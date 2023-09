MONTRÉAL, le 19 sept. 2023 /CNW/ - Groupe HD franchit une nouvelle étape stratégique et annonce la formation d'un tout nouveau comité consultatif au sein de son équipe de direction. La mission de ce comité est d'explorer les opportunités d'affaires, de guider les réflexions stratégiques et de favoriser la croissance des activités de Groupe HD.

Le comité est composé de professionnels expérimentés avec un bagage de connaissances variées et complémentaires qui contribuent à la prise de décisions éclairées. Groupe HD est fier d'accueillir M. Anthony Arquin, associé chez Davies Ward Phillips & Vineberg, M. Jean-Charles Angers, administrateur et planification stratégique des entités immobilières publiques et privées, Mme Élise Beauchesne, fondatrice et présidente-directrice générale de SolutionCondo et enfin, M. Jean Laramée, administrateur de sociétés.

La collaboration du comité consultatif et de l'équipe de direction est un atout majeur pour le développement et la croissance de Groupe HD. « Avoir de nouvelles perceptives, partager nos expériences et valoriser l'innovation dans nos activités sont le fondement de la création de ce nouveau comité. Ensemble, nous visons à façonner un avenir encore plus prometteur pour notre entreprise tout en poursuivant notre objectif de répondre aux besoins de nos clients et partenaires de manière engagée. » - Thomas Dufour, Coprésident de Groupe HD.

Une démarche axée sur l'innovation, la performance et l'engagement qui vise à inspirer une transformation dans l'industrie immobilière en proposant des projets durables et novateurs sur le territoire québécois.

À propos de Groupe HD

Groupe HD est une entreprise québécoise spécialisée dans l'investissement, le développement, la construction et la gestion immobilière. Elle a pour ambition de redéfinir l'habitation de demain en concevant et en réalisant des projets immobiliers d'envergure qui répondent aux besoins des communautés et des municipalités.

À ce jour, l'entreprise participe à une douzaine de projets totalisant plus de 3 000 unités résidentielles réparties entre copropriétés et immeubles multi-locatifs. Groupe HD repense et adapte en permanence ses méthodes afin de créer des espaces de vie intégrés pour les générations d'aujourd'hui et de demain.

