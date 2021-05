Groupe d'Alimentation MTY inc. annonce la nomination d'une nouvelle membre à son conseil d'administration

MONTRÉAL, le 17 mai 2021 /CNW Telbec/ - Groupe d'Alimentation MTY inc. (« MTY » ou la « Société ») (TSX: MTY), franchiseur et opérateur de multiples concepts de restaurants, annonce aujourd'hui que Mme Suzan Zalter a été nommée à son conseil d'administration, effectif le 13 mai 2021.

« Au nom de tous les membres du conseil d'administration de MTY, je suis heureux d'accueillir Mme Zalter au sein de notre conseil d'administration », a déclaré Stanley Ma, président du conseil d'administration de MTY. « Mme Zalter apporte 28 ans d'expérience dans le secteur de l'immobilier commercial en Amérique du Nord. Elle est une consultante en immobilier commercial établie qui travaille avec un vaste éventail de détaillants, développant des stratégies de pénétration de marché et d'optimisation de portefeuille, et apporte donc une expertise très précieuse à notre conseil d'administration. »

Mme Zalter détient un baccalauréat en sciences de l'Université Concordia à Montréal et est membre de l'ICSC. Elle est actuellement vice-présidente, services-conseils, chez Oberfeld Snowcap, une société de conseil en immobilier commercial établie à Montréal, au Québec et avec des bureaux à Toronto, en Ontario, à Calgary, en Alberta et à Vancouver, en Colombie-Britannique. Sa nomination fait suite à la démission de M. David Wong du conseil d'administration en mars 2021.

Certaines informations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des informations de nature "prospective" comportant des risques connus et inconnus, des incertitudes, des prévisions et autres facteurs pouvant affecter de façon matérielle les résultats réels, les performances ou les accomplissements de la Compagnie ou les résultats de l'industrie comparativement à tous résultats, performances ou accomplissements découlant expressément ou implicitement des informations de nature prospective. Lorsqu'ils sont employés dans ce communiqué de presse, les informations peuvent inclure des termes tels que « anticiper », « estimer », « peut », « fera », « s'attend à », « prévoit que », « croire » ou « projeter » et autre terminologie. Ces informations reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs et le rendement d'opération et ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Sauf si requis par la loi, nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives afin de refléter des événements ou des circonstances nouvelles. Des informations supplémentaires sur la Compagnie sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Au nom du Conseil d'administration du Groupe d'Alimentation MTY Inc.

_____________________________________

Stanley Ma, Président du Conseil d'Administration

SOURCE Groupe d'Alimentation MTY inc.

Renseignements: Pour toutes informations additionnelles, veuillez communiquer avec Eric Lefebvre, Chef de la Direction Financière, au 514-336-8885, par courriel au [email protected],visitez notre site web www.mtygroup.com ou le site de SEDAR au www.sedar.com sous le nom de la Compagnie.

