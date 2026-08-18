GROUPE DYNAMITE INC. NOMME HENRY SPEAR, PROFESSIONNEL CHEVRONNÉ DU NUMÉRIQUE, AU POSTE DE CHEF DE LA DIRECTION, EXPÉRIENCE CLIENT

MONTRÉAL, le 18 août 2026 /CNW/ -- Groupe Dynamite Inc. (« Groupe Dynamite » ou la « Société ») (TSX : GRGD) annonce la nomination d'Henry Spear au poste de Chef de la direction, Expérience client.

Dans le cadre de ses fonctions, Henry consolidera davantage notre obsession pour la cliente en s'appuyant sur la personnalisation, l'innovation et la technologie dans le but de rehausser l'expérience à chaque point de contact, autant chez GARAGE que chez DYNAMITE. Il se concentrera sur l'élimination des obstacles afin de rendre chaque interaction plus fluide, intuitive et engageante, tout en tissant des liens plus profonds et durables, et en augmentant la valeur à long terme de la cliente.

« Nos clientes s'attendent à ce que le magasinage chez GARAGE et DYNAMITE soit inspirant, convivial et transparent partout où elles interagissent avec nous », a déclaré Stacie Beaver, Présidente et Chef de l'exploitation. « La création d'une expérience cohérente à travers nos canaux numériques et physiques est au cœur de notre stratégie de croissance. La capacité éprouvée d'Henry à améliorer le parcours client en ligne et à optimiser les opérations numériques nous aidera à placer la barre toujours plus haut pour nos clientes à mesure que nos marques évoluent. »

Henry possède plus de deux décennies d'expérience dans les domaines du numérique, du commerce électronique, de l'expérience client et du commerce de détail omnicanal. Plus récemment, il a occupé le poste de premier vice-président, Numérique et Commerce électronique chez JD Sports, où il a dirigé la rentabilité numérique de plusieurs bannières et fait progresser l'expérience de vente directe au consommateur de l'entreprise. Il a précédemment occupé divers postes de haute direction, dont celui de président pour l'Amérique du Nord chez Gymshark et Faherty Brand, en plus d'avoir travaillé auparavant chez J.Crew, Gap Inc. et Boston Consulting Group.

À propos de Groupe Dynamite Inc.

Groupe Dynamite Inc. (TSX : GRGD) est une société du secteur de la mode orientée sur la croissance qui cherche constamment à atteindre l'excellence. Nous exploitons des magasins de détail et des expériences numériques sous deux bannières complémentaires et dynamiques, GARAGE et DYNAMITE. Nous offrons une vaste gamme de vêtements mode pour femmes, répondant aux besoins de la génération Z et des milléniaux. Avec une présence internationale en expansion, nous exerçons nos activités au Canada et aux États-Unis, et nous nous sommes récemment implantés au Royaume-Uni, renforçant ainsi notre empreinte mondiale. Forts d'indicateurs de performance de premier ordre et de notre engagement en faveur de l'innovation et de la rigueur dans l'exécution, nous sommes ﬁers de poursuivre nos ambitieux plans de croissance. Guidés par notre mission, « VOUS inspirer à être VOUS-MÊME », nous sommes une organisation inclusive qui est guidée par ses valeurs et résolue à inspirer la confiance et l'expression de soi. Notre culture, nos valeurs et nos marques distinctes, qui trouvent leurs racines à Montréal, ville chic et dynamique, nous permettent de façonner l'avenir de la mode tout en attirant et en inspirant la prochaine génération de leaders et de créateurs. Notre philosophie en matière d'actionnariat des employé•es et notre culture entrepreneuriale se reflètent dans notre Programme de partage de la réussite, grâce auquel nos 7 200 employé•es participent à l'actionnariat. Cette convergence d'intérêts et de valeurs favorise la collaboration, stimule l'innovation et crée une valeur significative à long terme pour notre équipe et les parties prenantes.

SOURCE GROUPE DYNAMITE INC

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