MONTRÉAL, le 21 avril 2022 /CNW Telbec/ - Groupe d'Alimentation MTY inc. (« MTY » ou la « Société ») (TSX: MTY), franchiseur et opérateur de multiples concepts de restaurants, annonce aujourd'hui que M. Nik Rupp a été promu à titre de Chef de l'exploitation, division Papa Murphy's.

M. Rupp s'est joint à Papa Murphy's depuis 2018 en tant que directeur financier, puis en tant que Vice-Président Exécutif, Finances à la suite de la transaction avec MTY en mai 2019. Au cours de son mandat chez Papa Murphy's et MTY, il a supervisé le développement de la stratégie, la planification financière, comptabilité, chaîne d'approvisionnement, distribution, fiscalité et trésorerie pour Papa Murphy's et, au cours des deux dernières années, comptabilité et fiscalité pour MTY Franchising USA, Inc. et ses filiales. Il devient le cinquième chef de l'exploitation de MTY, rejoignant Marie-Line Beauchamp, Jason Brading, Marc Benzacar et Jeff Smit.

« Depuis l'acquisition de Papa Murphy's, la division était dirigée par un comité de cinq membres incroyables, dont M. Rupp. Le temps est maintenant venu de nommer un leader pour le groupe », a déclaré Eric Lefebvre, Président Directeur Général de MTY. « M. Rupp apporte beaucoup d'expérience et de crédibilité auprès de nos partenaires franchisés et de notre équipe, et en tant que tel, il s'est imposé comme le leader naturel de cette division. Il travaillera avec le reste de l'équipe de direction de Papa Murphy pour accélérer le développement et la mise en œuvre de nouvelles initiatives qui soutiendront nos objectifs à long terme.»

M. Rupp compte plus de 20 ans d'expérience de haut niveau en finance, stratégie et planification. Avant de rejoindre Papa Murphy's, il a été directeur financier de Specialized Bicycle Components, Inc. de mars 2016 à février 2018, et contrôleur mondial de janvier 2015 à mars 2016. Avant Specialized Bicycle Components, Inc., M. Rupp a occupé plusieurs postes chez Nike, Inc., dont Global Controller de Nike Golf, et chez Converse, Inc. aux Pays-Bas. M. Rupp est titulaire d'un BA en Comptabilité de la Glasgow Caledonian University et est membre de l'Institute of Chartered Accountants of Scotland.

Certaines informations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des informations de nature "prospective" comportant des risques connus et inconnus, des incertitudes, des prévisions et autres facteurs pouvant affecter de façon matérielle les résultats réels, les performances ou les accomplissements de la Compagnie ou les résultats de l'industrie comparativement à tous résultats, performances ou accomplissements découlant expressément ou implicitement des informations de nature prospective. Lorsqu'ils sont employés dans ce communiqué de presse, les informations peuvent inclure des termes tels que « anticiper », « estimer », « peut », « fera », « s'attend à », « prévoit que », « croire » ou « projeter » et autre terminologie. Ces informations reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs et le rendement d'opération et ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Sauf si requis par la loi, nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives afin de refléter des événements ou des circonstances nouvelles. Des informations supplémentaires sur la Compagnie sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

