"Quelle nomination prestigieuse pour Pascal ! C'est une grande fierté de voir le travail remarquable de nos équipes reconnu aux Gémeaux. En tant qu'entreprise publique médiatique, Groupe Média TFO se donne pour mission de développer une offre diversifiée de contenus éducatifs et culturels en français pour accompagner les nouvelles générations dans leur construction identitaire, à la télévision comme sur le numérique. C'est pourquoi nous saisissons toutes les opportunités pour faire rayonner l'avant-gardisme canadien et l'excellence de nos talents en matière de production."

- Nadine Dupont, Directrice Principale Contenus

FLIPPONS 2018 a marqué le monde de la production franco-canadienne : FLIP a produit, pour les ondes de TFO, la première revue humoristique de l'année franco-ontarienne. Cet épisode spécial du 31 décembre, d'une durée de 52 minutes, a été entièrement tourné en Ontario avec des artistes et des artisans de la communauté franco-ontarienne.

Par son audace sans précédent, l'émission jeunesse de TFO s'est imposée depuis ses débuts comme une source inépuisable de contenus éducatifs télévisés et numériques pour les pré-ados. FLIP reflète non seulement les préoccupations des jeunes (construction identitaire, santé sexuelle, décrochage scolaire, intimidation, pensée critique, entrepreneuriat, littératie numérique, citoyenneté mondiale, santé mentale…) mais aussi la diversité de la francophonie ontarienne.

"FLIP a pour ambition de donner une voix aux jeunes francophones en milieu minoritaire en affichant une liberté d'expression inégalée. Le ton humoristique pinçant et sans tabou de nos contenus mais aussi le lien qui se crée avec notre public participe à l'épanouissement des pré-ados. On sait que c'est cet humour grinçant qui va chercher les jeunes mais nous sommes touchés de voir qu'aujourd'hui, nos homologues de l'industrie à l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision reconnaissent le travail que nous faisons pour notre public et pour la production francophone canadienne. Je suis extrêmement fière de voir le talent de Pascal reconnu par les plus grands de l'industrie. La production jeunesse est chanceuse d'avoir une telle relève !"

- Fabienne L'Abbé, Productrice Jeunesse

Rendez-vous le 31 décembre pour FLIPPONS 2019

FLIP remet ça en 2019 ! L'équipe de la franchise jeunesse de Groupe Média TFO, accompagnée de nombreux(ses) collaborateurs(trices), dressera une rétrospective de l'année qui jonglera avec le politiquement incorrect et l'humour décalé.

Les gagnants des 34es Prix Gémeaux seront dévoilés lors du Gala animé par Véronique Cloutier le 15 septembre prochain au Théâtre St-Denis.

D'ici là, suivez Flip sur Facebook, YouTube, Instagram et Snapchat !

