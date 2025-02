EMBLM FAIT L'ACQUISITION DE BUROMAX ET RENFORCE SA PRÉSENCE EN MAURICIE ET AU CENTRE-DU-QUÉBEC

QUÉBEC, le 26 févr. 2025 /CNW/ - EMBLM, acteur majeur dans la création d'espaces de travail au Québec, est fier d'annoncer l'acquisition de Buromax, une entreprise bien établie à Trois-Rivières, également spécialisée dans le mobilier de bureau et les solutions d'aménagement.

Cette acquisition s'inscrit dans la vision d'EMBLM d'élargir son offre de services et de renforcer sa présence régionale, tout en s'appuyant sur l'expertise et le savoir-faire de Buromax, qui est reconnue pour son service client et son engagement envers la qualité.

« L'intégration de Buromax dans la famille EMBLM représente une perspective de croissance des plus intéressantes et nous permet de mieux servir nos clients en Mauricie et au Centre-du-Québec. Nous partageons des valeurs communes d'excellence et d'innovation, et nous sommes convaincus que cette synergie profitera tant à notre clientèle qu'à nos équipes », explique Éric Lavoie, Président chez EMBLM.

Toutes les opérations de Buromax seront regroupées sous l'égide d'EMBLM, garantissant ainsi une transition en douceur pour le personnel et la clientèle.

Pour de plus amples renseignements : Éric Lavoie, Président, [email protected], 418 929-8843