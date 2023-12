OTTAWA, ON, le 11 déc. 2023 /CNW/ - Groupe dentaire MCA (MCA), un organisme de pointe de soutien de services dentaires (DSO) qui se consacre à la fourniture de soutien et de ressources aux cabinets et aux pratiques dentaires, est ravi d'annoncer une mobilisation de capitaux réussie, en partenariat avec Persistence Capital Partners (PCP). Ce jalon important constitue une nouvelle ère de croissance et d'expansion pour MCA.

À l'aide de l'engagement et du soutien sans faille de PCP, MCA s'apprête à une expansion rapide et recherche activement des occasions d'acquérir des nouveaux cabinets dentaires, à l'échelle nationale. « Cette injection de capitaux nous permettra de consolider notre position au sein de l'industrie dentaire et de poursuivre notre mission de prodiguer des soins attentionnés aux patients, tout en assurant que tous les professionnels des soins dentaires ont les ressources dont ils/elles ont besoin pour leur permettre de prospérer », commentaires du PDG de MCA, Ken Craig.

MCA s'engage à mettre à profit cet investissement et à favoriser la croissance, à stimuler l'innovation et à renforcer la qualité des services offerts au sein du secteur de la DSO. Cette nouvelle collaboration avec PCP constitue le prochain chapitre du parcours de MCA, promettant ainsi un avenir porteur de nombreuses opportunités, d'avancées et de réussites durables.

« PCP est ravi de continuer à soutenir la croissance de MCA, qui s'est élargi pour devenir un chef de file canadien en plateformes dentaires » de dire John Trang, Partenaire de PCP et Président de MCA. « Nous sommes fiers de perpétuer notre partenariat avec l'un de nos investissements les plus performants et nous sommes heureux d'appuyer leur réussite future ».

« Nous sommes immensément reconnaissant pour la confiance que PCP place en MCA » de dire Craig. « Ensemble, nous aspirons à un avenir prometteur qui contribuera à la croissance, à l'innovation et à l'excellence en soins dentaires ».

À propos de Persistence Capital Partners :

Persistence Capital Partners est le seul fonds privé d'investissement canadien dédié au secteur de la santé et aux opportunités de croissance de ce secteur. Grâce à leur vaste expertise au niveau du secteur de la santé, PCP a pour but de créer l'appréciation à long terme du capital pour ses investisseurs, en identifiant et en développant des opportunités d'investissement intéressantes, au sein du marché de la santé. PCP possède des bureaux à Toronto et à Montréal. Des renseignements complémentaires concernant PCP sont disponibles sur le site suivant : www.persistencecapital.com.

À propos du Groupe dentaire MCA :

Le Groupe dentaire MCA est un organisme chef de file de soutien de services dentaires. MCA est engagé à fournir un soutien exceptionnel aux cabinets et aux pratiques dentaires. Notre objectif est d'établir le réseau le plus vaste et le plus fructueux de cabinets et de pratiques dentaires au Canada, avec comme objectif premier la satisfaction des patients et l'engagement des employés. Par l'entremise de l'excellence, de l'innovation et de la collaboration, le Groupe dentaire MCA se consacre à la transformation de l'expérience dentaire, autant pour les praticiens que pour les patients. Des renseignements complémentaires sont disponibles sur le site suivant : www.mcadental.com.

SOURCE MCA Dental Group

Renseignements: Pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec : Ashley Walton, Directeur du développement des partenariats, Groupe dentaire MCA, [email protected], 416-475-2702