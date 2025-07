Une expérience de magasinage simplifiée et multi-marques

MONTRÉAL, le 29 juill. 2025 /CNW/ - Le Groupe Home Société est fier de vous présenter sa toute nouvelle plateforme e-commerce unifiée : mustsociete.com . Pensée pour être aussi inspirante et fluide que ses magasins grand format à Montréal, Toronto, Québec et Ottawa, cette nouvelle adresse réunit pour la première fois toutes les marques du groupe, Maison Corbeil, MUST, Jardin de Ville, La Galerie du Meuble et Home Société, dans un environnement numérique soigné et intuitif.

« Le lancement de notre nouveau site web marque une étape déterminante dans notre transformation numérique et notre démarche de consolidation de marque », a déclaré Walid Laaraba, président du groupe. « En réunissant toutes nos marques et collections soigneusement sélectionnées sous un même toit numérique, nous offrons une expérience client plus fluide et raffinée - conçue pour refléter la qualité, la cohérence et le style auxquels nos clients s'attendent. »

Un monde de design. Une seule adresse.

Déjà reconnue et fréquentée en tant que vitrine numérique incontournable, c'est MUST Société qui incarne ce nouveau chapitre digital. Reconnue pour son design contemporain, sa sélection avant-gardiste mais également son dynamisme, la marque s'impose aujourd'hui comme le point de convergence de l'expérience client en ligne. Jusque-là réparties sur plusieurs sites, toutes les marques du groupe sont désormais réunies sous un même toit, permettant une expérience d'achat unifiée, avec un panier unique. Tout en conservant leur page d'accueil et leur identité propre, les marques bénéficient d'une navigation simplifiée et d'une expérience mobile nettement optimisée.

Ce qui change :

Toutes les marques, un seul panier - une navigation fluide, un paiement unique, une expérience simplifiée.

- une navigation fluide, un paiement unique, une expérience simplifiée. Une plateforme moderne, optimisée pour le mobile - temps de chargement réduits, interface claire et adaptée à tous les écrans.

- temps de chargement réduits, interface claire et adaptée à tous les écrans. Un parcours de paiement rapide et flexible - Paiement en une étape avec Shop Pay, Apple Pay et plus encore.

- Paiement en une étape avec Shop Pay, Apple Pay et plus encore. Un accompagnement intelligent - Un clavardage alimenté par l'IA de Gorgias et l'intégration avec l'application Shop pour un parcours en ligne fluide et accompagné.

- Un clavardage alimenté par l'IA de Gorgias et l'intégration avec l'application Shop pour un parcours en ligne fluide et accompagné. Une première présence en ligne pour La Galerie du Meuble et Home Société - Cette refonte marque l'entrée de La Galerie du Meuble dans l'e-commerce et permet aux clients de Home Société de magasiner toutes les marques sur un seul site.

Réalisée en collaboration avec Valtech (développement), Paprika (UX) et les équipes internes du Groupe, cette nouvelle plateforme transpose l'esthétique des magasins physiques dans l'univers digital.

Ce lancement marque une première étape dans la modernisation globale de l'expérience offerte par le Groupe Home Société en ligne comme en boutique.

À PROPOS DU GROUPE HOME SOCIÉTÉ

Home Société est un groupe canadien spécialisé dans le mobilier intérieur et extérieur milieu et haut de gamme. Il regroupe 17 magasins au Québec et en Ontario, dont Maison Corbeil, MUST, Jardin de Ville, Home Société et La Galerie du Meuble. Le groupe se distingue par une sélection soignée de mobilier et d'accessoires, à la croisée du style, du confort et de la fonctionnalité. Pour en savoir plus, visitez le site https://groupehomesociete.ca/fr/ .

À PROPOS DE MUST SOCIÉTÉ

MUST Société est une marque canadienne de mobilier reconnue pour son esthétique moderne, sa vision avant-gardiste et ses collections soigneusement choisies. Dans ses salles d'exposition à Montréal, Toronto, Ottawa et Québec, la marque propose une expérience d'immersion, où style contemporain et confort au quotidien se côtoient pour créer des espaces aussi agréables à vivre qu'à regarder. Découvrez-en plus sur mustsociete.com/fr .

