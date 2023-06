MONTRÉAL, le 8 juin 2023 /CNW/ - Groupe BMTC inc. (la « Société ») annonce que tous les candidats figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations datée du 27 avril 2023 ont été élus administrateurs de la Société.

Les huit (8) administrateurs proposés pour élection à l'assemblée annuelle ont été élus par vote à main levée. Tous les candidats ont été élus par une majorité des voix exprimées par les actionnaires présents en personne ou par procuration. Les procurations reçues par la direction pour l'élection des administrateurs se sont établies comme suit:



Votes pour Abstentions

# % # % André Bérard 28 043 494 98.67 % 376 929 1.33 % Lucien Bouchard 28 088 278 98.83 % 332 145 1.17 % Gabriel Castiglio 28 401 442 99.93 % 18 981 0.07 % Anne-Marie Leclair 28 039 954 99.93 % 380 469 1.34 % Yves Des Groseillers 27 915 605 98.31 % 497 818 1.75 % Charles Des Groseillers 27 855 981 98.30 % 564 442 1.99 % Marie-Berthe Des Groseillers 27 910 853 98.31 % 509 570 1.79 % Tony Fionda 28 400 092 99.93 % 20 331 0.07 %



Groupe BMTC Inc. est une société régie par la Loi sur les sociétés par actions (Québec). Son siège social, qui est aussi son établissement d'affaires principal, est situé au 8500, Place Marien, Montréal-Est, Québec, H1B 5W8. Ses actions ordinaires sont cotées à la Bourse de Toronto. BMTC, par l'entremise de sa filiale Le Corbusier-Concorde S.E.C. et de sa division Tanguay, gère et exploite un réseau de vente au détail de meubles et d'appareils électroménagers et électroniques au Québec.

Renseignements: Mme Marie-Berthe Des Groseillers, Présidente et chef de la direction, Groupe BMTC inc., (514) 648-5757