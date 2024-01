L'entreprise s'établit en entraînant de grands bouleversements, notamment grâce à un modèle d'entreprise détenue par les conseillers selon une norme fiduciaire et à des services d'engagement familial

TORONTO, le 18 janv. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, les cofondateurs Andrew Auerbach et Jean Blacklock ont annoncé le lancement de Groupe Conseils Delisle, une entreprise de services-conseils discrétionnaires en placement qui dessert des clients fortunés et ultra fortunés au Canada. L'entreprise de gestion de patrimoine remettra en question l'approche traditionnelle que l'on retrouve sur le marché du patrimoine, grâce à un modèle où les conseillers indépendants sont propriétaires de l'entreprise. De plus, ce modèle accorde la priorité aux intérêts des clients en matière de patrimoine et de dynamique familiale.

Le modèle de propriété de Groupe Conseils Delisle implique une participation beaucoup plus active des conseillers dans le cadre du processus de prise de décisions, qui sert toujours au mieux les intérêts des clients. À titre de propriétaires directs de l'entreprise, les conseillers ont un rôle à jouer dans le succès à long terme de Groupe Conseils Delisle. Il n'existe aucun barème de rémunération et les seuls produits financiers que l'entreprise retire proviennent directement des clients. L'entreprise est bien placée pour connaître du succès, grâce à des technologies de pointe qui fournissent aux clients une expérience intégrée, intuitive et sécurisée.

« Le lancement de Groupe Conseils Delisle représente un nouveau type d'entreprise d'investissement au Canada. Les conseillers joueront un rôle de premier plan au sein de l'entreprise, en plus d'avoir leur place à la table des dirigeants. Cette approche a démontré son efficacité dans des marchés comme les États-Unis et était une étape toute naturelle à franchir au Canada, affirme Andrew Auerbach, cofondateur de Groupe Conseils Delisle. Le marché indépendant aux États-Unis (conseillers en placement inscrits) est le canal affichant la plus forte croissance dans le secteur de la gestion du patrimoine, avec plus de 17 000 entreprises représentant des actifs de plus de 8 billions de dollars. »

L'entreprise reconnaît que les familles canadiennes ont considérablement changé. Plus précisément, on observe un thème émergent : la participation active des femmes dans la prise des décisions financières. Globalement, les familles canadiennes ont de moins en moins d'enfants et comptent de plus en plus de conjoints de fait, de conjoints de même sexe et de familles monoparentales - mais l'industrie ne s'est pas suffisamment adaptée à ces changements. Le pays comporte également de plus en plus d'enfants adultes à charge et de parents vieillissants qui présentent des besoins complexes.

« Aujourd'hui, les familles canadiennes sont plus diversifiées, mais la plupart des approches de gestion du patrimoine restent inchangées et se concentrent seulement sur les placements. Des facteurs clés, comme une communication robuste entre les membres de la famille et des objectifs de vie et valeurs différents, sont souvent négligés, explique Jean Blacklock, cofondatrice de Groupe Conseils Delisle. La compréhension et le soutien des relations interpersonnelles des clients sont des aspects primordiaux d'une stratégie de gestion de patrimoine bien ficelée et adéquatement exécutée. Nous avons fondé Groupe Conseils Delisle en ayant pour mission de favoriser le dialogue au sujet des questions de patrimoine dans les familles et de diminuer les tensions et les conflits à l'avenir. »

Les cofondateurs de l'entreprise sont bien placés, de façon unique, pour redéfinir la gestion du patrimoine au Canada. Andrew Auerbach apporte à l'entreprise plus de 30 ans d'expérience au sein du secteur, après avoir été à la tête d'une gamme complète de services d'investissement, de services bancaires privés et de services bancaires aux entreprises et aux particuliers à l'une des plus grandes banques du Canada. Jean Blacklock se démarque par des antécédents novateurs à titre d'avocate, d'entrepreneure couronnée de succès, d'ancienne cadre en gestion du patrimoine et de psychothérapeute agréée. Elle est coautrice de The 50 Biggest Estate Planning Mistakes and How to Avoid Them, ouvrage à succès au Canada.

Établi à Toronto, Groupe Conseils Delisle servira les personnes et familles fortunées et ultra fortunées au Canada.

Pour obtenir plus de renseignements au sujet de Groupe Conseils Delisle, veuillez écrire au [email protected] .

À propos de Groupe Conseils Delisle

Groupe Conseils Delisle est une entreprise de services-conseils discrétionnaires en placement située à Toronto, au Canada, qui a été fondée par deux chefs de file du secteur : Andrew Auerbach et Jean Blacklock. Exploité selon un modèle où les conseillers indépendants sont propriétaires de l'entreprise, Delisle accorde la priorité aux intérêts des clients grâce à une norme fiduciaire, et dessert les personnes et familles fortunées et ultra fortunées d'un bout à l'autre du Canada. L'entreprise a principalement pour mission de favoriser les discussions sur le patrimoine afin de répondre aux besoins des familles de différentes structures au Canada. Groupe Conseils Delisle comprend que le patrimoine ne se résume pas à un nombre et aide les clients à définir et atteindre leurs objectifs en allant au-delà des chiffres.

Pour obtenir plus de renseignements au sujet de Groupe Conseils Delisle, visitez le www.delisleadvisory.com .

SOURCE Delisle Advisory Group

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Demi Beaumier, Chargée de comptes, Matte PR, [email protected], 416 515-7667, poste 700