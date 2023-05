Groupe EMBLM - 5 ans aujourd'hui et le vent dans les voiles

QUÉBEC, le 15 mai 2023 /CNW/ - C'est aujourd'hui que EMBLM, l'un des plus grands groupes de distributeurs de mobilier de bureau au Québec, célèbre son 5e anniversaire. Ce nouveau regroupement, ayant des bureaux partout au Québec, a maintenant le vent dans les voiles et compte bien poursuivre sa progression des dernières années.

« Nous sommes exactement à l'endroit où nous voulions être lors de cette fusion. Nous avons réussi à créer des synergies extraordinaires entre nos différentes entreprises et avons été en mesure d'optimiser nos processus d'affaires pour ainsi offrir une qualité de service dépassant les plus hauts standards de l'industrie », mentionne fièrement Patrick Morissette, président du conseil.

« Avec l'arrivée d'Éric Lavoie comme nouveau président, l'équipe de direction a mis en place un plan de développement structurant pour les prochaines années, permettant ainsi de continuer cette belle progression et de relever les défis à venir », ajoute M. Morissette.

De plus, comme le mentionne M. Lavoie : « La force de l'entreprise vient notamment de l'implication et de l'expertise de ses employés. Professionnels et à l'avant-garde, ils s'investissent dans leurs différents projets et usent de créativité devant les défis de l'aménagement intérieur des espaces de travail. Nous sommes très reconnaissants de leurs implications. Nous avons de belles surprises pour eux aujourd'hui ».

Le tout est plus grand que la somme des parties!

« EMBLM se démarque dans un segment de marché qui comprend essentiellement des joueurs indépendants. Avec cinq bureaux situés à Laval, Brossard, Sherbrooke, Québec et à St-Georges de Beauce, nous offrons un service de proximité sur la majeure partie du territoire québécois, ce qui nous confère un réel avantage concurrentiel. Nous sommes également fiers de proposer les produits de manufacturiers québécois et canadiens à tous nos clients contribuant ainsi à l'essor de notre économie », conclut M. Morissette.

EMBLM est un regroupement de 80 professionnels du mobilier de bureau au service des architectes, designers et dirigeants d'entreprises. Créé en 2017, EMBLM est un chef de file œuvrant dans les secteurs du mobilier de bureau et des murs architecturaux. Il est issu de MAB profil à Québec, BNM à Sherbrooke et Solutions Zoom à Laval. Avec 5 places d'affaires, aux 4 coins du Québec, EMBLM vous assure d'un service de proximité aussi bien avec nos experts conseils qu'avec nos techniciens spécialisés.

Pour plus d'information sur EMBLM : www.emblm.com

