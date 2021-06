Cet ambitieux projet de développement tant attendu accueillera Novartis Pharma Canada, Lightspeed et le tout premier hôtel Hyatt Centric au Canada

MONTRÉAL, le 15 juin 2021 /CNW Telbec/ - Groupe Jesta dévoile Place Gare Viger, un campus urbain à usage mixte s'étalant sur plus d'un million de pieds carrés au cœur du Vieux-Montréal. Le développeur, une entreprise familiale basée à Montréal, a méticuleusement planifié ce projet avec comme vision de créer le développement à usage mixte avant-gardiste et le plus innovant de la ville. Cet ambitieux projet transformera le quartier avec son hôtel Hyatt Centric, ses espaces de bureaux créatifs conçus pour le futur du travail attirant Novartis Pharma Canada, sa sélection d'appartements locatifs uniques en son genre et ses commerces dynamiques. Le tout entourera une immense cour intérieure piétonne de 36 000 pieds carrés au pied du Château Viger, bâtiment iconique.

PLACE GARE VIGER - Célébrer l'histoire en répondant aux besoins de demain

Groupe Jesta est propriétaire de la Gare Viger depuis 2012 et a travaillé en étroite collaboration avec les autorités gouvernementales, les acteurs locaux et les principaux spécialistes de l'industrie pour créer un lègue architectural qui célèbre la riche histoire du site et le positionne comme pôle d'innovation et de créativité pour l'avenir.

Place Gare Viger est construit pour le monde post-pandémique en mettant l'accent sur la santé, l'accès à la nature et l'importance de la communauté. De la qualité de l'air aux entrées sans contact, en passant par une immense cour intérieure avec végétation abondante et des services tant pour les résidents en télétravail que pour les travailleurs des bureaux, le projet a été conçu afin d'offrir une expérience unique en milieu urbain.

NOVARTIS Pharma Canada - Relocalisation de son siège social à Place Gare Viger

Dans une démarche stratégique visant à créer un environnement de travail hybride prêt pour l'avenir ainsi qu'à attirer et retenir de grands talents, Novartis Pharma Canada a signé un bail de dix ans dans les nouveaux espaces de bureaux de la Place Gare Viger. « Nous sommes très heureux d'écrire le prochain chapitre de notre croissance au Canada avec ce projet d'avant-garde à usage mixte au cœur du Vieux-Montréal », a déclaré Christian Macher, président de Novartis Canada. « Cet emplacement nous rapprochera de nos partenaires, collaborateurs potentiels de toutes sortes, ainsi que de nouveaux talents, le tout dans un espace propice à la réflexion entrepreneuriale, inspirant l'innovation et la co-création de solutions avec les patients et les clients en tête. »

LIGHTSPEED - Deux fois plus d'espace dans le Château

Lightspeed, la plateforme montréalaise reconnue de commerce en ligne, double ses espaces de bureaux dans le Château de Place Gare Viger et devient officiellement son locataire principal. En 2015, la dynamique entreprise technologique a établi son siège social mondial à la Place Gare Viger et s'est considérablement développée pour remplir six étages du Château avec des bureaux ayant remporté de nombreux prix internationaux de design et d'architecture.

HYATT - Le tout premier Hyatt Centric à ouvrir au Canada

Fort de sa confiance en la reprise économique de Montréal et la réputation de la ville d'être une des destinations culturelles les plus célébrées au monde, Groupe Jesta prévoit ouvrir Hyatt Centric Vieux-Montréal, le premier Hyatt Centric à être inauguré au Canada.

« Nous sommes très heureux d'annoncer le premier Hyatt Centric au Canada dans ce projet iconique au cœur du Vieux-Montréal », a déclaré Scott Richer, vice-président du développement de Hyatt, Canada. « La marque Hyatt Centric est parfaitement alignée avec la conception avant-gardiste de Place Gare Viger ».

L'hôtel comprendra 177 chambres, 4 500 pieds carrés d'espace de banquet, une piscine et bar sur le toit avec des vues 360˚ ainsi qu'un restaurant phare qui sera mené par un pilier de la restauration montréalaise, le Groupe Burgundy Lion.

« Notre vision chez Groupe Jesta a toujours été de créer un campus urbain entièrement intégré pour l'avenir du travail-vie-loisir. Nous sommes ravis que notre vision ait trouvé un écho si fort auprès de la communauté d'affaires. Nous sommes impatients d'accueillir Novartis, de soutenir la croissance continue de Lightspeed et d'offrir une expérience hôtelière exceptionnelle avec Hyatt à Place Gare Viger », a déclaré Anthony O'Brien, directeur général principal du Groupe Jesta.

À propos du Groupe Jesta

Le Groupe Jesta est une entreprise familiale montréalaise qui agit comme investisseur et développeur immobilier depuis plus de quatre décennies. Avec son vaste portefeuille de propriétés hôtelières, résidentielles, commerciales et industrielles, Groupe Jesta est actif dans les marchés les plus recherchés au monde : Montréal, Miami, New York, Londres, Paris, ainsi que plusieurs destinations méditerranéennes. Le siège social international de Groupe Jesta se trouve à Place Gare Viger.

