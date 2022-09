MONT-TREMBLANT, QC, le 14 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Cinq mois après avoir annoncé publiquement son intention de développer un projet immobilier résidentiel d'envergure à Mont-Tremblant, le Groupe Brivia est fier de lancer les deux premières phases de L'Hymne des Trembles. À même le Versant Soleil de Tremblant, ce nouveau projet immobilier mixte proposera une expérience résidentielle unique mariant la vie en pleine nature et la pratique du sport.

Vue aérienne de L’Hymne des Trembleslt (Groupe CNW/Groupe Brivia)

Vivre à la montagne, à même les pistes de ski et à proximité de magnifiques parcours de golf sera un rêve devenu réalité pour les résidents de L'Hymne des Trembles, dont la livraison des premières unités est prévue pour 2024.

Un projet de villégiature exceptionnel pour l'ensemble de la communauté de Mont-Tremblant

Ces premières unités résidentielles, desservies par un nouveau remonte-pente, seront bâties dans un esprit d'intégration totale avec la nature. Les deux premières phases consistent en une combinaison de maisons en montagnes, de maison de ville et de copropriétés ancrées à la montagne.

La conception et le design de ces premières unités s'inspireront du bois et du roc qu'on retrouve dans la forêt laurentienne. L'objectif du Groupe Brivia est d'atteindre les plus hautes normes en matière d'immobilier durable et d'intégrer ces nouvelles constructions au milieu naturel environnant.

« L'Hymne des Trembles est un projet de villégiature sans précédent à la formule ski in ski out à Mont-Tremblant. Notre clientèle, en symbiose avec les aspirations résidentielles des Québécois, s'intéresse certes à la vie urbaine, mais aspire aussi à posséder un nid en nature. C'est aussi dans cette lancée que nous avons nommé notre projet de manière à refléter le côté enchanteur et colossal de la montagne », a mentionné monsieur Kheng Ly, fondateur-président et chef de la direction du Groupe Brivia.

L'Hymne des Trembles sera aménagé sur un site de 14 hectares du côté de la montagne Versant Soleil et offrira un total de 64 unités pour la phase 1 et de 15 unités pour la phase 2. Les premières unités seront mises en vente dès la mi-octobre avec un prix de départ fixé à 950 000 $.

Offrant des commodités et des aires communes en lien avec les sports et les loisirs de la vie à la montagne, le projet permettra aux futurs résidents d'avoir accès à de nombreuses terrasses quatre saisons, des jacuzzis et des foyers extérieurs, le tout dans une perspective ski in ski out pour les amoureux des sports de glisse. L'image de marque et le design intérieur du site ont été confiés à YOO Design Studio tandis que l'architecture du site est l'œuvre de la firme d'architectes MSDL.

C'est donc une nouvelle offre immobilière proposant une expérience de villégiature en lien avec la pratique des sports de glisse et du golf à Station Mont Tremblant qui naît avec les deux premières phases de L'Hymne des Trembles sur le Versant Soleil. Un mode de vie unique, en pleine nature, s'offrira aux futurs résidents et à leurs invités, tout en restant branché sur les activités trépidantes du village piétonnier du Centre de villégiature Tremblant, desservi par un service rapide de navettes.

« Le lancement de ce développement est une étape concrète et mobilisatrice pour le développement du Versant Soleil. Par son positionnement, ce projet offrira de nouvelles options d'hébergement au cœur de la nature tout en profitant de ce que Mont-Tremblant a de plus beau à offrir. Je rappelle que bien que le projet du Mont Timber ait été mis en veille durant la pandémie, il est toujours considéré. Une annonce sera faite en temps et lieu, lorsque le projet pourra prendre son envol », a déclaré Patrice Malo, président et chef de l'exploitation de Station Mont Tremblant.

Pour plus d'information, veuillez visiter le briviatremblant.com.

À propos de Station Mont Tremblant

Station Mont Tremblant fait partie des 15 destinations quatre saisons emblématiques détenues par Alterra Mountain Company. Véritable chef de file des destinations de villégiature grâce à l'expérience qu'elle propose en montagne et dans son village piétonnier, sa vue sur les Laurentides, la diversité de son offre annuelle et la renommée de ses événements d'envergure, dont le 24 h Tremblant et le Festival international du blues de Tremblant -- lui ont valu d'être nommé parmi les « meilleures destinations de ski au monde » par les lecteurs de Condé Nast Traveler en 2020, en plus d'avoir été voté « village de ski #1 dans l'est de l'Amérique du Nord » à 20 reprises par les lecteurs de SKI Magazine.

À propos du Groupe Brivia

Groupe Brivia est une société de développement et d'investissement immobilier dont le portefeuille de projets majeurs est en pleine expansion dans la région métropolitaine de Montréal, la région du Grand Toronto, Vancouver, la ville de Québec et d'autres régions de la province de Québec. Fondé en 2000, Groupe Brivia possède l'expertise, les antécédents et les réseaux d'affaires nécessaires pour réaliser des projets audacieux tels que 1 Square Phillips, Mansfield, YUL, QuinzeCent et LB9, répondant ainsi aux attentes de ses diverses clientèles.

À propos de YOO Design Studio

YOO est l'une des offres de design les plus diverses et les plus renommées au monde. Il ne s'agit pas seulement de design, mais aussi de la création d'un style de vie grâce à des espaces d'agrément et des zones communes étonnants, où les gens peuvent se réunir et apprendre à se connaître. Des espaces qui donnent le sentiment que tout est possible. YOO est mondial, mais conçoit localement. L'incorporation de la culture et des coutumes locales est importante. Ce qui inspire les gens du pays inspire YOO. YOO est un créateur de lieux orienté vers le style de vie et le design.

SOURCE Groupe Brivia

Renseignements: Renseignements et demandes d'entrevues : Martine Robert, [email protected], 514-212-7812; Éli Dubois, [email protected], 819-446-7968