Une percée importante dans l'Ouest canadien

Une transaction basée sur la confiance mutuelle

Les deux entreprises combinent leurs forces pour stimuler leur croissance

MONTRÉAL, le 3 mai 2023 /CNW/ - Groupe Legault, entreprise familiale québécoise propriétaire des magasins Mondou et Ren's Pets, annonce la signature d'un partenariat stratégique avec Homes Alive Pets, une entreprise familiale de 3e génération spécialisée dans la vente de produits et d'accessoires pour animaux de compagnie dont le siège social est situé à Edmonton (AB). Groupe Legault effectue ainsi une percée importante dans l'Ouest canadien.

Fondée en 1974 à Duchess (AB) par Eldon Ropp et son épouse Doreen dans le garage de leur résidence, Homes Alive Pets est en pleine expansion et compte aujourd'hui sept magasins, cinq en Alberta et deux en Colombie Britannique, dont la plus grande superficie atteint 23 150 pieds carrés. L'entreprise a ouvert son plus récent magasin à Edmonton Ouest (AB) en mars 2023 et prévoit en ouvrir plusieurs autres d'ici 2027. Elle emploie 180 personnes et possède également un site Web transactionnel pour les commandes en ligne qu'elle expédie partout au pays.

« Dès les premières rencontres, la confiance et la complicité entre nos deux familles se sont naturellement installées. Nous partageons avec l'équipe d'Homes Alive Pets des valeurs et une culture d'entreprise communes axées sur la confiance, le respect, la connaissance et l'engagement dans la communauté, a déclaré Nicolas Legault, co-propriétaire et vice-président, Développement des affaires, Groupe Legault. Ce partenariat s'inscrit dans notre plan de développement caractérisé par les acquisitions et les partenariats. Il vise à stimuler la croissance des deux entreprises en ouvrant de nouveaux magasins grâce à une approche agile et flexible. »

« Nous sommes fiers de combiner nos forces à celles de Groupe Legault et de poursuivre notre développement avec une équipe canadienne respectée dans l'industrie, a souligné Evan Ropp, co-propriétaire et directeur du marketing, Homes Alive Pets. Tout comme nous, l'équipe de Groupe Legault, par le biais de ses enseignes Mondou et Ren's Pets, est passionnée par les animaux de compagnie. Elles se démarquent par l'excellence au chapitre du service à la clientèle et de l'expérience client. Ce partenariat sera bénéfique à la fois pour les deux entreprises, mais aussi pour les consommateurs canadiens qui se préoccupent du bien-être de leurs animaux de compagnie. »

Cette alliance offre un potentiel de croissance significatif en raison de la croissance rapide du marché des animaux de compagnie au Canada, particulièrement au cours des deux dernières années.

À propos de Groupe Legault

Groupe Legault est une entreprise familiale québécoise de 4e génération intégrée verticalement spécialisée dans la fabrication, la distribution et la vente de nourriture et de gâteries pour animaux de compagnie. Son portfolio de marques comprend Mondou et Ren's Pets, deux des plus grandes chaînes de magasins de nourriture et d'accessoires pour animaux au Canada ainsi que plusieurs marques propriétaire.

À propos de Homes Alive Pets

Homes Alive Pets est une entreprise familiale, transmise de génération en génération. Ses magasins grand format et son site de commerce électronique proposent la meilleure sélection des marques les plus réputées pour les animaux de compagnie, tout en offrant une expérience client inégalée. Les clients repartent plus heureux et mieux équipés pour prendre soin de leurs animaux de compagnie. Et son équipe en est fière! Pour en savoir plus, consultez le site www.homesalive.ca

Renseignements: Source : Groupe Legault, Homes Alive Pets; Renseignements :Pierre Tessier, [email protected], 514 233-1636